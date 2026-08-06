Slovákom šetria peniaze, kľúčové sú pre Lidl či Kaufland. Privátne značky rozširujú aj ďalšie reťazce

Vlastné značky mali reťazce v ponuke už pred 10 či 15 rokmi. Vtedy sa považovali skôr za lacnú alternatívu k známym značkovým produktom a nepatrili medzi primárne voľby spotrebiteľov. Dnes je situácia odlišná a najväčší hráči pôsobiaci na slovenskom trhu masívne rozvíjajú ich portfólio. Ako sme zistili, pokračovať by mali aj naďalej.
správy od nás budete mať ako prví.
Privátne značky sú produkty predávané pod vlastnou značkou obchodného reťazca a ich hlavnou výhodou je priaznivejší pomer ceny a kvality. Reťazce totiž nemusia investovať také veľké sumy do marketingu a budovania značky ako nadnárodní výrobcovia, vďaka čomu dokážu ponúknuť nižšiu cenu.
Zároveň platí, že predajca má plnú kontrolu nad dodávateľským reťazcom, zložením produktu, obalom a cenotvorbou. Hoci predáva produkt lacnejšie ako značkový ekvivalent, často na ňom dosahuje vyššiu percentuálnu maržu.
Zvyšujúca sa kvalita, ale aj inflácia
Dôvodov, prečo nabrali privátne značky v poslednom období na popularite, je viacero. V prvom rade, nárast životných nákladov prinútil domácnosti prehodnotiť výdavky a siahať po lacnejších alternatívach. To spotrebiteľom takpovediac otvorilo dvere v objavovaní jednotlivých produktov a zistili, že mnohé z nich sa kvalitatívne zlepšili a často teda nie je dôvod siahať po drahšej značkovej alternatíve.
Zákazníci si tak vo svojich obľúbených reťazcoch našli favoritov a viaceré takéto privátne produkty sa stali bežnou súčasťou ich nákupného košíka. Samotní obchodníci obratom reagujú aj na súčasné potreby a privátne značky už nie sú iba o cene, ale na pulty prinášajú rôzne prémiové, bio, lokálne či bezlaktózové produkty.
Na druhej strane sa začali objavovať informácie o nespokojnosti menších dodávateľov či veľkých svetových značiek, ktorí volajú po rozumnej regulácii privátnych značiek. Táto problematika má hlbšie korene a zatiaľ je otázne, ako sa k nej kompetentní postavia.
V Lidli dominujú, ich podiel rastie aj inde
Aktuálny stav privátnych značiek sme u popredných reťazcov zisťovali aj my. Ako nám uviedli zástupcovia nemeckého Lidla, ktorý už od svojho vstupu na tuzemský trh patrí medzi priekopníkov tohto segmentu, privátne značky tvoria v súčasnosti zhruba 70 % základného sortimentu tohto reťazca.
„Produkty vyrobené exkluzívne pre nás nám umožňujú poskytnúť výhodnejšiu cenu, než je to pri značkových produktoch a máme tiež priamy dosah na kvalitu. Základná idea je jednoduchá: kvalitné produkty môžu príjemne prekvapiť nielen chuťou, ale aj cenou,“ povedala pre interez Adriána Maštalircová z komunikačného oddelenia Lidl Slovensko.
Ako dodala, záujem o privátne značky stabilne rastie a medzi najobľúbenejšie voľby patria produkty Pilos, Dulano či Pikok. Spoločnosť zároveň dodáva, že svoju ponuku priebežne aktualizuje a snaží sa reagovať na súčasné trendy. Nie je teda vylúčené, že sa dominantný podiel vlastných značiek bude ešte zvyšovať.
To, že sú privátne značky kľúčovou zložkou sortimentu, hovorí aj ďalší člen Schwarz Gruppe Kaufland. Ako dodali zástupcovia reťazca, ich podiel stále rastie a spotrebitelia po nich siahajú čoraz častejšie.
„Zákazníci dlhodobo najviac vyhľadávajú naše privátne značky v kategóriách, ako sú čerstvé mliečne výrobky, údeniny, lahôdky a základné trvanlivé potraviny. Osobitnú obľubu dosahuje náš produktový rad K-Z lásky k tradícii, ktorého produkty vyrábajú výlučne slovenskí producenti z kvalitných surovín. Zákazníci rovnako čoraz častejšie siahajú aj po špeciálnych produktoch, ako sú rastlinné alternatívy či bio produkty,“ uviedla Paulína Krajíčková, špecialista pre externú komunikáciu.
