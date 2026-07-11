Pozor pri delení sa o opaľovací krém: Hygienička prezradila dovolenkové desatoro, môže vás zachrániť

Nejeden z vás sa už možno nevedel dočkať letnej dovolenky. Tá však môže skončiť tráviacimi ťažkosťami, ak si nedáte pozor. Stačí neumyté ovocie či nepozornosť pri vyberaní jedla a nápojov. Hygienička Mgr. Bc. Josefína Adžič prináša desatoro, ktoré vám môže dovolenku zachrániť.
„Priznajme si to, na dovolenke vypíname. Na pracovné e-maily neodpovedáme, budík ignorujeme a zrazu máme pocit, že voľno si zobrali aj baktérie. Bohužiaľ, nezobrali, len si obliekli havajskú košeľu,“ hovorí s humorom Mgr. Bc. Josefína Adžič.
„Ako hygienik mám na dovolenke malú profesijnú deformáciu. Zatiaľ čo ostatní obdivujú tyrkysové more, ja občas nenápadne pokukujem po hotelovom bufete a premýšľam, či majonéza náhodou netrávi na slnku viac času ako ja. Aj ja si dovolenku viem užiť, len sa na ňu pozerám trochu inými očami. Dobrá správa je, že stačí dodržiavať pár jednoduchých hygienických zásad, ktoré vám môžu ušetriť črevné ťažkosti, pokazenú dovolenku aj niekoľko dní strávených namiesto na pláži v hotelovej izbe,“ dozvedáme sa.
Hygienička nám prezradila 10 jednoduchých pravidiel, vďaka ktorým si z dovolenky priveziete opálenie, krásne spomienky a magnetku, ale nie salmonelu.
Ruky sú stále najväčšími celebritami medzi prenášačmi
„Možno ste práve hladkali ťavu, držali sa madla v autobuse, zbierali mušle alebo platili v hotovosti na trhovisku a o dve minúty už siahate po hranolčekoch. A práve v týchto chvíľach vzniká väčšina problémov.“
Hygienička vysvetľuje, že umývanie rúk pred jedlom je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako zabrániť prenosu mikroorganizmov do tráviaceho traktu. A ak práve nie je k dispozícii voda a mydlo, dezinfekčný gél v batohu zaberie menej miesta ako opaľovací krém.
Ľad v drinku? Malá kocka môže znamenať veľké dobrodružstvo
Koktail bez ľadu? Neprípustné! O rizikách ľadu sme vás však už informovali v našom predošlom článku. „Ak bol ľad vyrobený z vody, ktorú by ste za normálnych okolností nevypili, práve ste si ju objednali v pevnej forme. Ľad nie je sterilný len preto, že je zamrznutý, a mráz baktérie, žiaľ, väčšinou nezabije. Len ich uspí a po roztopení môžu byť opäť aktívne. V turistických rezortoch býva ľad väčšinou bezpečný. Pri pouličnom stánku? Tam už nechávam rozhodovať svojho vnútorného hygienika,“ zdôrazňuje Mgr. Bc. Adžič.
Aj melón je potrebné umyť
Aj pri téme melónov a ich umývania sme sa už pristavili: „Prach, piesok, dotyky desiatok rúk – to všetko môže byť na šupke a pri krájaní si to nožom krásne prenesiete dovnútra. Aj keď naň máte veľkú chuť, venujte tých pár minút jeho dôkladnému umytiu a až potom sa doňho s chuťou pustite.“
Hotelový bufet nie je súťaž „zjedz, koľko vládzeš“
„Hotelové bufety vyzerajú ako gastronomický raj. Dvadsať druhov šalátov, päť druhov mäsa, sedem dezertov a takto by som mohla pokračovať ďalej. A potom sa tu objaví jeden „bonusový“ hosť, ktorý práve siaha na pečivo rukou po tom, ako si pred chvíľou oblizoval prsty od zmrzliny, a mikroorganizmy z úst sa presúvajú na prvé nástupište, teda ruky. A potom šup na pečivo. Áno, bohužiaľ, toto hygienici naozaj vidia,“ dozvedáme sa nepríjemný fakt.
