Miliónový film sklamal divákov, Amazon to skúša znova: Melania Trumpová dostane vlastný seriál

Donald Trump s manželkou Melaniou

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
Film zaostal za očakávaniami, Amazon sa nevzdáva.

Amazon napriek miliónovým stratám nevzdáva príbeh Melanie Trumpovej. Po dokumentárnom filme, ktorý v kinách zaostal za očakávaniami, pripravuje nový seriál o živote prvej dámy Spojených štátov. Tvorcovia sľubujú doteraz nepoznaný pohľad do jej súkromia aj obdobia, keď sa prezident Donald Trump opäť ujal prezidentského úradu. Streamovacia novinka by sa na Amazon Prime mala objaviť už túto jeseň.

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Po prepadáku dokumentárneho filmu Melania pracuje služba Amazon Prime na novom seriáli o živote prvej dámy USA. Vyjsť by mal túto jeseň, píše TASR na základe správy portálu Euronews.

„Spúšťame dokumentárny seriál, čo je úplne iný zážitok, úplne nový, exkluzívne na Amazon Prime. Vyjde túto jeseň. Je to potvrdené a dúfam, že si ho všetci pozrú, pretože ukáže časť prvej dámy, ktorú doteraz nikto nevidel,“ oznámil Trumpovej poradca Marc Beckman.

Amazon chce napraviť neúspech drahého dokumentu

Seriál bude zameraný na začiatok druhého funkčného obdobia manžela Melanie Trumpovej, prezidenta Donalda Trumpa. Údajne poskytne náhľad do jej súkromného života a pôsobenia ako filantropka.

Nový seriál prichádza len krátko po tom, čo Amazon neuspel s dokumentárnym filmom Melania, ktorý sa sústredil na 20 dní pred druhou inauguráciou prezidenta Donalda Trumpa. Napriek vysokým očakávaniam a miliónovým investíciám sa filmu nepodarilo prilákať dostatok divákov.

Melania Trump
Foto: SITA/AP

Kontroverzný dokumentárny film Melania bol pre Amazon finančne stratový. Jeho premietanie v kinách po celom svete zarobilo len 16,6 milióna dolárov. Amazon pritom podľa denníka The New York Times zaplatil produkčnej spoločnosti Melanie Trumpovej 40 miliónov dolárov za práva a ďalších 35 miliónov dolárov investoval do marketingu filmu.

Prvá dáma si na projekte podľa dostupných informácií polepšila približne o 28 miliónov dolárov. Zakladateľ Amazonu Jeff Bezos obhajoval film ako „dobré biznisové rozhodnutie“.

V britských kinách divákov neoslovil

Prvé výsledky ukázali, že dokument mal problém zaujať najmä vo Veľkej Británii. Podľa britského denníka The Guardian, magazínu The Hollywood Reporter a agentúry Reuters boli predaje vstupeniek veľmi slabé.

Generálny riaditeľ siete Vue Tim Richards priznal, že záujem divákov zaostal za očakávaniami. V londýnskej vlajkovej pobočke v Islingtone sa na jedno z prvých premietaní predal iba jeden lístok, na večerné predstavenie ďalšie dva.

Film sa napriek tomu premietal vo viac ako stovke britských kín. V niektorých mestách zostali celé projekcie bez divákov, čo vyvolalo otázky, prečo bol dokument nasadený v takom veľkom rozsahu. Podľa zákulisných informácií mohlo ísť o model, pri ktorom distribútor kinám zaplatil pevný poplatok bez ohľadu na tržby, čím sa pre prevádzkovateľov znížilo riziko. Odborníci zároveň upozorňovali, že aj keď si časť divákov vstupenku kúpila, priemerná návštevnosť na jedno kino zostala veľmi nízka.

Premiéra v Bielom dome vyvolala kritiku

Pozornosť pútala aj uzavretá premiéra filmu priamo v Bielom dome. Premietanie sa konalo vo Východnej sále bez verejnej propagácie a zúčastnilo sa ho približne 70 pozvaných hostí. Medzi nimi boli jordánska kráľovná Rania, šéf Apple Tim Cook, generálny riaditeľ Amazonu Andy Jassy, boxer Mike Tyson či motivačný rečník Tony Robbins.

Melania Trump
Foto: SITA/AP

Kontroverzie však vyvolalo načasovanie podujatia. Uskutočnilo sa totiž v čase, keď Spojené štáty zasiahla silná snehová búrka a krajina riešila protesty po smrteľných incidentoch pri zásahoch federálnych agentov v Minneapolise.

Amazon verí, že seriál bude úspešnejší

Po finančne nevýraznom prijatí filmu teraz Amazon stavil na nový formát. Tvorcovia tvrdia, že pripravovaný seriál ponúkne oveľa osobnejší pohľad na život Melanie Trumpovej počas druhého funkčného obdobia jej manžela a divákom ukáže stránku prvej dámy, ktorú doteraz nemali možnosť vidieť. Premiéra je naplánovaná na túto jeseň na platforme Amazon Prime.

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