Slovenský kalendár mien sa poriadne rozrástol. Pozor však, aby z vášho dieťaťa nebol „Panic“

Meno pre bábätko

Foto: Pexels

Dana Kleinová
Fantázii sa pri menách bábätiek medze nekladú.

Vybrať meno pre bábätko nie je jednoduchá úloha. Musíte pri tom zvážiť viacero vecí – od toho, či ladí s priezviskom, až k prezývkam, ktoré sa z daného mena dajú spraviť, aby vaše budúce dieťa nemalo v budúcnosti problémy v škole. Navyše mnohí rodičia skúšajú, ako bude meno dieťatka znieť popri menách súrodencov a vtedy hľadajú riešenie v kalendári.

Existuje pritom nielen klasický, ale tiež rozšírený kalendár, z ktorého môžete vyberať. Vďaka nemu totiž zistíte, že v jeden deň neoslavujú len dvaja či traja oslávenci, ale pokojne aj trinásť. Napríklad 4. januára oslavujú meniny Drahoslav, Drahoľub, Drahoľuba, Drahomil, Drahomila, Drahoň, Drahoš, Duchoslav, Duchoslava, León, Leóna, Leónia aj Títus.

Meno pre bábätko
Foto: Femm/Pixabay

Rozšírený kalendár pritom funguje len krátko, približne 10 rokov, no napriek tomu ste niektoré mená z neho na Slovensku už určite počuli.

Mená, ktoré majú viac významov

Nachádzajú sa v ňom tiež mená, ktoré by ste pravdepodobne svojmu dieťaťu nedali. Napríklad taká Dúbravka, ktorá oslavuje meniny 19. januára, avšak azda každému v spojení s ňou napadne skôr mestská časť Bratislavy. Podobne je na tom aj meno Erazmus, ktoré oslavuje meniny 2. júna, a ľudia si ho skôr spájajú s výmenným programom pre študentov.

Rovnako zvláštne pôsobí aj meno Babeta, ktoré oslavuje 4. decembra, a ľudia si pri tomto slove predstavia skôr moped. Pri mene Volfram, ktoré sa v kalendári nachádza 11. marca, si zas ľudia pravdepodobne ako prvé predstavia chemický prvok.

Našli sme tiež mená, ktoré boli pôvodne v angličtine, no majú už aj slovenský variant písania. Napríklad Lejla, ktorú v zahraničí píšu ako “Layla”, oslavuje meniny 8. februára spolu so Zojou.

bábätko generácia Sigma/Beta
Ilustračná foto: Pexels

Samozrejme, nechýbajú ani mužské či ženské mená, ktoré v klasickom kalendári nie sú, hoci verzie pre opačné pohlavie áno. Napríklad taký Lívio, Elo či Nino. Zo ženských sú to napríklad Juraja, Ferdinanda či Filipa.

Mená podľa obľúbených postáv

Deti pritom môžete pomenovať aj podľa vašich obľúbených postáv. Napríklad Ariel podľa malej morskej víly, pričom vaša dcérka bude oslavovať meniny v apríli, alebo Leia podľa Hviezdnych vojen a v takom prípade si môžete v kalendári poznačiť dátum 27. marec.

Nechýbajú ani mená z antického Grécka. Achiles oslavuje meniny 12. mája, Xenofón 26. januára a Platón oslavuje 18. novembra.

Ani tu však nekončí rozmanitosť rozšíreného kalendára. Nájdete v ňom totiž aj mená ako Inocent (pozn. red.: v preklade z angličtiny “nevinný”), Virgin (pozn. red.: v preklade z angličtiny “panic”) alebo Silver (pozn. red.: v preklade z angličtiny “striebro”).

Bábätko
Foto: Pexels

Mená z nemčiny

Okrem anglicky znejúcich mien obsahuje rozšírený kalendár mien aj tie nemecké. Napríklad Engelbert oslavuje meniny 7. novembra, Volfgang 31. októbra a Horst 31. decembra spolu so Silvestrom.

Germánsky pôvod má tiež meno Ginda, ktoré oslavuje meniny 3. marca, avšak toto slovo si väčšina žien spojí so slangovým výrazom “gynda”, teda skrátene gynekológia. Nie je to tak práve najšťastnejšie meno pre dievčatko.

Z kresťanských mien tu nájdete napríklad Hieronyma. Toto meno sa zvyčajne spája najmä s kňazom, ktorý ako prvý preložil Bibliu do latinčiny.

Rozšírený kalendár tak ukazuje, že fantázii sa naozaj medze nekladú a ak chce byť mamička originálna, skutočne má z čoho vyberať. Niekedy je však lepšie vopred si vygoogliť, čo dané meno znamená, inak sa môže stať, že niekto bude do konca života “Panic”.

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