Jeden z troch dospelých má pocit, že skončil vo vzťahu z kompromisu. Odborníčka vysvetľuje prečo

Muž a žena, srdiečkový zámok na oceľovom lane

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Nie každá pochybnosť znamená problém. Dôležité je, či sa nespokojnosť vracia.

Byť slobodný môže byť náročné, no ani vzťah automaticky neznamená spokojnosť. Nový prieskum ukazuje, že mnohí ľudia si pri partnerovi kladú otázku, či si naozaj vybrali správne.

Podľa magazínu The New York Post nový prieskum spoločnosti MyIQ odhalil, že každý tretí dospelý má pocit, že vo svojom súčasnom romantickom vzťahu zľavil zo svojich nárokov a je s niekým, kto nie je úplne podľa jeho predstáv.

Odborníci analyzovali údaje od viac ako 4 000 zadaných ľudí v USA a zistili, že 33 % opýtaných má pocit, že pri výbere partnera zľavilo zo svojich nárokov. Ďalších 28 % má opačný pocit. Myslia si, že ich partner by si možno vedel predstaviť niekoho viac podľa svojich predstáv.

Výsledky naznačujú, že navonok stabilný vzťah nemusí vždy znamenať vnútornú istotu. Dvojica môže spolu fungovať, plánovať budúcnosť, zdieľať domácnosť a napriek tomu si jeden z partnerov potichu kladie otázku, či je naozaj s človekom, pri ktorom chce zostať. Tento pocit sa o niečo častejšie objavil u žien. Kým medzi mužmi ho priznalo 31 % opýtaných, u žien to bolo 35 %.

Foto: Pexels

Pochybnosti vo vzťahu nemusia byť len chvíľková neistota

Psychologička Danielle Roeske z Newport Healthcare pre spomínaný magazín vysvetlila, že pocit, že človek vo vzťahu prijal menej, než si želal, netreba zamieňať s bežnými pochybnosťami, ktoré sa občas objavia takmer u každého.

„Keď hovoríme o tom, že niekto vo vzťahu prijal menej, než si želal, zvyčajne máme na mysli situáciu, keď človek potlačí svoje základné hodnoty, dlhodobé potreby alebo skutočný pocit emocionálnej či fyzickej príťažlivosti, len aby vo vzťahu zostal,“ povedala odborníčka.

Kompromis môže časom vyvolať pocit, že vo vzťahu chýba niečo podstatné. Navonok môže všetko pôsobiť pokojne, no ticho ešte nemusí znamenať spokojnosť. Človek si môže hovoriť, že keď sa partneri nehádajú a fungujú spolu, nie je čo riešiť. Nespokojnosť sa však môže ozvať aj bez veľkej krízy.

Pohádaní partneri
Foto: Pexels

Ženy vo vzťahoch citlivejšie vnímajú nerovnováhu

Roeske si myslí, že rozdiel medzi ženami a mužmi môže súvisieť aj s výchovou a očakávaniami, ktoré spoločnosť na ženy často kladie. Od detstva bývajú viac vedené k tomu, aby vnímali emócie, potreby druhých a atmosféru vo vzťahoch.

V partnerstvách preto neraz preberajú väčšiu časť starostlivosti o komunikáciu, riešenie konfliktov či udržiavanie blízkosti. „Ženy sú často vedené k tomu, aby boli emocionálne vnímavejšie a viac sa zamýšľali nad sebou aj vzťahmi. To ich môže viesť k tomu, že kvalitu svojho vzťahu časom hodnotia pozornejšie,“ vysvetlila.

Vďaka väčšej citlivosti na vzťahovú atmosféru si môžu skôr všimnúť, keď medzi partnermi chýba rovnováha. Nemusí ísť hneď o veľké problémy, ako je nevera, klamstvo či neúcta. Často rozhodujú každodenné drobnosti, ktoré sa postupne nabaľujú.

Partneri majú výmenu názorov
Foto: Pexels

Jeden partner viac otvára vážne rozhovory, častejšie ustupuje, stará sa o pokoj v domácnosti alebo nesie väčšiu zodpovednosť za to, aby sa napätie neprehĺbilo. „Keď na sebe nesú túto zodpovednosť, môžu si výraznejšie uvedomovať nerovnováhu, čo môže prispievať k pocitu, že sa uspokojili s menej, než chceli,“ dodala odborníčka.

Mladí dospelí najčastejšie pochybujú o správnom výbere partnera

Najviac pochybností sa podľa prieskumu objavilo u ľudí vo veku 25 až 34 rokov. Až 41 % z nich priznalo, že už premýšľali nad tým, či si vybrali správneho partnera na dlhodobý vzťah. Roeske však upozorňuje, že takéto otázky nemusia automaticky znamenať koniec.

V mladšom dospelom veku sa človek často výrazne mení. Buduje kariéru, prehodnocuje priority a inak sa pozerá na rodinu, peniaze, budúcnosť aj vlastné hranice. To, čo dávalo zmysel pred pár rokmi, už nemusí pôsobiť rovnako.

