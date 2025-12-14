Prvé signály klamú. Koučka Zuzana Lipová odhaľuje červené vlajky, ktoré ženy v online randení prehliadajú

Foto: Zuzana Lipová, Pexels

Frederika Lyžičiar
Online randenie vie klamať.

Online zoznamovanie je dnes už bežnou súčasťou hľadania partnera. No aj keď nám aplikácie dávajú nekonečné možnosti, zároveň nás stavajú do sveta poloprávd, domnienok a ilúzií.

Certifikovaná vzťahová koučka, všeobecná lekárka, psychologička a zakladateľka online klubu Svet randenia Zuzana Lipová vysvetľuje, aké „red flagy“ (červené vlajky, pozn. red.) dokážu ženy prehliadnuť už v prvých dňoch písania, a ako po nepríjemnej skúsenosti znovu nájsť dôveru randiť online.

Foto: Pexels

„Red flagy“ v online randení, ktoré nevidíme

Koučka Zuzana Lipová vysvetľuje, že už samotné rozpoznávanie červených vlajok má v online zoznamovaní svoje špecifiká. Ako hovorí: „Je ich viacero a uznávam, že pri online zoznamovaní to môže byť o čosi ťažšie rozoznať.“ Práve preto ženy často prehliadnu signály, ktoré by si v offline svete všimli oveľa rýchlejšie.

Vzťahová poradkyňa dodáva, že dôvodom je aj to, ako prirodzene funguje naša myseľ: „Keďže človeka ešte nepoznáme, veľa vecí, ktoré sú nám nejasné, si domyslíme. Náš mozog tak proste funguje, že vkladá výklady tam, kde je nejasnosť, lebo ostať v neistote, kde skutočne nevieme, čo je za správaním druhého, bez domýšľania si významu…“

Foto: Pexels

Práve preto kladie dôraz na vedomé pozorovanie, nielen plynutie v príjemnej konverzácii. „Naozaj už v prvých dňoch písania viete odhaliť veľa „red flagov“. Chce to síce vedomé pozorovanie a všímanie si komunikácie a nielen unášať sa s „flow“, čo nie je až taká romantika, povedzme si,“ hovorí.

Zároveň upozorňuje, že tieto prvé signály nebývajú výrazné: „Sú oveľa jemnejšie oproti podobe, ktorú by ste si všimli po mesiacoch alebo rokoch s daným človekom, ak len nevedome do toho „padnete“.“ Presne preto je dôležité všímať si drobnosti, lebo práve tie tvoria skladačku, ktorá odhalí úmysly aj charakter ešte predtým, než sa emocionálne pripútate.

Najčastejšie „red flagy“ v online randení

