Výhru si zaslúži len jeden z nich, zhodujú sa diváci Farmy. Majú dosť správania súťažiacich, nešetria kritikou

Na Farme už nezostalo ani desať farmárov, a tak nie div, že si diváci už po toľkých týždňoch ľahko dokážu spraviť názor na všetkých z nich a vybrať si svojho favorita. Dlho medzi nimi boli napríklad aj Igor či Alena, no obaja nakoniec svojím správaním sklamali a teraz diváci veria, že si výhru zaslúži len jeden jediný farmár.
Ela, Alena, Dorota, Laura, Rišo, Roman, Robo, Miňo a Sarah. To sú mená zostávajúcich farmárov. Len traja z nich pritom môžu skončiť vo finále a už tento týždeň vypadnú vďaka duelu buď Roman alebo Dorota alebo ktokoľvek, koho si vezmú do duelu. Diváci pritom presne vedia, koho by najradšej videli odchádzať aj s kuframi a naopak, komu prajú finále.
Víťaz je pre nich jasný
O správaní farmárov vznikajú stále nové diskusie, napríklad tu a tu. Nie je sa čomu čudovať, keďže sú nielen rozdelení na skupinky, ale zároveň je jasné, že hrajú sami za seba, pričom niektorí spravia všetko preto, aby sa dostali až do finále. Od šikany až po kazenia práce iných ľudí. A zdá sa, že diváci toho majú už plné zuby.
„Katastrofa. Kedy niekto zakročí? Čistá šikana. Môžu sa tam hanbiť. Alena, Robo, Ela, Rišo, Sarah tam nemajú čo robiť. Obyčajne špiny sú. Nedá sa na to už ani pozerať. Ľúto mi je Laury a Dorky. Nech už tam Martin zakročí. Konečne nech robia alebo nech idú domov. Nepáči sa mi to už. Viem, že je to šou, ale toto už je veľa,“ opísala svoje pocity diváčka.
„Tak tu v tejto časti ukázali svoju pravú tvár Robo a Alena, totálny odpor voči nim, neznášam ich,“ pridala sa ďalšia. „Veľmi som sa sklamala v Alene a Robovi a ostatných ani nekomentujem, hyeny,“ usúdila tretia. Práve títo dvaja farmári mali stratiť po poslednej odvysielanej epizóde sympatie, takže je podľa divákov na Farme už len jeden súťažiaci, ktorý si výhru zaslúži.
„Jediný si tam výhru zaslúži Roman. Robo sa teraz cíti strašne na koni, vraj vyhadzovač. Alena sa cíti stále ohrozená, prezlieka kabáty každý deň, ako to jej vyhovuje, Rišo a Ela… To je odpad spoločnosti. Miňo, ten je „jak“ rohožka, každý kto chce, sa na ňom vezie, či vyspí, Dorota je psychicky na dne, potrebuje pomoc, Laura má všetko „na háku“, Sarah už všetko vie, všade bola, vraj je aj pekná, aj šikovná, čiže jediný Roman si zaslúži výhru a dúfam, že vyhrá,“ okomentovala všetkých diváčka.
„Jedine Roman si zaslúži vyhrať. Nie je zákerný, falošný. Alena je zas poondiata, keď nie je tak, ako ona chce a ostatní sa chovajú ako nenormálni, aj tak vypadnú, nezaslúžia si tam byť,“ pridala sa ďalšia.
