Starneme rýchlejšie ako predchádzajúce generácie. Je to problém, vedci sa snažia zistiť prečo

Vedci zistili, že novšie generácie starnú rýchlejšie ako predchádzajúce generácie, čo úzko súvisí s rakovinou, pretože s pribúdajúcim biologickým vekom riziko vzniku rakoviny stúpa.
Nová vedecká štúdia publikovaná v časopise Nature Medicine naznačila, že mladšie generácie sú biologicky staršie ako predchádzajúce generácie v rovnakom veku, na základe radu krvných markerov, informuje web ScienceAlert.
To však neznamená, že generácia Z a generácia Alfa budú mať už v tridsiatke telo seniora, ale môže to pomôcť vysvetliť, prečo sú niektoré druhy rakoviny, najmä rakovina pľúc, maternice a gastrointestinálneho traktu, na vzostupe práve u mladších ľudí.
Odborníci totiž tvrdia, že ak dokážu identifikovať mladších dospelých s najvyšším rizikom rakoviny, ešte keď sú zdraví, môžu sa zamerať na prevenciu a včasnú detekciu.
Vedci zároveň vysvetlili, prečo rakovina súvisí so starnutím
Uviedli, že rakovina vzniká, keď sa v bunkách nahromadí kritické genetické poškodenie, ktoré im umožňuje nekontrolovateľný rast a delenie. Postupom času sa v tele hromadí poškodená DNA z jedla, zo slnka, vzduchu a z iných návykov. Táto poškodená DNA môže následne prenášať chybné inštrukcie, čo spôsobuje narušenie bunkového delenia. Čím dlhšie žijeme, tým viac príležitostí máme na hromadenie týchto škôd, preto riziko vzniku rakoviny s vekom prudko stúpa.
Za posledných pár rokov však nastal alarmujúci nárast rakoviny u mladších dospelých, preto sa vedci pozreli na biologické starnutie, pričom skúmali až tri generácie. Analyzovali krvné markery od viac ako 150-tisíc dospelých Britov a porovnávali ľudí narodených začiatkom 50. rokov 20. storočia s tými, ktorí sa narodili koncom 60. a začiatkom 70. rokov 20. storočia. Zároveň skúmali zdravotné údaje od 10-tisíc dospelých Američanov, ktorí sa narodili v 60. alebo 90. rokoch 20. storočia.
Zamerali sa najmä na mieru biologického starnutia založenú na chronologickom veku a deviatich krvných biomarkeroch vrátane CRP, markera zápalu, ako aj glukózy, kreatinínu, albumínu a počtu bielych krviniek. Vypočítali tak skóre „vekového rozdielu“, ktorý odhalil, či sa osoba javí biologicky staršia alebo mladšia vzhľadom na jej skutočný vek.
Kontrast medzi generáciami bol pozoruhodný
Novšie generácie sa totiž zdali byť biologicky o niečo staršie ako predchádzajúce generácie v rovnakom chronologickom veku. Na základe týchto výsledkov vedci skúmali, či to má súvis s rakovinou. Zistili, že ľudia s vyšším skóre mali väčšiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny pred dosiahnutím veku 55 rokov, najmä rakoviny pľúc, tráviaceho systému a maternice. No najsilnejšia súvislosť bola pri rakovine pľúc, kde sa riziko zvýšilo až o 57 %. Prekvapujúce je, že táto súvislosť pretrvávala aj po zohľadnení iných faktorov, ako je fajčenie, obezita a genetika.
Vedci tvrdia, že sú odhodlaní pokračovať vo výskume, čo spôsobuje nárast rakoviny s včasným nástupom na celom svete.
Až 48 % prípadov rakoviny sa dá predísť
V súvislosti s rakovinou však vedci nedávno zistili, že až 48 % prípadov rakoviny sa dá predísť. No zmeniť treba najmä dva návyky, ktorým holdujú niektorí Slováci. Podľa WHO sa viac ako tretine všetkých prípadov rakoviny na celom svete dá predísť, pričom až takmer polovicu týchto prípadov tvorí rakovina pľúc, žalúdka a krčka maternice.
Organizácia tvrdí, že miliónom smrteľných druhov rakoviny by sa dalo každoročne predísť lekárskym zásahom, zmenou správania, znížením pracovných rizík alebo riešením znečisťujúcich látok v životnom prostredí.
Zároveň identifikovali najväčšie rizikové faktory, ktorými sú fajčenie a pitie alkoholu, ktoré predstavujú až 48 % všetkých prípadov rakoviny, ktorej sa dá predísť. Vysoko rizikové je tiež znečistenie ovzdušia.
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