Šíria sa nové výzvy na mobilizáciu migrantov: Zomrelo už 100 ľudí, hrozí humanitárna kríza. Európska únia je zraniteľná

Po minulotýždňovom vpáde desaťtisícov migrantov do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky sa marockými sociálnymi sieťami šíria výzvy na mobilizáciu a opätovný pochod do tohto autonómneho mesta 15. augusta. Už teraz pritom prišli o život desiatky ľudí. Hrozí humanitárna kríza obrovských rozmerov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.
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Na sociálnych sieťach sa objavili nové výzvy
Všetko sa to začalo príspevkami na sieti Instagram, podľa ktorých mala byť hranica medzi Marokom a Ceutou otvorená. Následne sa objavili používatelia Facebooku sledujúci hliadky pobrežnej stráže a videá na TikToku, ktoré radili, kadiaľ sa dá na územie doplávať. Teraz sa výzvy šíria znova.
Stretávacím bodom má byť marocké mesto Fnídik neďaleko hraníc s Ceutou. Plánovaný dátum 15. augusta je v Španielsku štátny sviatok Nanebovzatia Panny Márie. „Všetci sa tam uvidíme,“ uvádza sa vo viacerých príspevkoch. Iní užívatelia sa pýtajú, „kto 15. ide“ alebo „sú ohľadom 15. augusta nejaké novinky“. Španielska fact-checkingová organizácia Maldita.es uvádza, že na vpád do Ceuty „sa vyzýva na Facebooku, oznamuje sa na Instagrame a organizuje sa na WhatsAppe“.
Do španielskej Ceuty prenikli z Maroka minulý týždeň desaťtisíce migrantov. Väčšina z nich sa následne dobrovoľne alebo za pomoci úradov vrátila späť do Maroka. Pri pokuse dostať sa na španielske územie zahynuli desiatky ľudí. Zomrelo približne 100 ľudí, oznámil vo štvrtok tamojší starosta Juan Jesús Vivas v Európskom parlamente. V Ceute sa podľa neho stále nachádza od 3 000 do 5 000 migrantov bez dokladov.
Zvolali mimoriadne zasadnutie
Viaceré svetové médiá uvádzali, že migračnú vlnu do Ceuty podnietili fámy na internete či nepochopenie nových právnych opatrení v Španielsku. Sociálne siete zaplnili príspevky ako „dvere do Ceuty sú otvorené“ alebo „dnes je ten deň“. Ruské štátne médiá a proruské informačné kanály neskôr migračnú krízu využívali v propagande proti EÚ a jej migračnej politike.
Pre situáciu v Ceute zvolali španielski poslanci za Ľudovú stranu (PP) mimoriadne zasadnutie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE), na ktorom sa zúčastnil aj eurokomisár pre vnútorné záležitosti a migráciu Magnus Brunner. Europarlament bude o Ceute debatovať v septembri v Štrasburgu.
Hrozí obrovská humanitárna kríza
Brunner podľa Reuters vyhlásil, že Európska únia je zraniteľná, ak hraničné kontroly závisia od dobrej vôle jednej susednej krajiny. Starosta Ceuty upozornil, že mestu v týchto chvíľach hrozí humanitárna kríza obrovského rozsahu. Prijímacie centrá sú preplnené a vzniklo vysoké riziko pre verejný poriadok a bezpečnosť. Navyše, ako uviedol, upadla morálka miestnych. „Naši ľudia sa cítia smutní, bezmocní, nepokojní, vystrašení a ustarostení,“ povedal europoslancom na diaľku cez telemost.
Obyvatelia Ceuty sa podľa Vivasa boja, že by sa migračná vlna z minulého týždňa mohla zopakovať. „Sme mimoriadne zraniteľní a naša bezpečnosť a integrita sú v rukách tretej krajiny, Maroka, ktoré neuznáva našu zvrchovanosť,“ varoval podľa agentúry EFE. Maroko si nárokuje Ceutu, ako aj druhú španielsku exklávu na severe Afriky, Melillu.
Situácia je neudržateľná
Ministri vnútra členských krajín EÚ sa na utorkovom rokovaní Rady EÚ zhodli, že je potrebné pokračovať v boji proti prevádzačom migrantov, zintenzívniť návraty, posilniť hranice Únie, ako aj zlepšiť vzájomné informovanie sa a koordináciu v krízových situáciách.
Vivas už v stredu označil situáciu za absolútne neudržateľnú pre stovky maloletých migrantov, ktorí zostali bez sprievodu v Ceute, kde koncom júla prenikli desaťtisíce ľudí. Španielske úrady ich počet odhadli až na 72 000, z ktorých 70 000 sa už dobrovoľne vrátilo späť do Maroka.
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