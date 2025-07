Poľka priznala, čo jej lezie na nervy na Chorvátsku a ľudia ju idú zožrať: Odkazujú jej, aby si našetrila viac peňazí

Chorvátsko mnohí z nás priam milujú a každoročne sa sem vracajú na dovolenku. No ako to už býva, od „slovenského mora“ prichádzajú často aj podrývačné správy, v ktorých si turisti dokážu zgustnúť hádam na všetkom. Keď zistíte, čo sa nepozdávalo tejto poľskej návštevníčke, buď jej dáte za pravdu, alebo len budete krútiť hlavou.

Poľka ešte minulý rok zverejnila na TikToku video, ktoré sa stalo virálnym a na svojom konte má 2,5 milióna pozretí. „3 minúty od pláže, ale si v Chorvátsku,“ uviedla a k tomuto popisu pridala zábery strmých schodov, ktoré musela zdolať, aby sa k pláži dostala.

Podľa chorvátskeho webu Dnevnik sa miesto z videa nachádza v meste Podgora v južnej časti Makarskej riviéry, no dovolenkári priznali, že túto situáciu zažili aj na ďalších miestach v Chorvátsku.

Stovky schodov v obrovskom teple nie sú nič príjemné

V komentároch sa rozprúdila búrlivá diskusia. Viacerí priznali, že nekonečné chodenie po schodoch počas dovolenky nenávidia. Niekto sa dokonca zdôveril, že takto musel prekonať až šialených 287 schodov, kým sa konečne dostal do vytúženého cieľa.

No ako to už býva, kritika populárneho Chorvátska nie je každému po chuti a ozvala sa aj druhá strana, ktorá odkázala Poľke, aby nabudúce išla radšej niekam inam alebo si našetrila viac peňazí a prenajala si apartmán priamo pri mori. Avšak ani to nemusí byť najlepšia rada.

Iná komentujúca opísala svoj zážitok z dovolenky, na ktorej si prenajala ubytovanie priamo na pláži – alebo aspoň tak bolo prezentované. „Nakoniec sa ukázalo, že tá pláž je len kus betónu a viedlo k nej dolu množstvo schodov. Nikdy som na ňu nešla.“

Takže ak sa chystáte na dovolenku k moru a nechce sa vám počas nej chodiť po schodoch, pri výbere ubytovania si dopredu zistite, aké pláže sú na okolí a aký prístup k nim vedie. Tak sa vyhnete tejto nespokojnosti.