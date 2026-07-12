Irán znova uzavrel Hormuzský prieliv. Útokom čelia viaceré krajiny

Situácia v Hormuzskom prielive sa opäť vyostrila, Irán opäť útočil a útokom čelia i krajiny Perzského zálivu. Tieto správy prichádzajú len niekoľko dní po tom, ako Donald Trump uviedol, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo.
Iránske Revolučné gardy v nedeľu oznámili, že zasiahli druhé plavidlo v Hormuzskom prielive. Informovala o tom iránska štátna televízia IRIB po tom, čo Irán uzavrel túto kľúčovú vodnú trasu. Revolučné gardy tvrdia, že zasiahli aj americkú základňu v Katare. Útoky na svoje územie hlásili aj Bahrajn, Kuvajt a Spojené arabské emiráty (SAE), píše TASR.
„Druhé plavidlo obvinené z porušenia nariadení v Hormuzskom prielive bolo zasiahnuté,“ uviedli Revolučné gardy vo vyhlásení zverejnenom IRIB.
Hormuzský prieliv je znova uzavretý
Revolučné gardy v nedeľu uzavreli Hormuzský prieliv „až do odvolania“ po tom, čo na loď plaviacu sa po neschválenej trase vystrelili varovné signály. Zároveň upozornili, že agresívne činy proti Iránu „budú mať za následok tvrdú odvetu a nové nepriateľské základne v regióne sa stanú terčom útokov“.
Ústredné velenie USA (CENTCOM) následne na platforme X informovalo o ďalších útokoch na Irán v reakcii na jeho najnovšie zásahy v Hormuzskom prielive. Americká armáda podľa CENTCOM zasiahla počas tejto najnovšej vlny útokov celkovo najmenej 140 vojenských cieľov v Iráne.
At 7:15 p.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching the third round of strikes this week against Iran after Islamic Revolutionary Guard Corps forces blatantly attacked M/V GFS Galaxy, a Cyprus-flagged container ship transiting the Strait of Hormuz. A civilian crew…
— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 11, 2026
Výbuchy hlásil Katar, sirény sa rozozvučali aj v Bahrajne
Po amerických útokoch v islamskej republike SAE oznámili, že protivzdušná obrana krajiny reaguje na rakety a drony prichádzajúce z Iránu. Výbuchy hlásil aj Katar a sirény varujúce pred raketovým útokom sa rozozvučali aj v Bahrajne, informuje stanica Sky News.
Gardy podľa svojich slov v odvete za americké údery zasiahli a zničili kritickú vojenskú infraštruktúru na leteckej základni v Jordánsku.
Útoky na svojom území hlási aj Kuvajt. „Generálny štáb armády poznamenáva, že počuteľné výbuchy sú dôsledkom toho, že systémy protivzdušnej obrany odrážajú nepriateľské útoky,“ uviedla armáda s tým, že každý musí konať v súlade s bezpečnostnými inštrukciami vydanými príslušnými orgánmi.
Éra jednostranných dohôd má byť na konci
Hlavný iránsky vyjednávač a predseda parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf v nedeľu v príspevku na sieti X napísal, že sa skončila „éra jednostranných dohôd“.
„Povedali sme vám: dodržte svoje slovo alebo zaplaťte cenu. Realita klope na dvere,“ uviedol k fotografii, na ktorej je text piateho bodu memoranda o porozumení s USA, pričom je na nej zvýraznená časť textu: „Iránska islamská republika okamžite prijme opatrenia“.
Trump pred pár dňami varoval, že prímerie medzi USA a Iránom skončilo
Americký prezident Donald Trump v stredu na summite NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že podľa jeho názoru sa prímerie medzi USA a Iránom skončilo. V piatok na svojej sociálnej sieti Truth Social zopakoval, že prímerie medzi oboma krajinami sa podľa neho skončilo.
„Povedali sme im: ‚Vybavte si váš pohreb.‘ No namiesto toho včera začali vystreľovať rakety a útočiť na lode. Tak sme ich včera v noci veľmi tvrdo zasiahli,“ poznamenal v priebehu týždňa Trump s odkazom na niekoľkodňové pohrebné obrady nebohého iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý zahynul na samom začiatku spoločnej americko-izraelskej vojenskej operácie 28. februára.
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