Eiffelovu vežu navštívite len do štvrtej. Pre horúčavy skracuje otváracie hodiny

V horúčavách netrpíme len my ľudia, ale môžu mať vplyv aj na pamiatky. Aktuálne vysoké teploty sužujú Francúzsko, dokonca muselo zaviesť opatrenie týkajúce sa populárnej Eiffelovej veže.
Prevádzkovateľ Eiffelovej veže oznámil, že ikonická parížska pamiatka bude počas víkendu zatvárať už o 16.00 h. Dôvodom sú vysoké teploty sprevádzajúce ďalšiu vlnu horúčav vo Francúzsku, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Mala byť prístupná až do neskorej noci, zatvorí už o štvrtej poobede
„Vzhľadom na predpoveď vysokých teplôt bude Eiffelova veža v sobotu a nedeľu upravovať svoj prevádzkový režim,“ uviedol jej prevádzkovateľ na svojej webovej stránke. Paríž je v súčasnosti pod najvyšším stupňom výstrahy pred vysokými teplotami, ktorý vyhlásila francúzska meteorologická služba.
Počas hlavnej sezóny, ktorá sa začala v polovici júna, je táto parížska pamiatka pre verejnosť prístupná zvyčajne od 9.00 h do 00.45 h.
Eiffelova veža má výšku 324 metrov a váži 10 100 ton
Príbeh tejto parížskej ikonickej pamiatky sa začal písať v roku 1889, kedy mal Paríž hostiť Svetovú výstavu, čo bola v tom čase tá najvýznamnejšia udalosť sveta. Prirodzene, hlavné mesto Francúzska chcelo svet šokovať a dokázať, že nie je iba miestom s bohatou kultúrou a starou architektúrou, ale aj moderným mestom a centrom vedy. Porota preto vyhlásila súťaž na stavbu, ktorá by Paríž na Svetovej výstave mohla reprezentovať. Z postupujúcich projektov bol napokon vybraný ten, od Gustava Eiffela.
Eiffelova veža bola v čase skonštruovania najväčšou stavbou sveta a tento titul si držala 41 rokov, pokiaľ v New Yorku nepostavili Chrysler Building. Náklady na jej výstavbu boli presne 7 739 401 frankov a dostala prívlastok najnavštevovanejšej atrakcie sveta. Zaujímavosťou však je, že mnohí Parížania túto stavbu od počiatkov nenávideli. Bola pre nich ako päsť na oko popri Invalidovni, Louvre či Víťaznom oblúku.
Počasie v nedeľu rozdelilo Slovensko
Aj keď nedávne vysoké teploty na Slovensku klesli, v západnej časti krajiny sa dnes vyšplhajú až na 30 °C. Zvyšok môžu potrápiť prehánky aj búrky.
Ako sme vás informovali, vývoj počasia bude ovplyvňovať výbežok vyššieho tlaku vzduchu, ktorý zasiahne naše územie od západu. Vo vyšších vrstvách atmosféry sa však zároveň bude prejavovať tlaková níž od severovýchodu, a práve tá prinesie viac zrážok do severných a východných regiónov.
Počas dňa bude na väčšine Slovenska polooblačno až oblačno. Viac oblakov sa vytvorí na severe a východe, kde sa miestami pridajú prehánky alebo dážď. Vo východnej polovici krajiny sa ojedinele môžu vyskytnúť aj búrky.
Teploty budú výrazne rozdielne. Na väčšine územia vystúpia na 24 až 30 °C, takže pôjde o príjemný letný deň. Chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na Horehroní a na východe Slovenska, kde sa denné maximá budú pohybovať väčšinou medzi 17 až 23 °C.
Najteplejšie bude na západe Slovenska. V Bratislave meteorológovia očakávajú jasno a približne 28 °C, v Trnave 27 °C a v Nitre okolo 26 °C. Na opačnom konci republiky bude podstatne chladnejšie. V Košiciach sa očakávajú prehánky a približne 20 °C, v Prešove bude oblačno s teplotou okolo 22 °C. V Poprade by teplota nemala prekročiť 18 °C a počítať treba tiež s prehánkami.
Príjemné letné počasie bude aj v Trenčíne s maximom okolo 24 °C, v Banskej Bystrici sa očakáva približne 24 °C, v Žiline 22 °C a v Martine približne 21 °C.
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