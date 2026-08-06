Nové pravidlá hypoték môžu prekvapiť tisíce Slovákov: Viac vlastných peňazí nebudú potrebovať len investori

Peniaze a maketa domu s kľúčmi

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
TASR
Od budúceho roka môžete potrebovať desaťtisíce eur navyše.

Chcete si kúpiť ďalší byt alebo dom? Od budúceho roka sa vám to môže poriadne predražiť. Národná banka Slovenska navrhuje sprísniť pravidlá hypoték pri tretej a každej ďalšej nehnuteľnosti. Viac vlastných peňazí pritom nemusia zháňať len investori, ale aj ľudia, ktorí vlastnia podiel na zdedenej nehnuteľnosti alebo plánujú spoločné bývanie.

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Slováci, ktorí plánujú kúpu ďalšej nehnuteľnosti, by nemali rozhodnutie zbytočne odkladať. Od januára budúceho roka navrhuje Národná banka Slovenska (NBS) zmenu pravidiel hypotekárneho financovania, ktorá by mala zvýšiť požiadavky na vlastné zdroje pri kúpe tretej a každej ďalšej nehnuteľnosti.

NBS navrhuje prísnejšie pravidlá pri hypotékach

Pripravované opatrenie pritom nemusí zasiahnuť len investorov, ale aj ľudí, ktorí vlastnia podiel na zdedenej nehnuteľnosti alebo kupujú spoločné bývanie s partnerom, upozornila v aktuálnom komentári riaditeľka pre úvery spoločnosti Fingo.sk Eva Šablová.

„Mnohí ľudia si pripravované zmeny spájajú iba s investormi, ktorí kupujú viacero bytov na prenájom. V skutočnosti môže byť rozhodujúce aj to, koľko nehnuteľností aktuálne vlastníte podľa katastra. Za ďalšiu nehnuteľnosť sa totiž nemusí považovať len investičný byt, ale v určitých prípadoch aj nehnuteľnosť získaná dedením alebo spoluvlastnícky podiel,“ vysvetlila Šablová.

Kupujúci budú potrebovať viac vlastných peňazí

Pripomenula, že kým v súčasnosti môže klient pri splnení podmienok financovať kúpu hypotékou do výšky 80 % hodnoty nehnuteľnosti, po novom by mal byť pri tretej a ďalšej nehnuteľnosti maximálny limit financovania 70 % (ukazovateľ LTV). V praxi to podľa odborníčky znamená, že pri rovnakom byte či dome bude klient na kúpu potrebovať viac vlastných peňazí.

„V praxi sa môže stať, že klient bude mať dostatočný príjem na získanie hypotéky, no nebude mať pripravených dosť vlastných financií na kúpu nehnuteľnosti. Pri investičnej nehnuteľnosti pritom nie je rozhodujúce len to, koľko byt zarobí, ale aj to, koľko vlastného kapitálu musí investor vložiť na začiatku. Práve výška vlastných zdrojov môže byť po novom rozhodujúcim faktorom,“ zdôraznila Šablová.

Peniaze
Ilustračná foto: Unsplash

Napríklad pri nehnuteľnosti v hodnote 250 000 eur môže klient v súčasnosti pri 80 % financovaní získať hypotéku vo výške 200 000 eur a potrebuje doplniť vlastné zdroje 50 000 eur. Po znížení limitu financovania na 70 % by mohol dostať hypotéku najviac v sume 175 000 eur a bude potrebovať vlastné zdroje v objeme 75 000 eur, vyčíslila odborníčka.

Zmeny sa môžu dotknúť aj bežných domácností

Pripravované pravidlá môžu byť podľa nej relevantné aj pre bežné domácnosti. „Napríklad ak partner vlastní jednu nehnuteľnosť a partnerka ďalšiu, pri kúpe spoločného bývania môže banka pri posudzovaní zohľadniť existujúce vlastníctvo oboch žiadateľov. Nová nehnuteľnosť tak môže byť z pohľadu regulácie považovaná za tretiu rezidenčnú nehnuteľnosť a môže sa na ňu vzťahovať nižší limit financovania,“ upozornila.

Podobná situácia môže nastať aj pri dedičstve. Ľudia podľa nej často nevnímajú zdedený podiel ako reálne vlastníctvo nehnuteľnosti, ktoré môže ovplyvniť ich možnosti pri ďalšej hypotéke. „Ak však klient vlastní napríklad 50 % alebo vyšší podiel v rodinnom dome a zároveň má vlastný byt, môže to mať vplyv na posudzovanie ďalšej kúpy,“ doplnila Šablová.

Počet vlastnených rezidenčných nehnuteľností sa má posudzovať podľa údajov evidovaných v katastri nehnuteľností. Započítavať sa majú najmä byty, rodinné domy, rekreačné objekty alebo iné stavby využiteľné na bývanie. Naopak, medzi takéto nehnuteľnosti spravidla nepatria stavebné a poľnohospodárske pozemky, rozostavané nehnuteľnosti financované za účelom dokončenia výstavby alebo reality mimo územia Slovenska, vymenovala odborníčka.

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