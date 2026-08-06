Muž vyliezol na trolej vysokého napätia: Železničná doprava na Záhorí je zastavená, na mieste zasahuje vyjednávač

Železničná doprava na Záhorí je od skorého rána vážne narušená. Na stanici vo Veľkých Levároch vyliezol muž na trolej vysokého napätia, pre čo museli zastaviť vlakovú dopravu. Na mieste zasahujú policajti, hasiči aj policajný vyjednávač a elektrický prúd bol z bezpečnostných dôvodov vypnutý.
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Policajti aktuálne zasahujú na železničnej stanici vo Veľkých Levároch, kde vyliezol muž na trolej vysokého napätia. Železničná doprava je v tomto úseku zastavená. Na mieste sú záchranné zložky vrátane policajného vyjednávača. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Muž vyliezol na trolej vysokého napätia
„Policajti odboru železničnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave boli v čase krátko po 05.00 h vyslaní na železničnú stanicu vo Veľkých Levároch, kde sa podľa oznámenia mala na troleji vysokého napätia nachádzať osoba mužského pohlavia,“ priblížila Šimková. Policajná hliadka prítomnosť muža potvrdila. „Na mieste sú policajtmi vykonávané potrebné úkony aj za účasti policajného vyjednávača,“ doplnila.
Elektrický prúd je v danom mieste vypnutý, železničná doprava je zastavená. Polícia poskytne bližšie informácie, keď to procesná situácia umožní.
V utorok skomplikovala dopravu porucha vlaku RegioJet
Železničnú dopravu v úseku Devínska Nová Ves – Zohor v utorok čiastočne obmedzilo prehriatie lokomotívy spoločnosti RegioJet. Pre TASR to potvrdila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Hovorca českého súkromného dopravcu Lukáš Kubát nevylúčil, že k udalosti prispelo aj horúce počasie.
„Na spoji RJ 1048 došlo k prehriatiu lokomotívy, pre ktoré nemohol pokračovať v jazde,“ spresnil Kubát. Podľa jeho slov zostala súprava na trati približne hodinu. Následne sa ju podarilo odtiahnuť do stanice Devínska Nová Ves. „Cestujúci tu mohli vlak opustiť, prípadne počkať na stanici,“ dodal s tým, že náhradnú lokomotívu sa napriek intenzívnej snahe nepodarilo zabezpečiť. Preto sa muselo čakať na nasledujúci spoj RegioJetu, ku ktorému bola súprava pripojená.
„Po celú dobu bola súprava napájaná elektrickou energiou a klimatizácia zostala v prevádzke. Uvedomujeme si však, že práve v súčasných vysokých teplotách bolo takto dlhé čakanie pre cestujúcich veľmi nepríjemné a stresujúce. Za vzniknuté komplikácie sa im ospravedlňujeme,“ dodal hovorca RegioJetu.
Hovorca ZSSK Ján Baček potvrdil, že približne od 13.30 h bol blokovaný jednokoľajový úsek Devínska Nová Ves – Zohor vlakom RegioJet z dôvodu poruchy hnacieho koľajového vozidla. „V dôsledku tejto udalosti ZSSK musela dva osobné vlaky odrieknuť na uvedenej trase. Približne do 15.10 h ostatné vlaky zaznamenali meškanie niekoľko desiatok minút – aj vzhľadom na zníženie rýchlosti v dôsledku počasia manažérom infraštruktúry, ktorým sú Železnice Slovenskej republiky,“ povedal pre TASR.
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