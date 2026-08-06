Za tiket zaplatil len 6 eur, domov si odnesie takmer 75 500 eur: Slovák mal v Eurojackpote mimoriadne šťastie

Na východ Slovenska putuje výhra, ktorú by chcela zažiť väčšina tipujúcich. Jeden zo slovenských hráčov sa v utorkovom žrebovaní Eurojackpotu zaradil medzi desiatich ľudí v Európe, ktorí trafili všetkých päť čísel z hlavného osudia. Na účet mu pribudne 75 497 eur.
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Spoločnosť TIPOS informovala, že výherný tiket bol podaný na predajnom mieste v Košickom kraji. Hráč si čísla nevyberal náhodne, stavil na vlastnú kombináciu a za celú stávku zaplatil 6 eur.
Rovnakú kombináciu trafilo len desať hráčov v celej Európe
Výhernými číslami boli 3, 17, 30, 35 a 43. Rovnakú päticu sa podarilo uhádnuť ešte piatim hráčom z Nemecka a po jednom z Maďarska, Slovinska, Švédska a Talianska. Keďže všetci splnili rovnaké podmienky tretieho výherného poradia, každému pripadla výhra vo výške 75 497 eur.
Pre slovenského výhercu ide o mimoriadne úspešné žrebovanie. Zo stávky v hodnote 6 eur sa stala výhra, ktorá výrazne prevýšila pôvodnú investíciu.
O niekoľko dní sa bude hrať o ešte vyššiu sumu
Najvyššia výhra tentoraz nepadla, a tak jackpot pokračuje v raste. Už v piatok 7. augusta bude v Eurojackpote v hre viac ako 32 miliónov eur.
Eurojackpot sa žrebuje dvakrát týždenne, vždy v utorok a v piatok. Cena jedného tipu na jedno žrebovanie je 2 eurá a lotéria patrí dlhodobo medzi najobľúbenejšie nadnárodné hry v Európe. V poslednom období pritom priniesla slovenským hráčom viacero zaujímavých výhier.
Takúto výhru by väčšina Slovákov neminula bezhlavo
Výhra 75 497 eur síce nie je jackpotom, no pre väčšinu domácností predstavuje sumu, ktorá dokáže výrazne zmeniť rodinný rozpočet. Zaujímavé pritom je, že Slováci by podľa prieskumu spoločnosti Home Credit, ktorý realizovala agentúra Ipsos, s podobnými peniazmi nenakladali bezhlavo.
Ak by vyhrali 200 000 eur, viac ako polovica respondentov uviedla, že by peniaze investovala do kúpy alebo rekonštrukcie bývania. Ďalších 41 % by ich využilo na splatenie hypotéky alebo iných úverov a 37 % by ich investovalo do fondov či akcií. Viac ako tretina opýtaných by časť výhry použila aj na finančnú pomoc rodine alebo blízkym.
Veľká výhra by zároveň pre väčšinu ľudí neznamenala okamžitý odchod zo zamestnania. Takmer dve tretiny respondentov uviedli, že by ďalej chodili do svojej práce. Len malé percento by s prácou úplne skončilo, ďalší by si radšej hľadali menej stresujúce alebo zmysluplnejšie zamestnanie.
Prieskum ukázal aj to, že len 11 % Slovákov by si výhru nechalo výlučne pre seba. Až 89 % opýtaných by sa o peniaze podelilo, najčastejšie s rodinou. Väčšina by pritom darovala najviac desatinu z celkovej sumy. Na vlastné potešenie by väčšina Slovákov minula len menšiu časť výhry.
Peniaze by smerovali aj na sporenie, cestovanie, lepšie vzdelanie detí či podporu charitatívnych projektov. Výsledky prieskumu tak naznačujú, že nečakané peniaze väčšina ľudí vníma predovšetkým ako príležitosť zlepšiť svoje bývanie, zbaviť sa dlhov a vytvoriť si väčšiu finančnú istotu do budúcnosti.
Dôvody tejto situácie môžeme podľa neho hľadať v konsolidácii verejných financií, ktorá zvýšila náklady slovenských domácností, vysokej inflácii, slabom raste ekonomiky a vysokom daňovo-odvodovom zaťažení, čo sa premieta aj do nízkeho rastu čistých miezd.
Na druhej strane je podľa analytika zaujímavým faktom, že v tejto situácii rastie objem peňazí, ktoré Slováci míňajú na hazard. „Podľa štatistík Úradu pre reguláciu hazardných hier uzatvorili stávky vo výške 26,77 miliardy eur, pričom na výhrach im bolo vyplatených 25,22 miliardy. Celkovo tak na hazardné hry minuli 1,55 miliardy eur, čo je medziročne o 7,2 % viac. V prepočte na jedného obyvateľa, vrátane detí, je to 287 eur,“ vyčíslil Malina.
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