„Čím dlhšie stoja chladené potraviny mimo správnej teploty, tým viac dostávajú baktérie chuť usporiadať vlastný letný festival a rýchlo sa množia. Ak je šalát teplý, majonéza podozrivo vlažná alebo ryba pripomína včerajší západ slnka, radšej si dajte melón. Áno, ten umytý. Vaše trávenie sa vám večer rozhodne poďakuje,“ prízvukuje odborníčka.
Mokré plavky nie sú módny doplnok na celý deň
Mokré plavky sú niečím, na čo odborníci upozorňujú každé leto. Aj hygienička upozorňuje, že sedieť niekoľko hodín v mokrých plavkách nie je najlepší nápad. „Teplo, vlhko a minimum prúdenia vzduchu vytvárajú ideálne prostredie na množenie mikroorganizmov. Je to podobný nápad ako skladovať jogurt na parapete. Po kúpaní sa preto prezlečte do suchého oblečenia. Vaša pokožka aj intímne partie to určite ocenia,“ dodáva hygienička.
Voda môže byť priezračná, ale nemusí byť bezpečná
Nejeden dovolenkár už na vlastnej koži zažil následky konzumácie nevhodnej vody. Žiaľ, nie všade je to ako na Slovensku či v Česku, kde je voda z kohútika bezpečná. Hoci tak na pohľad môže pôsobiť, neraz je opak pravdou.
„V niektorých destináciách je bezpečnejšie piť balenú vodu a ak si nie ste istí kvalitou miestnej vody, radšej si s ňou nečistite ani zuby,“ dvíha varovný prst. Dodáva, že je nutné dohliadnuť aj na deti. Tomu, že sa napijú morskej vody, sa občas nevyhnete, no čím menej sa jej dostane do žalúdka, tým lepšie.
Šľapky ako najlacnejší bodyguard na dovolenke
Bez nich radšej ani na krok. „Hotelové chodby, spoločné sprchy, bazény alebo wellness môžu byť miestami výskytu plesní. Preto šľapky nie sú len módny doplnok, ale bodyguardi vašich chodidiel. A verte, že liečba plesne po návrate z dovolenky nie je ten suvenír, ktorý ste si chceli priniesť,“ upozorňuje Mgr. Bc. Adžič.
Klimatizácia nie je arktická expedícia
K letu a k dovolenke neodmysliteľne patrí aj teplo, no vo vnútri sa radi schladíme klimatizáciou. Podľa hygieničky však rozdiel medzi vonkajšími 35 °C a hotelovou izbou vychladenou na 18 °C môže byť pre organizmus poriadny šok. Ideálne je nastavovať klimatizáciu s rozumom a nevytvárať z hotelovej izby mraziaci box.
O opaľovací krém sa deľte s rozumom
„Na pláži často koluje jedna fľaštička medzi celou rodinou alebo partiou priateľov, čo samo o sebe nie je problém. Len si pred aj po nanášaní krému umyte ruky, najmä ak ste práve jedli alebo boli na toalete. Nejde o to, že by opaľovací krém prenášal choroby, ale o to, že baktérie sa najčastejšie prenášajú našimi rukami,“ dozvedáme sa.
Ak vám niečo nevonia, verte svojmu nosu
„Hygienik niekedy nepotrebuje laboratórnu analýzu, stačí čuch. Ak jedlo zvláštne zapácha, vyzerá podozrivo alebo vám na ňom niečo nesedí, radšej ho nejedzte. Lepšie je vyhodiť jednu porciu ako prísť o polovicu dovolenky. Ľudský nos je niekedy lepší ako dlhé premýšľanie. Samozrejme, neodhalí všetky riziká, ale ak už niečo zapácha, väčšinou tým telo hovorí jediné – nie,“ uzatvára desatoro odborníčka.
Na záver dodáva, že nemusíte chodiť na dovolenku s UV lampou ani kontrolovať mäso špeciálnym teplomerom. Tou najlepšou pomôckou je zdravý rozum, stačí používať ten. „A ak si z celej dovolenky odveziete len opálenie, pár kíl navyše z hotelového bufetu a spomienky na krásne západy slnka, tak potom bola vaša dovolenka z hygienického hľadiska úplne v poriadku. A presne to vám prajem.“
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku