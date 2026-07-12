V Rakúsku začala výstavba nového zariadenia. Vyrobí 17 miliónov kubických metrov zeleného vodíka ročne

U nášho suseda položili základný kameň nového zariadenia, ktoré sa stane najväčším projektom zeleného vodíka v Rakúsku. Má pomôcť pri sezónnom ukladaní obnoviteľnej energie a prispieť k spoľahlivejším dodávkam domáceho zeleného vodíka pre miestny priemysel.
Vyrobí približne 17 miliónov kubických metrov zeleného vodíka ročne
V Rakúsku sa začala výstavba najväčšieho projektu zeleného vodíka v krajine. Spoločnosti RAG Austria a ANDRITZ položili základný kameň nového zariadenia v obci Gampern v Hornom Rakúsku, informovala technologická skupina ANDRITZ.
Zariadenie má mať výkon 12,5 megawattu a po uvedení do prevádzky má vyrábať približne 17 miliónov kubických metrov zeleného vodíka ročne. Spustenie prevádzky je naplánované na koniec roka 2026.
Ako bude prebiehať výroba zeleného vodíka?
Vodík sa bude vyrábať elektrolýzou vody s využitím obnoviteľnej elektriny. Pri tomto procese sa voda rozkladá na vodík a kyslík. Vyrobený vodík sa následne vyčistí a stlačí, aby ho bolo možné skladovať alebo využiť v priemysle a energetike.
Projekt má pomôcť pri sezónnom ukladaní obnoviteľnej energie. Prebytočná elektrina vyrobená najmä v letných mesiacoch sa má premieňať na zelený vodík, ktorý bude možné využiť v období vyššej spotreby energie, predovšetkým počas zimy.
Zariadenie má prispieť k spoľahlivejším dodávkam domáceho zeleného vodíka pre rakúsky priemysel. Vodík vyrobený z letných prebytkov solárnej elektriny sa má využiť aj pri výrobe elektriny a tepla.
Automobilka Volkswagen sa snaží znižovať náklady. Jej šéf verí, že sa to podarí aj bez zatvárania závodov
Z Nemecka zas prichádzajú správy od šéfa spoločnosti Volkswagen, Olivera Bluma. Automobilka znižuje náklady. Blume verí, že sa jej to podarí aj bez zatvárania závodov. V hre je možno aj viac ako 100-tisíc pracovných miest. Prvé výsledky sa už dostavili.
Generálny riaditeľ skupiny Volkswagen Oliver Blume verí, že automobilka sa napriek snahe o zníženie nákladov dokáže vyhnúť zatváraniu závodov. „Existujú inteligentnejšie riešenia ako zatváranie závodov,“ povedal Blume v rozhovore pre nedeľník Bild am Sonntag. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Už sa im podarilo znížiť výrobné náklady
Program znižovania nákladov v nemeckých výrobných závodoch Volkswagenu už prináša výsledky, uviedol Blume. „Len v minulom roku sme dokázali znížiť naše výrobné náklady v Nemecku v priemere o 20 %. To je významný pokrok,“ poznamenal.
Podľa správy novín Süddeutsche Zeitung, ktorá cituje zdroje z automobilky, zástupcovia zamestnancov a nemeckej spolkovej krajiny Dolné Sasko na štvrtkovom zasadnutí dozornej rady Volkswagenu hlasovali proti balíku úsporných opatrení.
Zrušených by mohlo byť aj viac ako 100-tisíc pracovných miest
Podrobnosti o zamietnutom balíku sa zatiaľ objavili iba prostredníctvom správ v médiách. Podľa časopisu Manager Magazin by automobilka mohla globálne zrušiť až 100-tisíc pracovných miest, čiže dvakrát viac, ako pôvodne plánovala. Denník Bild uviedol, že zrušených by mohlo byť až 120-tisíc pracovných pozícií. V Nemecku hrozí zatvorenie štyroch závodov skupiny vrátane závodu, ktorý prevádzkuje dcérska spoločnosť Volkswagenu Audi.
Proti úsporným plánom sa demonštrovalo vo viac než desiatke miest. Vo Wolfsburgu sa zišlo približne 500 ľudí na zhromaždení priamo pred výškovou budovou, kde zasadala dozorná rada. V Emdene zaznamenal odborový zväz IG Metall až 1500 účastníkov. Ďalšie akcie sa konali v mestách Neckarsulm, Braunschweig, Stuttgart, Hannover, Kassel, Chemnitz, Drážďany, Zwickau, Lipsko, Mníchov, Norimberg, Salzgitter a Osnabrück.
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