Ani včerajší rekord nevydržal: Slovensko hlási nové historické maximum, čaká už len na potvrdenie

Horúčavy na Slovensku naďalej prepisujú historické tabuľky. Len deň po tom, čo padol nový celoštátny teplotný rekord, zaznamenali meteorológovia ešte vyššiu hodnotu. Ak sa operatívne údaje potvrdia, pôjde už o štvrtý historický rekord počas jediného leta, čo je v dejinách slovenských meraní bezprecedentná situácia.
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Podľa operatívnych údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) na ktoré sa odvoláva Denník N, namerala meteorologická stanica v Štrkovci pri Tornali vo štvrtok teplotu 41,6 °C. Údaj ešte čaká na oficiálne overenie meteorológmi, no už teraz naznačuje, že extrémne horúčavy na Slovensku dosiahli ďalšie maximum.
Rekord vydržal len jediný deň
Predchádzajúci rekord padol len deň predtým. V stredu namerali v Kamenici nad Hronom pri Štúrove 41,4 °C, čím prekonali dovtedajšie historické maximum. Ani tento rekord však nevydržal dlho. Už o deň neskôr zaznamenala stanica v Štrkovci pri Tornali ešte vyššiu teplotu. Ak SHMÚ údaj potvrdí, Slovensko bude mať nové historické maximum 41,6 °C.
Toto leto prepísalo históriu už viackrát
Tohtoročné leto sa zapíše do histórie slovenských meteorologických meraní. Ešte pred niekoľkými týždňami bol za najvyššiu teplotu v histórii Slovenska považovaný údaj 40,3 °C, ktorý namerali 20. júla 2007 v Hurbanove.
Od konca júna sa však historické maximum posunulo už niekoľkokrát. Najskôr padlo 41,0 °C v Turni nad Bodvou, následne 41,3 °C a 41,4 °C v Kamenici nad Hronom pri Štúrove. Najnovší operatívny údaj zo Štrkovca pri Tornali hovorí o teplote 41,6 °C.
Hovorí sa dokonca aj o ďalšom možnom rekorde. V Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš dosiahla teplota popoludní 42 stupňov Celzia. SHMÚ o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že údaje majú operatívny charakter a nemusia byť konečné.
Horúčavy môžu spôsobiť obrovské ekonomické škody
Extrémne horúčavy predstavujú vážnu hrozbu pre európske hospodárstvo, narúšajú odvetvia závislé od práce vonku a odhaľujú medzery v systémoch ochrany pracovníkov, napísal vo štvrtok portál EUobserver, podľa ktorého by celkové škody mohli dosiahnuť až 800 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Nadmerné horúčavy predstavujú vážne riziko pre zdravie a hospodárstvo Európy s významnými makroekonomickými a dokonca aj fiškálnymi dôsledkami,“ cituje portál Hansa-Martina Füssela, experta na adaptáciu na zmenu klímy z Európskej environmentálnej agentúry (EEA). Očakáva sa, že najväčšie finančné straty v dôsledku letnej vlny horúčav utrpí Francúzsko.
Najväčšie straty očakávajú vo Francúzsku
Podľa analýzy poisťovne Allianz by negatívny vplyv na výkon druhej najväčšej európskej ekonomiky mohol do roku 2030 predstavovať približne 300 miliónov eur. Vážne postihnuté by mohli byť aj Taliansko, Španielsko a Nemecko.
„Extrémne vlny horúčav predstavujú systémové hrozby a riziká pre viaceré sektory a hospodárstvo ako celok,“ poznamenala klimatická expertka EEA Arianna Giannettiová.
V druhej polovici júla zažila Európa extrémne horúce počasie. Teploty vo viacerých krajinách prekročili 40 stupňov Celzia. Náklady krajín EÚ na boj s lesnými požiarmi, ktoré pustošia Francúzsko, Španielsko a ďalšie časti Európy, tento rok už výrazne presiahli tri miliardy eur, napísal denník Financial Times.
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