Petra Polnišová odišla za láskou do Talianska. Vzťah sa skončil po 3 dňoch

Prvá veľká láska vie človeku zamotať hlavu tak silno, že kvôli nej zabudne na všetky pochybnosti. Petra Polnišová si takýto príbeh prežila ešte ako tínedžerka a spomína naň aj po rokoch.
Herečka Petra Polnišová, ktorú diváci momentálne vídajú v seriáli Dunaj, k vašim službám a nedávno ju mohli sledovať aj v tanečnej šou Let’s Dance, otvorene prehovorila v podcaste Jauu, PS: to bolelo o vzťahu, ktorý sa začal ako letné pobláznenie pri mori, no neskôr ju priviedol až k rozhodnutiu odísť zo Slovenska.
Pre charizmatického Taliana, ktorého stretla v Rimini, bola ochotná urobiť veľký životný krok. Verila, že ich príbeh má budúcnosť, a v myšlienkach zašla až k predstave svadby. Romantický sen sa však rozpadol oveľa skôr, než čakala.
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Mala len 17 rokov
Osudové stretnutie sa odohralo počas rodinnej dovolenky v Taliansku. Petra Polnišová vtedy ešte nemala osemnásť a spolu s rodinou sa vybrala do Rimini. Už samotná cesta mala atmosféru, na ktorú sa nezabúda. Sedeli v starej škodovke, bolo ich sedem a pred sebou mali prvé talianske dobrodružstvo.
Práve tam si všimla muža, ktorý ju okamžite očaril. Nebol to len typický prázdninový flirt. V jej očiach mal niečo, čo ju zasiahlo oveľa hlbšie. „Mala som 17, boli sme prvýkrát v Taliansku. Išli sme na škodovke našej babky do Rimini. Oranžová škodovka 120, siedmi v aute. A zrazu tam stál on – švárny Talian a mal dlhé kučeravé vlasy,“ zaspomínala si herečka.
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Mladý Talian ju nezaujal iba vzhľadom. Na pláži sa objavil so skupinou ľudí, ktorí sa starali o zdravotne znevýhodnených. V jej očiach tým získal ešte väčšie čaro. Nepôsobilo to na ňu len ako letné očarenie pekným chlapcom z dovolenky, ale ako stretnutie s niekým citlivým a dobrým.
„My sme boli na pláži a tam prišla skupinka ľudí, ktorí sa starali o postihnutých a on bol jeden z nich. Ja som mala pocit, že musí mať veľké srdce, krásne vlasy,“ priznala.
Jazyková bariéra im vtedy neprekážala
Ich prvé rozhovory rozhodne nevyzerali ako z romantického filmu plného veľkých vyznaní. Petra v tom čase po anglicky takmer nevedela a sama s humorom priznala, že poznala iba pár slov. Nervozita z toho, ako veľmi sa jej páčil, jej situáciu ešte viac sťažovala.
„Vtedy som vedela po anglicky štyri slová, ktoré som opakovala dookola, lebo som bola taká vystresovaná z toho, ako sa mi páčil,“ povedala. Napriek tomu medzi nimi vzniklo silné puto. Slová neboli najdôležitejšie.
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Stačili pohľady, atmosféra dovolenky a pocit, že sa deje niečo výnimočné. Pre mladú Petru to bolo stretnutie, ktoré si spájala s predstavou osudovej lásky. „Celú noc sme sa rozprávali tými štyrmi slovami. Mala som pocit, že som stretla lásku svojho života,“ opísala.
Rozlúčka ju zasiahla natoľko, že z nej žila ešte ďalšie roky. „Keď sme odchádzali, vtisli sme si jeden bozk, z ktorého som ja ešte žila dva a pol roka,“ priznala Polnišová.
Predstava o svadbe sa rýchlo zrútila
Spomienka na Taliana ju neopustila ani po návrate domov. Naopak, city boli také silné, že sa napokon rozhodla pre veľký krok. Opustila Slovensko a vybrala sa za ním do Talianska. Nešlo o krátky výlet ani o chvíľkové rozhodnutie.
Petra verila, že ich vzťah môže mať skutočné pokračovanie. „Keď som prišla do Talianska, tak sme spolu normálne chodili,“ povedala. V jej predstavách sa začínala nová životná kapitola. Muž, ktorého stretla pri mori, pre ňu nebol iba spomienkou z leta.
Videla v ňom partnera a podľa vlastných slov uvažovala aj nad svadbou. To, čo sa začalo v Rimini, sa malo zmeniť na reálny spoločný život. Realita však prišla veľmi rýchlo a tvrdo. Len tri dni po jej príchode sa muž, kvôli ktorému odišla do cudzej krajiny, s ňou rozišiel.
Sen o veľkej talianskej láske sa tak rozpadol takmer okamžite. Pre Petru to musel byť šok. Do Talianska išla s nádejou, že ju čaká budúcnosť po boku človeka, ktorého považovala za osudového. Namiesto toho zostala stáť pred koncom vzťahu, pre ktorý bola ochotná zmeniť svoj život.
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