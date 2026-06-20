Slovenka žijúca v Španielsku upozorňuje na turistické pasce. Dajte si pozor na miestne reštaurácie

Ak sa chystáte na letnú dovolenku do Španielska, Nikola, ktorá tam žije už niekoľko rokov, vám poradí, na aké turistické pasce si dať pozor, ale aj ako môžete ušetriť desiatky eur.
Ako na dovolenku v Španielsku
Nikola Noveková, na sociálnych sieťach známa pod prezývkou slovenkavspanielsku, síce pochádza zo Slovenska, ale už niekoľko rokov žije v Španielsku. Najprv žila na Malorke, neskôr na Tenerife a dnes žije v Madride.
Nedávno nám v našom rozhovore porozprávala o svojom živote v tejto obľúbenej dovolenkovej destinácii. Prezradila nám, že Španielsko ju naučilo spomaliť, užívať si život a stále sa nehnať za niečím. Zároveň nám porozprávala o svojich skúsenostiach s prácou, bývaním, kultúrou, so zdravotníctvom aj so sociálnou pomocou v Španielsku.
Španielsko je obľúbenou letnou destináciou mnohých Slovákov, dokonca je vraj tou najlepšou voľbou v Európe na tento rok. Preto sme sa Nikoly pýtali aj na to, ako na dovolenku v Španielsku. V rozhovore nám odhalila, ktoré obdobie roka je najideálnejšie na návštevu, ktoré konkrétne oblasti odporúča navštíviť, ako ušetriť peniaze, ale aj koľko zaplatíte v reštauráciách, kaviarňach či za prehliadky pamiatok.
Upozornila nás na turistické pasce
Okrem toho nás upozornila, na aké turistické pasce by sme si mali dať pozor. Podľa Nikoly by sme mali byť zvlášť opatrní pri návšteve miestnych reštaurácií, pretože mnohé z nich sú veľmi predražené.
“V Španielsku sa dá najesť naozaj lacno, v niektorých oblastiach dávajú dokonca tapas úplne zadarmo ku každému drinku. Ak napríklad uvidíte Sangriu, ktorá stojí 10 €, tak to je veľmi predražené. Sangria by mala stáť okolo 5 €, na niektorých miestach dokonca aj menej, ale väčšinou v turistických destináciách stojí okolo 6 až 7 €,” povedala pre interez Nikola Noveková.
Zároveň odhalila, že ona sa zvykne vyhýbať podnikom, ktoré majú obrázky s celými jedlami. Z vlastnej skúsenosti totiž vie, že väčšinou sú to vždy podniky, ktoré sú zbytočne predražené a ani nie úplne chutné. “Španielsko je známe svojimi typickými staršími podnikmi, nič luxusné. V takých majú zvyčajne najlepšie ceny aj jedlo,” dodala.
Okrem reštaurácií by sme si podľa Nikoly mali dávať pozor aj na podvody taxikárov. “Keď obchádzajú trasu alebo si napríklad nezapnú taxameter, a tiež na pouličných predajcov rôznych vstupeniek. Môže to byť podvod. Vstupenky si určite kupujte cez oficiálne webové stránky alebo priamo na mieste v oficiálnej predajni,” prezradila Nikola.
Prezradila nám tiež, ako môžeme ušetriť desiatky eur
Okrem turistických pascí však väčšinu dovolenkárov zaujíma najmä rozpočet. Podľa Nikoly môžeme na dovolenke v Španielsku ušetriť tak, že nebudeme kupovať jedlo a pitie v rôznych malých potravinách priamo v turistických destináciách, pretože sú veľmi predražené.
“Radšej choďte do väčších supermarketov ako Lidl, Mercadona (tam nájdete aj lacnú drogériu či hotové jedlá za nízku cenu), alebo Dia či Aldi. V Španielsku sa dajú kúpiť lacnejšie produkty kozmetiky, a to najmä v obchodoch ako PRIMOR či Druni. Potraviny tu nie sú drahé, takže ak človek chce ušetriť, odporúčam nakúpiť si potraviny a niečo si pripraviť.”
Zároveň odporúča využívať stránku GROUPON.ES, kde nájdeme rôzne zľavy na atrakcie, vstupy, ale aj salóny či SPA alebo daypassy do rôznych hotelov za výhodné ceny. “Je to niečo ako naša Zľava dňa či Zlavomat. Pozor ale na drobné písmo! Niekedy sú tam ešte príplatky navyše,” dodala.
No a čo sa týka ubytovania, podľa Nikoly sa nemusíme báť využívať klasicky Booking či Airbnb. “No na Facebooku nájdete aj rôzne skupiny, kde samotní Slováci či Česi poskytujú dovolenkové apartmány na prenájom za dobrú cenu,” povedala na záver.
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