Mnohí Slováci si na dovolenke chcú oddýchnuť aj od vlastnej rodiny: Psychologička vysvetlila, prečo

Rodina na dovolenke pri mori

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Až 70 % Slovákov potrebuje občas vypnúť aj od najbližších.

Hoci si mnohí spájajú dovolenku s oddychom, pohodou a časom stráveným s najbližšími, realita býva často o niečo zložitejšia. Viac spoločných chvíľ môže priniesť aj únavu, napätie či potrebu na chvíľu vypnúť a zostať osamote. Pocit, že si človek potrebuje oddýchnuť aj od vlastnej rodiny, pritom vôbec nie je výnimočný a to neplatí len pri spoločnej dovolenke so svokrou.

Potvrdzujú to aj výsledky nového prieskumu medzi Slovákmi, podľa ktorých väčšina ľudí považuje chvíle samoty za najlepší spôsob, ako si psychicky oddýchnuť. Odborníci upozorňujú, že priestor pre seba nie je prejavom nezáujmu o rodinu, ale prirodzenou súčasťou zdravých vzťahov.

Samota neznamená izoláciu

Dovolenky, prázdniny a spoločné výlety sú príležitosťou tráviť viac času s rodinou. Intenzívnejšie spolužitie môže prinášať aj viac napätia, únavy a potrebu byť na chvíľu sám. Samotu a pokoj označilo 70 % Slovákov za najlepší spôsob oddychu od psychického zahltenia rodinou. Ukázal to veľký prieskum rodín spoločnosti Uniqa, ktorý uskutočnila agentúra NMS. Priestor pre seba by podľa odborníkov mal byť prirodzenou súčasťou rodinného života aj spoločnej dovolenky.

Potreba samoty neznamená izoláciu. Ľudia si od rodinného života oddýchnu nielen osamote, ale aj pri vlastných záľubách a aktivitách, ktoré ako účinný spôsob regenerácie uviedlo 62 % respondentov. Niekedy stačí byť spolu, no každý po svojom – s knihou, so slúchadlami alebo pri aktivite, ktorá prináša pokoj a priestor na načerpanie energie.

Žena s kufrom na letisku
Ilustračná foto: Pexels

Psychologička Kornélia Ďuríková z Ligy za duševné zdravie upozornila, že rodiny pre spoločný oddych pociťujú tlak a veľké očakávania aj počas prázdnin. Spoločná dovolenka môže byť podľa nej dôležitá pre prehĺbenie vzťahov, pre rodinu má veľký význam a úžitok z nej majú dospelí i deti.

„Rodičom to môže priniesť uvoľnenie zo stereotypu a možnosť znova sa naladiť na deti – nie cez úlohy a večerné rutiny, ale cez smiech, objatia, ticho. Deťom zas pocit, že sú dôležité, že ich niekto počúva a čas strávený s nimi má hodnotu,“ uviedla psychologička.

Mladší ľudia pociťujú vyčerpanie častejšie

Priemerný Slovák má pocit, že ho rodina psychicky vyčerpáva alebo zahlcuje priemerne 3,5-krát mesačne. Zhruba každý dvadsiaty človek zažíva takéto pocity denne. Na Slovensku ide o 6 % ľudí. Vyčerpanie z rodiny častejšie pociťujú mladší ľudia. Ak sú s malými deťmi, ktoré potrebujú neustálu starostlivosť, dovolenkové nadšenie sa môže minúť rýchlejšie. Aj preto by si rodičia mali dopriať čas osamote navzájom aj na dovolenke.

„Dobrá rodinná dovolenka nie je geografický bod, ani cena na faktúre. Je to stav naladenia – byť spolu, ale i každý sám. Bez zhonu, bez výčitiek, bez mobilu v ruke,“ priblížila Ďuríková. Je to podľa nej dovolenka, kde sa niekto ráno usmeje a povie „som rád, že sme tu spolu“.

Po 55. roku života sa situácia mení

Po približne 55. roku života pocity zahltenia rodinou typicky ustupujú. „Slováci, ktorých deti už s nimi nebývajú v spoločnej domácnosti, bývajú z rodiny vyčerpaní oveľa menej často. Táto skupina si uvedomuje vzácnosť spoločného času s najbližšími, preto skôr stretnutia s rodinou vyhľadávajú,“ vysvetlil Prokop Vejda z NMS.

Mladší ľudia bez detí si podľa neho skôr cenia voľný čas, ktorý si zorganizujú podľa vlastných predstáv a pravidiel. „Najčastejšie však majú rodiny dosť tí najmladší, ktorí stále žijú v spoločnej domácnosti s rodičmi a nemajú nad svojím časom plnú kontrolu,“ dodal Vejda.

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