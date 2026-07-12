Zrušených by mohlo byť až 120-tisíc pracovných pozícií. Šéf Volkswagenu verí, že náklady znížia aj inak

Fima Volkswagen v Nemecku

Foto: SITA/AP

Zuzana Veslíková
TASR
Martin Cucík
Automobilke sa minulý rok už podarilo znížiť výrobné náklady v Nemecku v priemere o 20 %.

Automobilka Volkswagen znižuje náklady. Jej šéf verí, že sa jej to podarí aj bez zatvárania závodov. V hre je možno aj viac ako 100-tisíc pracovných miest. Prvé výsledky sa jej už dostavili.

Chce sa vyhnúť zatváraniu závodov

Generálny riaditeľ skupiny Volkswagen Oliver Blume verí, že automobilka sa napriek snahe o zníženie nákladov dokáže vyhnúť zatváraniu závodov. „Existujú inteligentnejšie riešenia ako zatváranie závodov,“ povedal Blume v rozhovore pre nedeľník Bild am Sonntag. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Program znižovania nákladov v nemeckých výrobných závodoch Volkswagenu už prináša výsledky, uviedol Blume. „Len v minulom roku sme dokázali znížiť naše výrobné náklady v Nemecku v priemere o 20 %. To je významný pokrok,“ poznamenal.

Mohla by globálne zrušiť desiatky tisíc pracovných miest

Podľa správy novín Süddeutsche Zeitung, ktorá cituje zdroje z automobilky, zástupcovia zamestnancov a nemeckej spolkovej krajiny Dolné Sasko na štvrtkovom zasadnutí dozornej rady Volkswagenu hlasovali proti balíku úsporných opatrení.

Fabrika Volkswagen
Foto: SITA/AP

Podrobnosti o zamietnutom balíku sa zatiaľ objavili iba prostredníctvom správ v médiách. Podľa časopisu Manager Magazin by automobilka mohla globálne zrušiť až 100-tisíc pracovných miest, čiže dvakrát viac, ako pôvodne plánovala. Denník Bild uviedol, že zrušených by mohlo byť až 120-tisíc pracovných pozícií. V Nemecku hrozí zatvorenie štyroch závodov skupiny vrátane závodu, ktorý prevádzkuje dcérska spoločnosť Volkswagenu Audi.

Vedenie koncernu predstavilo rozsiahly balík opatrení s 12 iniciatívami

Ako sme vás informovali pred pár dňami, predstavenstvo koncernu Volkswagen predstavilo dozornej rade rozsiahly balík dvanástich opatrení, ktorý má firmu pripraviť na obdobie do roku 2030. Firma počíta s obrovským škrtom modelov aj výbavy nových vozidiel.

S naším plánom do budúcnosti prechádzame z vlastných síl do ďalšej fázy transformácie,“ cituje vyhlásenie generálneho riaditeľa koncernu Olivera Blumeho. Podľa spoločnosti má byť do roku 2030 Volkswagen najatraktívnejšou automobilkou sveta.

Protesty pred firmou Volkswagen
Foto: SITA/Jan Woitas/AP)

Najvýraznejšou zmenou bude masívne zoštíhlenie ponuky automobilky. Portfólio modelov sa má postupne zúžiť až o polovicu a firma sa sústredí len na najatraktívnejšie segmenty trhu. V snahe o zefektívnenie výroby sa aj masívne škrtne počet možných výbav a variantov. Hovorí sa o 75 % poklese.

Proti úsporným plánom sa demonštrovalo vo viac než desiatke miest. Vo Wolfsburgu sa zišlo približne 500 ľudí na zhromaždení priamo pred výškovou budovou, kde zasadala dozorná rada. V Emdene zaznamenal odborový zväz IG Metall až 1500 účastníkov.

Ďalšie akcie sa konali v mestách Neckarsulm, Braunschweig, Stuttgart, Hannover, Kassel, Chemnitz, Drážďany, Zwickau, Lipsko, Mníchov, Norimberg, Salzgitter a Osnabrück.

Predsedníčka podnikovej rady Daniela Cavallová neskrývala po zasadnutí rozhorčenie, píše DPA. Vyzvala Blumeho, aby sa v piatok postavil pred zamestnancov a jednoznačne sa vyjadril k fámam o údajných plánoch vedenia.

Už stačilo! Pohár pretiekol,“ vyhlásila Cavallová podľa podnikových novín. „Prístup predstavenstva k zamestnancom už ani nemôže byť neúctivejší. Oliver Blume má teraz povinnosť tieto masívne škody aspoň minimalizovať,“ dodala.

Dolnosaský premiér Olaf Lies, ktorý je členom dozornej rady VW, označil zasadnutie za „veľmi intenzívne“. Predstavenstvo podľa neho predložilo „skutočne široký balík“, na ktorom sa teraz musí ďalej pracovať.

Čaká nás ešte tvrdé a intenzívne obdobie,“ poznamenal s tým, že „otázka, kedy padnú rozhodnutia, zostáva nejasná.“ Lies opätovne zdôraznil, že zatváranie závodov nie je žiadnym konceptom do budúcnosti a lokality potrebujú jasnú perspektívu.

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