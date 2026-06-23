Boli sme na kúpalisku za 12 €: Plavecký bazén zatarasili ležadlom, nafukovacia atrakcia ležala v tráve

Kúpalisko v Banskej Bystrici

Kúpalisko v Banskej Bystrici počas predposledného júnového víkendu, foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
Kúpalisko sa na svojom webe pýši, že nezvyšovalo vstupné. Aj tak nie je najnižšie a v bufete si oproti minulému roku priplatíte.

Sezóna letných kúpalísk je po roku opäť tu a vítajú prvých návštevníkov naprieč celým Slovenskom. Z plážového kúpaliska v Banskej Bystrici sa ešte pred jeho otvorením šírila správa o tom, že kontrolný deň priniesol sklamanie. Pred pár dňami sa zas v mestskej skupine na sociálnej sieti ozvali miestni obyvatelia, ktorí upozornili, že kúpalisko je síce otvorené, no nie v 100 % stave, čo sa poniektorým nepáči. Navštívili sme ho minulú sezónu a po roku sme sa sem vybrali opäť. Zistili sme, že plavecký bazén skutočne nie je otvorený, ako avizovali Bystričania, a porovnali sme ceny s minulým letom. 

V polovici mája sa na stránke mesta objavila informácia o tom, že kontrolný deň na plážovom kúpalisku priniesol sklamanie. “Viaceré časti kúpaliska pôsobia nedokončene, technicky aj prevádzkovo nepripravené, pričom boli identifikované viaceré nedostatky, ktoré bude nevyhnutné odstrániť ešte pred jeho sprístupnením verejnosti,” uviedlo svojho času mesto s tým, že dátum jeho otvorenia k začiatku júna je otázny.

Napokon si Bystričania už počas júna kúpalisko môžu užívať, pretože svoje brány otvorilo, avšak nie tak, ako by si mnohí predstavovali. V mestskej skupine na Facebooku koncom minulého týždňa pribudla fotografia od návštevníčky, ktorá upozornila na to, že kúpalisko síce otvorené je, avšak nie plne funkčné. Ukázala na nej, že plavecký bazén je “zabarikádovaný” plastovým ležadlom a stojí pri ňom nápis, podľa ktorého má byť otvorený v júni.

Pod príspevkom sa rozbehla búrlivá diskusia a viacerí sa do kúpaliska pustili s výčitkami. Dokonca sa nostalgicky podelili o zábery z minulosti, keď kúpalisko praskalo vo švíkoch. Na obranu sa ozvalo aj niekoľko ľudí, ktorí si kúpalisko zastali. Ešte v roku 2024 vznikla občianska petícia mestu, ktorá žiadala vypovedanie zmluvy s nájomcom plážového kúpaliska. Do minuloročnej sezóny došlo k niekoľkým zmenám, no podľa všetkého nie k dostatočným.

Aký zážitok z kúpaliska sme si odniesli?

V článku sa po odomknutí dozvieš

 

  • čo nás sklamalo hneď po príchode;
  • ktoré ceny sa oproti minulému roku nezmenili a, naopak, o koľko narástli ceny v bufetoch;
  • ako vyzeral počas našej návštevy plavecký bazén;
  • aké plusy a mínusy kúpaliska vidíme.

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