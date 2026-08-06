Muž predával zeleninu, o chvíľu bojoval o život: Zelenskyj zverejnil desivé video, dron prenasledoval civilistu

Útok dronom na civilistu v juhoukrajinskom meste Cherson

Reprofoto: X/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Zelenskyj hovorí o „dronovom safari“.

Obyčajný predaj zeleniny na trhu sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenil na boj o život. Zábery z juhoukrajinského Chersonu zachytávajú civilistu, ktorého prenasleduje dron a ktorý sa pred ním zúfalo snaží ukryť za zaparkovanou dodávkou. Video obletelo svet a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ho označil za ďalší dôkaz cielených útokov Ruska na civilné obyvateľstvo.

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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok odsúdil útok dronom na civilistu v juhoukrajinskom meste Cherson a video zachytávajúce jeho prenasledovanie označil za ďalší príklad „dronového safari“, ktoré podľa neho ruské jednotky podnikajú proti ukrajinským civilistom.

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Dron zaútočil na civilistu v Chersone

Muž, ktorý na pouličnom trhu predával zeleninu, pri útoku utrpel zranenia. Jeho život však nie je ohrozený. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Svet to musí vidieť. Musí vidieť každý dôkaz toho, že Rusko sa zbláznilo a že jeho vojaci majú potešenie zo zabíjania a týrania civilistov,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X, kde zdieľal video zachytávajúce incident. Na záberoch, ktorých pravosť AFP bezprostredne nedokázala overiť, sa muž ukrýva za dodávkou pred dronom riadeným na diaľku, ktorý ho prenasleduje a jeho operátor následne odpáli výbušninu.

Podľa šéfa vojenskej správy mesta Cherson Jaroslava Šanka muž útok prežil. Aj gubernátor Chersonskej oblasti Olexandr Prokudin uviedol, že 52-ročný muž má po útoku črepinové poranenia a otras mozgu. Jeho život však nie je v ohrození.

Ukrajina hovorí o vojnovom zločine

Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha incident označil za „barbarský ruský vojnový zločin“, ktorý si vyžaduje medzinárodné odsúdenie a spravodlivosť. Podľa neho ide o „zámernú a systematickú ruskú stratégiu… sadista, ktorý ovládal tento dron, si veľmi dobre uvedomuje, že útočí na civilistu,“ dodal.

Ukrajinský ľudskoprávny ombudsman Dmytro Lubinec uviedol, že video ukazuje „skutočnú taktiku Ruska – prenasledovanie a zabíjanie nevinných ľudí“.

Cherson, ktorý mal pred vojnou približne 280 000 obyvateľov, bol pod kontrolou ruských síl od marca do novembra 2022. Ruské jednotky sa v súčasnosti nachádzajú na opačnom brehu rieky Dneper a na mesto pravidelne útočia, najmä pomocou dronov.

Rusko hlási stovky zostrelených dronov

Rusko v noci na štvrtok zostrelilo 605 ukrajinských dronov, ktoré útočili na ciele na ruskom území, ako aj na okupovanom Krymskom polostrove. V Tverskej oblasti severozápadne od Moskvy miestne úrady informovali o poškodení logistického centra internetového obchodu Wildberries. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru AFP.

Gubernátor Tverskej oblasti Vitalij Koroľov uviedol, že protivzdušná obrana ukrajinský útok odrazila. „V dôsledku pádu trosiek z jedného z dronov došlo k miernemu poškodeniu fasády logistického centra Wildberries,“ napísal na Telegrame, pričom zdôraznil, že nikto nebol zranený.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Foto: SITA/AP

Útoky hlásia aj z Jaroslavianskej oblasti severne od Moskvy. Miestny gubernátor Michail Jevrajev hlási 90 zostrelených dronov, pričom podľa neho išlo o doteraz „najmasívnejší útok“ na tento región.

Podľa denníka The Moscow Times v tamojšej ropnej rafinérii Slavnefť-YANOS po útoku vypukol požiar. Ide o jednu z piatich najväčších rafinérií v Rusku s ročnou kapacitou spracovania až 15 miliónov ton ropy. Predtým bola terčom šiestich ukrajinských náletov a kvôli poškodeniu niekoľkokrát pozastavila prevádzku.

Zelenskyj hovorí o zásahoch hlboko v Rusku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnej sieti X napísal, že „sankcie s dlhým dosahom“ opäť obmedzili ruské zárobky z predaja ropy, ktoré Moskva používa na financovanie vojny a zabíjanie Ukrajincov.

„Ukrajinské obranné sily zaútočili na zariadenia agresora vzdialené viac ako 1300 kilometrov od frontovej línie. V Baškirsku bola zasiahnutá rafinéria Bašnefť-Novoil. V Jaroslavianskej oblasti, takmer 700 kilometrov od našich hraníc, bola zasiahnutá rafinéria Slavnefť-YANOS,“ napísal s tým, že úspešná bola aj ukrajinská odpoveď na ruskú agresiu v Čiernom mori. „Zasiahnuté boli dva vojenské hliadkové člny a plavidlá tieňovej flotily,“ dodal.

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