Laura žije a pracuje vo Švajčiarsku: Minimálna mzda je tu 4200 eur. Najdrahšie je bývanie, izba stojí bežne cez 1000 eur

Lákalo ju Švajčiarsko, tak sa sem presťahovala. Laura Pločicová žije v tejto krajine už skoro štyri roky, počas ktorých vystriedala rôzne zamestnania – pracovala v reštaurácii, ako letuška a aktuálne je členkou pozemného personálu pre spoločnosť Swissport. Na sociálnych sieťach inšpiruje ľudí a ukazuje, ako si nájsť prácu v zahraničí, alebo vyvracia mýty o živote vo Švajčiarsku, ktoré kolujú a dávajú ľuďom mylný pohľad.

„Všetko, čo sa deje pred odletom, mám na starosti ja. Chcela som to skúsiť, pretože ako letuška som často nerozumela, prečo k nám ľudia prichádzajú do lietadla nahnevaní. Teraz viem, čím všetkým si musia prejsť ešte predtým, než nastúpia do lietadla. Ja som ten posledný človek, ktorého stretnú pred nástupom, a vidím to z úplne inej perspektívy,“ vysvetlila nám, ako sa dostala ku svojej súčasnej práci. Pridala aj niekoľko tipov, ktoré vám môžu pomôcť zamestnať sa vo Švajčiarsku.

Ako si sa dostala do Švajčiarska?

Do Švajčiarska som prišla už ako 12-ročná na prázdniny, na celé dva mesiace, pracovať na farme za 20 frankov (necelých 21,50 eura) na deň. Neplatila som za ubytovanie ani jedlo a pomáhala som so zvieratami – kravami, kuriatkami, ovečkami -, a takisto aj s deťmi. Varila som, robila raňajky a starala sa o domácnosť. Všetko to začalo v krásnom kantóne Valais a nakoniec som skončila v Zürichu. Už vtedy som vedela, že Švajčiarsko je pre mňa láska na prvý pohľad. Samozrejme, to som ešte netušila, že táto krajina nie je len o horách a prírode, ale aj o veľkej pracovnej disciplíne a o zodpovednosti.

Neskôr ma sem doviedla silná túžba, ktorú som mala po škole – jednoducho som si sem priala prísť. Mala som jednu výhodu, a to, že ma môj strýko na začiatku na mesiac prichýlil. Ale mentalita je u nás iná ako tu – napríklad vo Švajčiarsku žijú mnohí s rodinami aj do tridsiatky, aj s deťmi.

Môj strýko mi rovno povedal: „Laura, ak si do mesiaca nenájdeš prácu, ideš domov.“ A podľa mňa je to správne – každé vtáča by malo vyletieť z hniezda.

Tak som hneď po maturite prišla, usadila sa pri Zürichu a začala pracovať v reštaurácii. Práca letušky prišla až neskôr – úplne spontánne. Vždy som bola milovníčkou cestovania a lietania, aj keď nie vždy fyzicky v lietadle, ale často v predstavách. Keď sa objavila príležitosť stať sa letuškou, bez váhania som ju využila.

Ako dlho tu už žiješ? Boli začiatky náročné? Nemala si obavy opustiť Slovensko?

Vo Švajčiarsku žijem už takmer štyri roky – v auguste to budú presne štyri roky. Začiatky boli, samozrejme, ťažké. Stretla som sa s rôznymi situáciami a musela som si prejsť aj tými horšími skúsenosťami.

Môj prvý šéf bol starý chrapúň, ktorý si ku mne dovoľoval neskutočné veci. Musela som z tej práce odísť nielen pre jeho správanie, ale aj preto, že ma doslova využíval.

Nedostávala som ani len minimálnu mzdu, môj plat bol hlboko pod zákonom stanoveným minimom.

Na všetko som prišla postupne, až keď som sa pýtala známych a rodiny, koľko by som vlastne mala zarábať. Okrem toho mi strhával peniaze za všetko – za ubytovanie, stravu aj drobnosti -, takže som na začiatku vôbec netušila, ako na tom finančne som.

Ale čo sa týka samotného odchodu zo Slovenska – toho som sa bála najmenej. Už odmalička som bola veľmi samostatná, pretože moji rodičia pracovali v zahraničí, takže som bola zvyknutá starať sa sama o seba. Práve preto pre mňa odchod nepredstavoval žiadnu veľkú traumu – skôr výzvu, ktorú som chcela zvládnuť.

Už si niečo načrtla, v čom vidíš najväčší rozdiel medzi životom vo Švajčiarsku a na Slovensku?

Najväčší rozdiel vidím v životnom štandarde, ten je vo Švajčiarsku veľmi vysoký.

Ale to, že sa tu dobre zarába, ešte neznamená, že sa tu automaticky aj dobre žije.

Veľa ľudí má skreslenú predstavu, že keď niekto žije vo Švajčiarsku, hneď je milionár. Pravda je však taká, že tu všetko stojí nehorázne veľa a nie je to vôbec rozprávka.

Ak chce človek žiť normálne, mať pekný alebo aspoň priemerný byt v blízkosti mesta, musí rátať s nájmom minimálne 1000 frankov (asi 1070 eur) za 1-izbový byt. Potraviny sú už viac-menej porovnateľné so Slovenskom. Veľkým pozitívom je určite bezpečnosť – človek sa tu naozaj cíti bezpečne.

Rozdiel je aj v sociálnom systéme. Na Slovensku, keď človek príde o prácu, často ostáva bez podpory. Tu vás štát do určitej miery podrží, napríklad formou finančnej pomoci.

V mnohých ohľadoch sa Slovensko a Švajčiarsko približujú, ale v tých najzásadnejších oblastiach ako bývanie, financie, podpora sú rozdiely stále výrazné.

Na TikToku šíriš medzi ľuďmi aj informácie o pracovných možnostiach v tejto krajine. Je náročné nájsť si tu prácu? Odporúčala by si ľuďom hľadať ju dopredu, alebo prísť a skúsiť šťastie namieste?

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného