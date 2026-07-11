Zomrel herec Peter Van Norden: Diváci ho poznali z Policajnej akadémie aj Bláznivej strely, mal 75 rokov

Peter Van Norden

Foto: Facebook/L.A. Theatre Works

Nina Malovcová
Hoci ho mnohí poznali z filmového plátna, významnú časť svojej kariéry venoval divadlu.

Diváci si ho pamätajú ako policajta z kultovej komédie Policajná akadémia 2 či z filmu Bláznivá strela 2. Americký herec Peter Van Norden zomrel vo veku 75 rokov po viac než štyroch desaťročiach pred kamerami aj na divadelných doskách.

Informáciu priniesol portál Hollywood Reporter. Úmrtie oznámil hercov syn Robert Van Norden, podľa ktorého herec zomrel vo štvrtok pokojne so svojou manželkou Wendy po boku. „Peter včera večer pokojne odišiel s manželkou Wendy po svojom boku. Bol skvelým otcom, manželom, priateľom a veľmi rešpektovaným členom divadelnej komunity. Bude nám veľmi chýbať,“ napísal na Instagrame.

Zahral si vo filmoch, ktoré poznajú celé generácie

Peter Van Norden sa narodil 16. decembra 1950. Hereckú kariéru odštartoval koncom 70. rokov vo filmovej komédii Volejbalistky, no najväčšiu pozornosť si získal až o niekoľko rokov neskôr. V roku 1985 si zahral policajta Vinnieho Schtulmana vo filme Policajná akadémia 2: Ich prvé nasadenie.

Stvárnil prvého partnera postavy Careyho Mahoneyho, ktorú hral Steve Guttenberg. V roku 1991 sa objavil aj v komédii Bláznivá strela 2 1/2: Vôňa strachu, kde stvárnil Johna Sununua, bývalého šéfa kancelárie prezidenta Georgea H. W. Busha.

Počas svojej kariéry účinkoval aj vo filmoch Obvinená, Nevinný muž, Láska bolí či West Virginia. Televízni diváci ho mohli vidieť aj v seriáloch Právo v Los Angeles, Matlock, To je vražda, napísala, Tak plynie čas alebo 911.

Výraznú stopu zanechal aj na divadelných doskách

Hoci ho mnohí poznali z filmového plátna, významnú časť svojej kariéry venoval divadlu. Účinkoval na Broadwayi aj mimo nej v predstaveniach Svätá Jana, Macbeth, Romeo a Júlia, Little Johnny Jones či Generálny inšpektor.

Na javisku vystupoval prakticky až do konca života. Svoju poslednú divadelnú úlohu odohral minulý rok v inscenácii Corktown ’39 v losangeleskom divadle Matrix Theatre.

Bol tiež členom hereckého workshopu The Rehearsal Room, ktorý pomáha profesionálnym hercom rozvíjať ich talent. Ešte minulý rok sa zapojil do rozboru Shakespearovej hry Richard III.

Po Petrovi Van Nordenovi zostala manželka Wendy a syn Robert.

Len pred niekoľkými dňami zomrela aj hudobná legenda

Úmrtie Petra Van Nordena je ďalšou smutnou správou zo sveta kultúry. Len pred niekoľkými dňami sme informovali aj o úmrtí legendárnej waleskej speváčky Bonnie Tyler, ktorá podľa vyjadrenia rodiny zomrela vo veku 75 rokov v nemocnici v portugalskom meste Faro po zdravotných komplikáciách.

Speváčku v máji hospitalizovali pre akútne problémy s črevami a podstúpila urgentnú operáciu. Hoci rodina neskôr informovala, že zákrok prebehol úspešne a jej zdravotný stav sa postupne zlepšoval, napokon svoj boj prehrala. Smutnú správu oznámili jej najbližší vo vyhlásení, v ktorom zároveň požiadali verejnosť o rešpektovanie súkromia.

Bonnie Tyler, vlastným menom Gaynor Hopkinsová, patrila k najväčším hudobným hviezdam 70. a 80. rokov. Celosvetovú slávu jej priniesli hity It’s a Heartache, Holding Out for a Hero či Total Eclipse of the Heart. Počas svojej kariéry vydala 18 štúdiových albumov, získala množstvo ocenení a stala sa jednou z najúspešnejších waleských speváčok všetkých čias.

Aj vo vyššom veku zostávala aktívna. Ešte minulý rok spolupracovala s Davidom Guettom na novej verzii svojho najväčšieho hitu a začiatkom tohto roka skladba Total Eclipse of the Heart prekonala hranicu jednej miliardy prehratí na Spotify. Jej smrť zasiahla fanúšikov po celom svete a uzavrela mimoriadne úspešnú hudobnú kariéru.

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