Mali by sme si robiť zásoby kávy a čaká nás zdražovanie? Slovenský expert zhodnotil situáciu

Šálka kávy a peniaze

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Káva
Ceny kávy na svetových burzách opäť prudko rastú. Ladislav Király nám vysvetlil, prečo nie je dôvod na paniku.

Podľa analytikov by sme sa mali pripraviť na zdražovanie obľúbeného nápoja miliónov ľudí na celom svete, ktorým je káva. Pravdepodobne najznámejší kávový expert na Slovensku Ladislav Király však tvrdí, že zatiaľ nie je dôvod na paniku. 

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Pre milovníkov kávy máme zlú správu

Pred pár dňami sme vás informovali, že nás pravdepodobne čaká ďalšie zdražovanie kávy. Analytici totiž upozorňujú na ďalší prudký rast cien na burzách, za ktorým stojí pomalší zber úrody, kriticky nízke zásoby aj problémy v globálnej logistike. Ak bude tento vývoj pokračovať, spotrebitelia môžu postupne pocítiť zdražovanie aj v slovenských obchodoch a kaviarňach.

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Aktuálne káva na burzách opäť prudko zdražuje a zásoby klesli na kritické úrovne. Hlavnou príčinou je počasie, ktoré výrazne spomaľuje zber úrody a môže naznačovať, že predchádzajúce odhady boli príliš optimistické.

Bežného spotrebiteľa by sa však zdražovanie nemalo dotknúť hneď, pretože pražiarne a obchodné reťazce nakupujú surovinu s niekoľkomesačným predstihom a kým sa väčšina rastu cien zelenej kávy premietne do spotrebiteľských cien v EÚ, prejde približne 11 mesiacov. Teoreticky by sme však prvý efekt na cenách mohli pocítiť už na jeseň tohto roka, keď bude všetka káva zozbieraná a začne sa dostávať k spotrebiteľom po celom svete.

Podľa Királyho sa zdražovanie kávy nedá s úplnou istotou predpovedať

V tejto súvislosti sme sa rozprávali s odborníkom na kávu Ladislavom Királym, podľa ktorého sa zdražovanie kávy ešte nedá úplne predpovedať a zatiaľ preto nie je dôvod na paniku.

„Celá táto téma je veľmi komplikovaná. Keď sme sa v minulosti na základe dostupných informácií pokúšali predpovedať vývoj cien kávy, netrafili sme sa. Disponujeme totiž základnými verejne dostupnými informáciami, o ktorých sa všeobecne hovorí, nemáme žiadne „insiderské“ informácie,“ povedal na úvod pre interez kávový expert Ladislav Király.

Ladislav
Foto: archív Ladislava Királyho

Király ďalej tvrdí, že len nedávno sa hovorilo o tom, že sa očakáva rekordná úroda kávy a ceny by mali ísť nadol. Vyhliadky na úrodu sú podľa neho stále veľmi dobré, avšak objavili sa správy o problémoch so zberom v niektorých oblastiach z dôvodu častých dažďov. Do toho prichádza aj silný El Niño, ktorý môže ovplyvniť počasie vo viacerých krajinách produkujúcich kávu.

Podľa Királyho sa teda vždy objaví niečo, čo môže mať vplyv na cenu. „Okrem reálnej ponuky a dopytu ju ovplyvňujú aj očakávania obchodníkov, investičných fondov a ďalších účastníkov komoditného trhu. Cena na burze preto nemusí odrážať iba to, koľko kávy sa skutočne urodilo,“ vysvetlil.

Preto Király tvrdí, že v tejto chvíli nie je dôvod na paniku. „V závere minulého roka bola burzová cena kávy vyššia ako teraz a nejako sme to zvládli. Vývoj ceny je možné vidieť napríklad na tomto webe,“ dodal.

Kaviarne majú aj iné problémy

Zároveň vysvetlil, že cena zeleného zrna je len jednou zo zložiek konečnej ceny kávy. Keby zelené zrno zdraželo aj dvojnásobne, neznamená to, že dvojnásobne zdražie aj balenie praženej kávy, pretože do jeho ceny sa premietajú aj doprava, praženie, energie, obaly, mzdy, skladovanie a ďalšie náklady.

Mnohé pražiarne navyše nakupujú kávu alebo uzatvárajú kontrakty niekoľko mesiacov dopredu, a tak si vedia cenu aspoň na určité obdobie zafixovať. „Viacerí naši partneri majú v tejto chvíli zazmluvnené kávy na niekoľko mesiacov dopredu. Ak by očakávali výrazné zdražovanie, mohli by si zabezpečiť väčšie množstvá. Problém je v tom, že v podstate nikto s istotou nevie, ako sa bude cena vyvíjať,“ prezradil Király.

Zákazník a barista v kaviarni
Ilustračné foto: Unsplash

No a čo sa týka kaviarní, tam podľa experta tvorí samotná káva ešte menšiu časť konečnej ceny espressa alebo cappuccina. Tvrdí, že aj keby káva zdražela veľmi výrazne, surovinový náklad na jednu šálku by sa zvýšil skôr o niekoľko centov než o desiatky centov.

Dodal, že kaviarne súčasne bojujú s rastom ďalších nákladov, ako sú mzdy, nájmy, energie, servis techniky a ostatné prevádzkové výdavky. Rásť môže napríklad aj cena mlieka. Ak teda kaviarne zdražia, len veľmi ťažko sa bude dať povedať, akú časť zdraženia spôsobila samotná káva.

„Celkovo si nemyslím, že by sme teraz mali prepadať panike a robiť si veľké zásoby praženej kávy. Očakávam, že v najbližšom období ostanú ceny pre zákazníkov približne na dnešnej úrovni. Jednotlivé značky alebo pražiarne však môžu ceny mierne upravovať podľa toho, kedy a za akých podmienok nakúpili zelené zrno. Ako som však naznačil už na začiatku, môžem sa mýliť. Cena môže ísť nahor, ale aj nadol. Málokto dnes dokáže spoľahlivo povedať, ako to napokon dopadne,“ povedal Király na záver.

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