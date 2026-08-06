Ani včerajší rekord nevydržal: Slovensko hlási nové historické maximum, čaká už len na potvrdenie

Žena kráča cez vodná hmlu, ktorú nainštalovala miestna samospráva počas horúčav

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Teplota na Slovensku vystúpila až na 41,6 °C.

Horúčavy na Slovensku naďalej prepisujú historické tabuľky. Len deň po tom, čo padol nový celoštátny teplotný rekord, zaznamenali meteorológovia ešte vyššiu hodnotu. Ak sa operatívne údaje potvrdia, pôjde už o štvrtý historický rekord počas jediného leta, čo je v dejinách slovenských meraní bezprecedentná situácia.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Podľa operatívnych údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) na ktoré sa odvoláva Denník N, namerala meteorologická stanica v Štrkovci pri Tornali vo štvrtok teplotu 41,6 °C. Údaj ešte čaká na oficiálne overenie meteorológmi, no už teraz naznačuje, že extrémne horúčavy na Slovensku dosiahli ďalšie maximum.

Rekord vydržal len jediný deň

Predchádzajúci rekord padol len deň predtým. V stredu namerali v Kamenici nad Hronom pri Štúrove 41,4 °C, čím prekonali dovtedajšie historické maximum. Ani tento rekord však nevydržal dlho. Už o deň neskôr zaznamenala stanica v Štrkovci pri Tornali ešte vyššiu teplotu. Ak SHMÚ údaj potvrdí, Slovensko bude mať nové historické maximum 41,6 °C.

Toto leto prepísalo históriu už viackrát

Tohtoročné leto sa zapíše do histórie slovenských meteorologických meraní. Ešte pred niekoľkými týždňami bol za najvyššiu teplotu v histórii Slovenska považovaný údaj 40,3 °C, ktorý namerali 20. júla 2007 v Hurbanove.

Od konca júna sa však historické maximum posunulo už niekoľkokrát. Najskôr padlo 41,0 °C v Turni nad Bodvou, následne 41,3 °C a 41,4 °C v Kamenici nad Hronom pri Štúrove. Najnovší operatívny údaj zo Štrkovca pri Tornali hovorí o teplote 41,6 °C.

Hovorí sa dokonca aj o ďalšom možnom rekorde. V Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš dosiahla teplota popoludní 42 stupňov Celzia. SHMÚ o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že údaje majú operatívny charakter a nemusia byť konečné.

Horúčavy môžu spôsobiť obrovské ekonomické škody

Extrémne horúčavy predstavujú vážnu hrozbu pre európske hospodárstvo, narúšajú odvetvia závislé od práce vonku a odhaľujú medzery v systémoch ochrany pracovníkov, napísal vo štvrtok portál EUobserver, podľa ktorého by celkové škody mohli dosiahnuť až 800 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

„Nadmerné horúčavy predstavujú vážne riziko pre zdravie a hospodárstvo Európy s významnými makroekonomickými a dokonca aj fiškálnymi dôsledkami,“ cituje portál Hansa-Martina Füssela, experta na adaptáciu na zmenu klímy z Európskej environmentálnej agentúry (EEA). Očakáva sa, že najväčšie finančné straty v dôsledku letnej vlny horúčav utrpí Francúzsko.

Najväčšie straty očakávajú vo Francúzsku

Podľa analýzy poisťovne Allianz by negatívny vplyv na výkon druhej najväčšej európskej ekonomiky mohol do roku 2030 predstavovať približne 300 miliónov eur. Vážne postihnuté by mohli byť aj Taliansko, Španielsko a Nemecko.

„Extrémne vlny horúčav predstavujú systémové hrozby a riziká pre viaceré sektory a hospodárstvo ako celok,“ poznamenala klimatická expertka EEA Arianna Giannettiová.

V druhej polovici júla zažila Európa extrémne horúce počasie. Teploty vo viacerých krajinách prekročili 40 stupňov Celzia. Náklady krajín EÚ na boj s lesnými požiarmi, ktoré pustošia Francúzsko, Španielsko a ďalšie časti Európy, tento rok už výrazne presiahli tri miliardy eur, napísal denník Financial Times.

Správu budeme aktualizovať.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Forbes zverejnil rebríček najväčších hereckých osobností Slovenska: Nechýbajú v ňom Pauhofová, Ondrík ani Maštalír

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Slováci a Česi v zahraničí
Nikol sa presťahovala do Egypta: Ramadán som si upravila a držala pôst 14 dní. Miestnym sa páči tajomno žien
Z hlavy zločinca stúpal dym, v sále smrdelo zhorené mäso. Prvá poprava elektrickým kreslom nevyšla na prvýkrát
Z hlavy zločinca stúpal dym, v sále smrdelo zhorené mäso. Prvá poprava elektrickým kreslom nevyšla na prvýkrát
Navštívili sme najlepšie klimatické kúpele na Slovensku. Hrdzavý areál zastal v 90. rokoch, no príroda očarí
Tip na výlet
Navštívili sme najlepšie klimatické kúpele na Slovensku. Hrdzavý areál zastal v 90. rokoch, no príroda očarí
Teplota až 4000 stupňov a ľudia vyparení zaživa. Atómové bombardovanie Hirošimy sa udialo pred 81 rokmi
Teplota až 4000 stupňov a ľudia vyparení zaživa. Atómové bombardovanie Hirošimy sa udialo pred 81 rokmi
Bola som pri najväčšej vlajke na svete. V neprebádanej destinácii sa ubytujete za 3 eurá
Bola som pri najväčšej vlajke na svete. V neprebádanej destinácii sa ubytujete za 3 eurá
Peter Bátor v 1 na 1: Korčok neskrýva ani jeden cent. S kauzami Ficovej vlády sa to nedá porovnať
1 na 1
Peter Bátor v 1 na 1: Korčok neskrýva ani jeden cent. S kauzami Ficovej vlády sa to nedá porovnať
Vstup zadarmo a hranolčeky za 3,40 €: Boli sme sa kúpať na jednom z najkrajších jazier na Slovensku
Tip na výlet
Vstup zadarmo a hranolčeky za 3,40 €: Boli sme sa kúpať na jednom z najkrajších jazier na Slovensku
Najluxusnejší hotel pri Jadrane: Pýchu Chorvátska s 200 izbami postihol smutný koniec, ruský boháč ho kúpil za lacno
Najluxusnejší hotel pri Jadrane: Pýchu Chorvátska s 200 izbami postihol smutný koniec, ruský boháč ho kúpil za lacno
Slováci vymenili Chorvátsko za Gdansk: Pivo stálo aj 7 €, pláž nesklamala. Ich pocity sú zmiešané
Slováci vymenili Chorvátsko za Gdansk: Pivo stálo aj 7 €, pláž nesklamala. Ich pocity sú zmiešané
Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona
Jej rodina žila od výplaty k výplate, Zendaya je dnes milionárkou. Z hanblivého dieťaťa sa stala ikona
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Tajný bankrot Československa: Ľudia v roku 1953 museli odovzdať svoje peniaze, štát ich okradol, dostali ruské nepodarky
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš
Prvým známym sériovým vrahom bola žena. Locusta vyčíňala v rovnakom storočí, ako žil Ježiš

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac