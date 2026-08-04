Zarobte si tisíce eur ročne aj vy: Vznikla unikátna databáza, prináša stovky nápadov na privyrobenie a podnikanie

Asi to poznáte aj vy. V hlave vám vŕta myšlienka, že by ste skúsili niečo vlastné popri práci, no neviete presne čo. Zároveň máte obavy, že do nového projektu vložíte zbytočne veľa času a peňazí bez akéhokoľvek výsledku. Presne na tieto situácie reaguje platforma Inodemy, ktorá na jednom mieste zhromažďuje viac ako 1228 spôsobov, ako si privyrobiť, rozbehnúť biznis alebo ušetriť hodiny práce.
Väčšina návodov na internete sľubuje okamžité milióny, no tu nájdete výhody aj riziká nápadu bez zbytočného balastu. Ak si otvoríte databázu, 700+ nápadov pri každom z nich vás čaká kalkulačka. Do nej si zadáte vlastné čísla a okamžite vidíte, koľko vás to môže stáť, koľko zarobíte a ako vám to vyjde na hodinu. Súčasťou je aj návod krok za krokom s odhadovaným časom, zoznamom rizík a úprimným verdiktom. Ak je nápad príliš riskantný alebo za to nestojí, dozviete sa to na rovinu.
Od čistenia matracov až po vlastnú kaviareň
Niekto hľadá len drobnosť na víkend, iný chce budovať veľkú firmu. Medzi nápadmi nájdete napríklad mobilné čistenie matracov, prestavbu starých bicyklov na elektrické, výrobu plyšových hračiek z detských kresieb či dokonca platený koučing pre ľudí, ktorým sa nedarí na zoznamkách. Všetky nápady na podnikanie či vedľajší príjem si môžete pozrieť prehľadne a podľa kategórie, ktorá sa vám páči.
Okrem nápadov potrebujete na rozbeh aj správne vybavenie. V sekcii nástroje, ktoré ušetria hodiny nájdete viac ako 252 nástrojov. Dozviete sa, čo presne dokážu, pre koho sa hodia a aké majú plusy a mínusy. Zistíte tak napríklad, ako z jednej fotky na kuchynskom stole urobiť profi záber, ako vám nástroj Opus Clip sám nastrihá dlhé video na krátke klipy, alebo ako vám Framer vygeneruje hotovú webstránku.
Hotová značka pre vaše mesto
Ak nemáte vlastný nápad, ale chcete podnikať s niečím, čo už funguje, riešením môžu byť overené frančízy. V databáze ich čaká vyše 225 a pri každej vidíte výšku investície, návratnosť aj to, pre koho a do akej lokality sa hodí. Môžete si tak do svojho mesta priniesť napríklad chorvátsky koncept Museum of Illusions, kompaktné 24/7 fitness centrum alebo samoobslužnú kávovú stanicu na jednom metri štvorcovom.
Databáza nápadov na podnikanie Inodemy tak ponúka viac ako1228+ spôsobov, ako si privyrobiť, rozbehnúť biznis alebo ušetriť hodiny práce.
Všetko si môžete vyskúšať úplne zadarmo. Stačí si vytvoriť účet a skúsiť demo verziu, preklikať si pár nápadov a pozrieť sa, ako to celé vyzerá.
Nahlásiť chybu v článku