Preto je prirodzené, že sa začne pýtať, či partnerstvo stále zodpovedá tomu, kým sa postupne stáva. „Pozitívne je, že sme ochotnejší ukončiť vzťah, ktorý je nezdravý, nenapĺňa nás alebo brzdí náš osobný rast. Takéto spochybňovanie nemusí automaticky znamenať, že je niečo zle. Môže byť skôr znakom toho, že človek nad sebou premýšľa a priebežne hodnotí, či vzťah stále dáva zmysel,“ povedala.

Starí manželia spolu komunikujú
Foto: Pexels

Svoje robí aj doba neustáleho porovnávania. Sociálne siete ukazujú romantické výročia, zásnuby, spoločné dovolenky, darčeky aj páry, ktoré pôsobia, akoby nikdy neriešili nič ťažké.

Pri neustálom porovnávaní je jednoduché začať premýšľať, či vlastný vzťah nie je príliš obyčajný alebo či niekde inde nečaká niečo lepšie. „To môže jednoznačne ovplyvniť aj pocity z randenia a to, ako svojho partnera vnímajú v porovnaní s inými.“

Starší ľudia pochybujú menej, vzťahy vnímajú pokojnejšie

Zaujímavé je, že ľudia vo veku 45 rokov a viac mali podľa prieskumu najmenšiu tendenciu cítiť, že sa vo vzťahu uspokojili. Roeske to spája s väčšou životnou skúsenosťou, lepším poznaním samého seba a pokojnejším rozhodovaním. S pribúdajúcim vekom si mnohí jasnejšie uvedomujú, čo od partnerstva skutočne potrebujú a čo je iba predstava vytvorená okolím.

S vekom bývajú menej impulzívni a nedokonalosti vo vzťahu nevnímajú hneď ako dôkaz, že si vybrali nesprávneho človeka. „Zvyčajne prichádza aj väčšia emocionálna vyrovnanosť a prijatie, vďaka čomu ľudia dokážu zvládať nedokonalosti vo vzťahu bez toho, aby ich hneď vnímali ako dôkaz, že si vybrali nesprávneho partnera,“ poznamenala psychologička.

Komunikácia muža a ženy
Foto: Pexels

Vzťah sa dá zachrániť, no iba vtedy, keď chcú obaja

Ak má človek pocit, že vo vzťahu zostáva skôr zo zvyku, zo strachu zo samoty alebo z únavy z randenia, nemusí to hneď znamenať rozchod. Roeske tvrdí, že pocit, že človek vo vzťahu prijal menej, než si želal, sa dá riešiť aj bez okamžitého ukončenia vzťahu. Podmienkou sú však otvorené rozhovory a ochota niečo zmeniť.

„Môže ísť aj o nové rozdelenie povinností, obnovu emocionálnej blízkosti a vytváranie vedomejšieho spojenia. Ak sú obaja partneri ochotní sa do tohto procesu zapojiť, vzťah sa môže posunúť z pasívneho prijímania situácie k aktívnej, vzájomnej investícii a naplneniu,“ vyjadrila sa.

Odborníčka hovorí aj o rozdiele medzi bežnou vzťahovou neistotou a skutočným nesúladom. Každý vzťah má slabšie obdobia, no ak sa nespokojnosť opakuje, vracia sa v podobných situáciách a dlhodobo človeka vyčerpáva, netreba ju zľahčovať.

Muž a žena sa objímajú
Foto: Pexels

„Keď sa ľudia cítia vyčerpaní zo zoznamovacích aplikácií, nejasnej komunikácie alebo opakovaných sklamaní, ich priority sa môžu posunúť. Namiesto hľadania skutočnej kompatibility začnú hľadať najmä úľavu od celého procesu,“ povedala.

„Všímanie si opakujúcich sa vzorcov, nie iba ojedinelých pochybností, môže pomôcť rozlíšiť jedno od druhého,“ vysvetlila. Jedna pochybnosť ešte nemusí znamenať, že vzťah nemá budúcnosť.

Dôležitejšie je, či sa podobné pocity vracajú, či sa o nich dá hovoriť a či obaja partneri chcú hľadať riešenie. Zostať s niekým len preto, že je to pohodlné, totiž nie je to isté ako zostať preto, že vzťah stále dáva zmysel.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Janke Hospodárovej sa podarilo schudnúť a obliecť znova obľúbené šaty. Prezradila viac o svojej premene

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Dôchodky
Druhý pilier čakajú zmeny, štát na ľudí prichystal “pascu”. Podľa odborníka by sme sa nemali nechať oklamať
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Pri únose lietadla zomrel pilot. Slovák túžil utiecť z Československa, vo väzení spáchal samovraždu
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Ľudia sa boja vrátiť zle načapované pivo. Odborník radí, ako ho rozoznať a čo si všímať
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke: Prezradili svoje mesačné náklady
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat. Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Miloš je umelecký kováč: Za celú zbroj zaplatíte aspoň 5 000 €, čakáte aj 5 rokov
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Ambroise Paré položil základy pre modernú medicínu. Zmrzačil pritom nejedno dieťa, rezal im ďasná
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu slovenskú dolinu, akú sme kedy videli. Čaká tu na vás priezračné pleso
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Obchodné reťazce
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac