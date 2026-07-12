Nad Lidlom v Handlovej videli medveďa. Spozorovali ho v záhradkárskej oblasti

Polícia Trenčianskeho kraja vydala na sociálnej sieti upozornenie pre občanov pohybujúcich sa v Handlovej. Uviedla, že nad obchodným centrom sa vyskytuje medveď hnedý.
„Upozorňujeme občanov na výskyt medveďa hnedého nad OD Lidl v Handlovej,“ informovala polícia. „Aktuálne bol spozorovaný medveď hnedý na ul. ČSA – záhradkárska oblasť nad OD Lidl v Handlovej,“ spresnila.
Zásahový tím medveďa hnedého je na ceste na miesto
O situácii dostal avízo aj zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý je na ceste na miesto. „Žiadame občanov o zvýšenú opatrnosť v tejto oblasti. V prípade potreby alebo ohrozenia volajte linku 158,“ odkázala polícia občanom.
Okrem dbania na vlastnú opatrnosť upozornite na výskyt medveďa aj ľudí zo svojho okolia, ktorí sa tu môžu pohybovať.
Za poľovníkom pri Kremnici sa rozbehla medvedica, tak ju zastrelil
Koncom júna došlo k stretu poľovníka s medvedicou, ktorá sa nachádzala v blízkosti turistického chodníka spolu s jedným tohtoročným mláďaťom. Vzhľadom na kritickú vzdialenosť medvedice od poľovníka došlo k útoku zvieraťa. Poľovník následne v krajnej núdzi použil svoju legálne držanú zbraň.
Poľovník legálne držanou guľovou zbraňou usmrtil medvedicu v lokalite Grobňa, približne 3 kilometre od obce Krahule v katastrálnom území mesta Kremnica v okrese Žiar nad Hronom.
Mláďa nenašli, usmrtená samica bola vo veku približne 7 rokov
Ako sme vás koncom minulého mesiaca informovali, členovia zásahového tímu Štátnej ochrany prírody následne vykonali monitoring širšieho okolia. Mláďa medvedice sa im nepodarilo dohľadať. Súčasne boli odobraté biologické vzorky a vykonané potrebné merania. Lokalita bude naďalej monitorovaná prostredníctvom fotopasce. Na miesto boli privolaní aj príslušníci Obvodného oddelenia PZ Kremnica, vyšetrovateľ, kriminalistický technik a veterinárny lekár. Usmrtená medvedica bola samica vo veku približne 7 rokov.
Vzhľadom na skutočnosť, že sa v lokalite nepodarilo dohľadať tohtoročné mláďa usmrtenej medvedice, Štátna ochrana prírody žiada obyvateľov a návštevníkov oblasti Krahúľ, Kremnice a priľahlých lesných porastov o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode. Ochranári odporúčajú zdržiavať sa na vyznačených turistických trasách, vyhýbať sa hustým porastom a v prípade spozorovania mláďaťa medveďa sa k nemu nepribližovať a bezodkladne informovať Zásahový tím alebo linku tiesňového volania 112.
Čo robiť, keď stretnete medveďa?
Stret medveďa s človekom je dnes teda na Slovensku pomerne častý a prinášame vám preto rady, ako sa tejto šelme vyhnúť. Stačí sa pritom držať troch jednoduchých vecí. Sú nimi mierny hluk, vyhýbanie sa hustým porastom aj overenie danej lokality, či sa v nej nevyskytujú hlásené pohyby medveďov. Práve tieto rady môžu znížiť riziko stretu s medveďom hnedým.
Odborníci pred vstupom do lesa odporúčajú vziať si so sebou nabitý mobilný telefón, uložiť si telefónne číslo na príslušný zásahový tím, stiahnuť si aplikáciu Horskej záchrannej služby a vziať si sprej proti medveďom. „Nepohybujte sa osamote v rizikových oblastiach, uprednostnite pohyb v skupine. Nevstupujte do oblastí, kde sa pohyb neodporúča – sú označené informačnými a výstražnými tabuľami, ktoré zároveň informujú, že daná lokalita je monitorovaná fotopascami,“ spresnili.
Počas pohybu v lese odborníci radia robiť mierny hluk, stačí aj hlasnejší rozhovor. „Vyhýbajte sa hustým porastom. Nezanechávajte odpad ani zvyšky jedla. Nepribližujte sa k uhynutým zvieratám. Sledujte svoje okolie,“ doplnili.
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