Výhru si zaslúži len jeden z nich, zhodujú sa diváci Farmy. Majú dosť správania súťažiacich, nešetria kritikou

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Farma
Kritiky každý týždeň pribúda, až nakoniec ostal len jeden súťažiaci, ktorému diváci prajú výhru.

Na Farme už nezostalo ani desať farmárov, a tak nie div, že si diváci už po toľkých týždňoch ľahko dokážu spraviť názor na všetkých z nich a vybrať si svojho favorita. Dlho medzi nimi boli napríklad aj Igor či Alena, no obaja nakoniec svojím správaním sklamali a teraz diváci veria, že si výhru zaslúži len jeden jediný farmár. 

Ela, Alena, Dorota, Laura, Rišo, Roman, Robo, Miňo a Sarah. To sú mená zostávajúcich farmárov. Len traja z nich pritom môžu skončiť vo finále a už tento týždeň vypadnú vďaka duelu buď Roman alebo Dorota alebo ktokoľvek, koho si vezmú do duelu. Diváci pritom presne vedia, koho by najradšej videli odchádzať aj s kuframi a naopak, komu prajú finále.

Viac z témy Farma:
1.
Rozhodnutie, aké nik nečakal. Farmárka chcela odstúpiť, potom však spravila niečo, čo by na ňu málokto povedal
2.
Všetko je nakoniec inak. Farmári tesne pred finále zamiešali kartami a kufre si balí niekto, koho by ste netipovali
3.
Prvý finalista Farmy je takmer istý. Divákom sa však jeho meno páčiť nebude, želajú mu vypadnutie, má to však háčik
Zobraziť všetky články (80)

Víťaz je pre nich jasný

O správaní farmárov vznikajú stále nové diskusie, napríklad tu a tu. Nie je sa čomu čudovať, keďže sú nielen rozdelení na skupinky, ale zároveň je jasné, že hrajú sami za seba, pričom niektorí spravia všetko preto, aby sa dostali až do finále. Od šikany až po kazenia práce iných ľudí. A zdá sa, že diváci toho majú už plné zuby.

Foto: TV Markíza

„Katastrofa. Kedy niekto zakročí? Čistá šikana. Môžu sa tam hanbiť. Alena, Robo, Ela, Rišo, Sarah tam nemajú čo robiť. Obyčajne špiny sú. Nedá sa na to už ani pozerať. Ľúto mi je Laury a Dorky. Nech už tam Martin zakročí. Konečne nech robia alebo nech idú domov. Nepáči sa mi to už. Viem, že je to šou, ale toto už je veľa,“ opísala svoje pocity diváčka.

„Tak tu v tejto časti ukázali svoju pravú tvár Robo a Alena, totálny odpor voči nim, neznášam ich,“ pridala sa ďalšia. „Veľmi som sa sklamala v Alene a Robovi a ostatných ani nekomentujem, hyeny,“ usúdila tretia. Práve títo dvaja farmári mali stratiť po poslednej odvysielanej epizóde sympatie, takže je podľa divákov na Farme už len jeden súťažiaci, ktorý si výhru zaslúži.

„Jediný si tam výhru zaslúži Roman. Robo sa teraz cíti strašne na koni, vraj vyhadzovač. Alena sa cíti stále ohrozená, prezlieka kabáty každý deň, ako to jej vyhovuje, Rišo a Ela… To je odpad spoločnosti. Miňo, ten je „jak“ rohožka, každý kto chce, sa na ňom vezie, či vyspí, Dorota je psychicky na dne, potrebuje pomoc, Laura má všetko „na háku“, Sarah už všetko vie, všade bola, vraj je aj pekná, aj šikovná, čiže jediný Roman si zaslúži výhru a dúfam, že vyhrá,“ okomentovala všetkých diváčka.

„Jedine Roman si zaslúži vyhrať. Nie je zákerný, falošný. Alena je zas poondiata, keď nie je tak, ako ona chce a ostatní sa chovajú ako nenormálni, aj tak vypadnú, nezaslúžia si tam byť,“ pridala sa ďalšia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Najprv sa pustili do moderátorky a potom aj do samotnej relácie. Diváci skritizovali Eriku Judínyovú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia
Bolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho MercuryhoBolesti tíšil vodkou a kokaínom, telo mal z AIDS takmer vysušené. Takto vyzerali posledné dni Freddieho Mercuryho
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciuNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Milujú ju ľudia z celého sveta, skrýva aj tradičnú reštauráciu
Kratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj detiKratom od 2 eur a záhadná „marihuana“ za 9: Skúšali sme automat, ktorý nahneval Slovákov. Dostanú sa k nemu aj deti
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac