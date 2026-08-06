Forbes zverejnil rebríček najväčších hereckých osobností Slovenska: Nechýbajú v ňom Pauhofová, Ondrík ani Maštalír

Kto patrí medzi najvýznamnejších slovenských hercov od vzniku samostatnej republiky? Na túto otázku sa pokúsil odpovedať Forbes Slovensko, ktorý po prvý raz pripravil rozsiahly projekt mapujúci domácu filmovú scénu. Nejde pritom len o rebríček známych tvárí.
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Súčasťou výberu sú aj mladé herecké talenty, sieň slávy či filmy, ktoré podľa odborníkov najviac ovplyvnili slovenskú kinematografiu. Výsledky vznikali niekoľko mesiacov v spolupráci s osobnosťami, ktoré slovenský film dlhodobo tvoria alebo analyzujú.
Forbes sa pri príprave projektu rozhodol ísť inou cestou než pri bežných anketách popularity. O konečnom výbere nerozhodovali hlasy verejnosti, ale odborná porota zložená z producentov, režisérov, dramaturgov, filmových publicistov či analytikov filmových dát. Cieľom bolo vytvoriť čo najobjektívnejší obraz slovenskej filmovej scény od roku 1993.
Nejde len o známe tváre
Projekt sa nezameriava iba na etablovaných hercov. Okrem rebríčka najvýraznejších osobností prináša aj výber mladých talentov, ktoré môžu patriť medzi budúce hviezdy slovenského filmu. Súčasťou sú aj filmové diela, ktoré si podľa autorov projektu získali významné miesto v histórii, či už svojou umeleckou hodnotou alebo rekordnou návštevnosťou kín.
Podľa Forbesu bolo zámerom ukázať, že aj Slovensko má hercov a filmy, ktoré dokázali osloviť divákov naprieč generáciami a presadiť sa aj za hranicami krajiny. Výber preto nemá byť iba zoznamom známych mien, ale pohľadom na vývoj slovenskej kinematografie počas viac ako troch desaťročí.
V rebríčku sú známe aj mladšie herecké tváre
Medzi vybranými herečkami figurujú Emília Vášáryová, Táňa Pauhofová, Zuzana Mauréry, Zuzana Kronerová, Jana Oľhová, Éva Bándor, Alexandra Borbély, Dominika Morávková, Judit Pecháček či Rebeka Poláková.
Ide o herečky, ktoré podľa odborníkov výrazne ovplyvnili slovenskú filmovú tvorbu od vzniku samostatnej republiky.
V mužskej kategórii sa objavili Milan Ondrík, Tomáš Maštalír, Juraj Loj, Marián Mitaš, Roman Luknár, Alexander Bárta, Daniel Fischer, Ady Hajdu, Csongor Kassai aj Attila Mokos.
Súčasťou projektu je aj výber mladých talentov. Forbes medzi ne zaradil Natáliu Germáni, Richarda Autnera, Vladislava Plevčíka, Adama Kubalu, Juliánu Brutovskú, Sáru Chripákovú, Danu Droppovú a Evu Mores, ktoré podľa magazínu predstavujú nastupujúcu generáciu slovenských hereckých talentov.
O výsledkoch rozhodovali ľudia z filmového prostredia
Redakcia zdôrazňuje, že výsledný rebríček nevznikal na základe názoru jedného človeka. Do prípravy zapojila odborníkov z rôznych oblastí audiovizuálneho prostredia, aby jednotlivé kategórie odrážali viacero pohľadov na slovenský film.
V porote zasadli producentka Wanda Adamík Hrycová, režisér Peter Bebjak, filmový publicista Peter Konečný, expert na filmové dáta Michal Korec, manažérka Kina Lumière Zita Hosszúová, bývalá ministerka kultúry Silvia Hroncová, dramaturgička, scenáristka a pedagogička Zuzana Gindl Tatárová a redaktor Forbes Slovensko Pavel Knapko. Koordináciu projektu mala na starosti Martina Havranová, Deputy Managing Editor Forbes Slovensko.
Nezabudli ani na legendy
Projekt sa nevenuje iba obdobiu po roku 1993. Forbes pripravil aj samostatnú Sieň slávy, do ktorej zaradil osobnosti, bez ktorých by podľa autorov nebolo možné rozprávať dejiny slovenského filmu. Miesto v nej získali napríklad Jozef Adamovič, František Dibarbora, Michal Dočolomanský či Ctibor Filčík.
Magazín vysvetľuje, že práve tieto osobnosti výrazne ovplyvnili slovenskú kinematografiu ešte pred vznikom samostatnej republiky, preto ich do projektu zaradil napriek tomu, že hlavná časť rebríčka mapuje obdobie od roku 1993.
Forbes vybral aj slovenské filmové kultovky
Projekt sa nevenuje len hereckým osobnostiam. Odborná porota zostavila aj výber desiatich slovenských filmov, ktoré podľa nej patria medzi najväčšie kultové snímky domácej kinematografie. Pri rozhodovaní sa snažila nájsť rovnováhu medzi umeleckou hodnotou a tým, ako silno sa jednotlivé filmy zapísali do povedomia divákov.
Forbes pripomína, že práve tieto snímky spájajú celé generácie Slovákov. Mnohým stačí jediná replika, záber alebo známa pieseň a okamžite si spomenú na filmy, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou slovenskej popkultúry.
Do výberu sa dostali Pacho, hybský zbojník, Perinbaba, Pásla kone na betóne, Fontána pre Zuzanu, Obchod na korze, Tisícročná včela, Medená veža, Sedím na konári a je mi dobre, Nevera po slovensky a Záhrada. Výber zahŕňa snímky od režisérov ako Juraj Jakubisko, Martin Ťapák, Štefan Uher, Dušan Rapoš, Ján Kadár, Elmar Klos, Martin Hollý mladší či Martin Šulík, ktorých tvorba výrazne ovplyvnila slovenskú kinematografiu.
Forbes Slovensko uvádza, že kompletný rebríček najvýznamnejších hereckých osobností, mladých talentov, členov siene slávy aj výber najvýznamnejších slovenských filmov prináša augustové vydanie magazínu a zároveň je dostupný na webe Forbes Slovensko.
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