Podobný trend vníma aj britské Tesco. „Môžeme potvrdiť, že popularita produktov pod privátnou značkou rastie výrazne rýchlejšie ako pri iných značkových položkách. Ich zastúpenie v nákupných košíkoch našich zákazníkov medziročne stabilne stúpa, čo nám umožňuje ďalej investovať do inovácií a rozširovania našej ponuky,“ potvrdila Mária Zerzanová, PR Manager Tesco Slovensko.
Najznámejšou privátnou značkou je rovnomenné Tesco, pod ktoré patria aj Tesco Free From, Tesco Plant Chef či Tesco Organic. Populárne sú aj Fred & Flo, Pro Formula, 4Max, Ms Molly’s, Grower’s Harvest, Hearty Food Co. či Springforce. „Až 46 výrobkov Tesca uspelo v programe Voľba spotrebiteľov za rok 2026,“ dodala Zerzanová.
„Aj v tomto roku plánujeme naše portfólio privátnych značiek ďalej rozširovať a vylepšovať. Aktuálne sa s našou novou kampaňou Lepší výber ľahšie zameriavame na podporu produktov pre vyvážený životný štýl. Cieľom kampane je ukázať, že cesta k zdravším a udržateľnejším potravinám nemusí byť vôbec drahá ani komplikovaná. Hlavným ambasádorom projektu je známy šéfkuchár Martin Novák,“ dodali zástupcovia spoločnosti.
Takmer 800 výrobkov tvorí portfólio privátnych značiek aj v tradičnom reťazci Coop Jednota. Ten okrem inovatívneho konceptu 24/7 v uplynulých rokoch zapracoval na rozvoji vlastných produktov a v roku 2025 pribudla rada Tomu Ver. Produkty sú určené pre zákazníkov so špecifickými potrebami či potravinovými intoleranciami.
„Aktuálny podiel privátnych značiek na celkových tržbách systému Coop Jednota je viac ako 18 %. Podiel vlastných značiek sa za posledných 5 rokov drží na stabilnej úrovni, pričom oproti roku 2021 narástol o takmer 2 percentuálne body. Posledné roky potvrdzujú mierny pozitívny trend s minimálnymi výkyvmi,“ uviedla pre interez hovorkyňa Jana Kuklová.
Ako dodala, najobľúbenejšie a napredávanejšie sú produkty z čerstvých kategórií ako mlieko, maslo, syry, mäso a mäsové výrobky, vajcia a podobne. „Produkty z radu Tradičná kvalita, Mamičkine dobroty a Dobrá cena sú stabilne na prvých troch priečkach v objeme predaja produktov našich vlastných značiek,“ spresnila Kuklová s tým, že ich produkty si často odnášajú aj ocenenia od spotrebiteľov.
Coop Jednota v tomto roku pracuje tiež na redizajne a dopĺňaní portfólia privátnych značiek, pričom už tradične dodávateľov vyberajú hlavne medzi slovenskými podnikateľmi.
Ako nám priblížili zástupcovia reťazca Billa, v ponuke majú aktuálne cez 2 700 produktov privátnych značiek. Na celkovom sortimente sa podieľajú zhruba 28 percentami.
„Ich obľuba medzi zákazníkmi výrazne rastie – produkty vlastných značiek Billa aktuálne tvoria až 40 % všetkých nákupov. Medzi najpopulárnejšie značky patria Clever, Chute Slovenska či samotná značka Billa,“ uviedol hovorca Marek Kravjar.
Podľa jeho ďalších slov je zrejmé, že reťazec stále pracuje na rozširovaní tohto portfólia a jeho vlastné značky sa tiež pravidelne umiestňujú na vysokých priečkach v súťažiach či voľbách spotrebiteľov. „Produkty reťazca spravidla bodujú v súťažiach ako Superbrands, QUDAL, Voľba spotrebiteľov či v prestížnej svetovej súťaži Salute to Excellence Awards. Už tretí rok po sebe navyše bodujú aj v prestížnom európskom meradle European Private Label Awards,“ uzavrel Kravjar.
Nahlásiť chybu v článku