Jeden z troch dospelých má pocit, že skončil vo vzťahu z kompromisu. Odborníčka vysvetľuje prečo

Byť slobodný môže byť náročné, no ani vzťah automaticky neznamená spokojnosť. Nový prieskum ukazuje, že mnohí ľudia si pri partnerovi kladú otázku, či si naozaj vybrali správne.
Podľa magazínu The New York Post nový prieskum spoločnosti MyIQ odhalil, že každý tretí dospelý má pocit, že vo svojom súčasnom romantickom vzťahu zľavil zo svojich nárokov a je s niekým, kto nie je úplne podľa jeho predstáv.
Odborníci analyzovali údaje od viac ako 4 000 zadaných ľudí v USA a zistili, že 33 % opýtaných má pocit, že pri výbere partnera zľavilo zo svojich nárokov. Ďalších 28 % má opačný pocit. Myslia si, že ich partner by si možno vedel predstaviť niekoho viac podľa svojich predstáv.
Výsledky naznačujú, že navonok stabilný vzťah nemusí vždy znamenať vnútornú istotu. Dvojica môže spolu fungovať, plánovať budúcnosť, zdieľať domácnosť a napriek tomu si jeden z partnerov potichu kladie otázku, či je naozaj s človekom, pri ktorom chce zostať. Tento pocit sa o niečo častejšie objavil u žien. Kým medzi mužmi ho priznalo 31 % opýtaných, u žien to bolo 35 %.
Pochybnosti vo vzťahu nemusia byť len chvíľková neistota
Psychologička Danielle Roeske z Newport Healthcare pre spomínaný magazín vysvetlila, že pocit, že človek vo vzťahu prijal menej, než si želal, netreba zamieňať s bežnými pochybnosťami, ktoré sa občas objavia takmer u každého.
„Keď hovoríme o tom, že niekto vo vzťahu prijal menej, než si želal, zvyčajne máme na mysli situáciu, keď človek potlačí svoje základné hodnoty, dlhodobé potreby alebo skutočný pocit emocionálnej či fyzickej príťažlivosti, len aby vo vzťahu zostal,“ povedala odborníčka.
Kompromis môže časom vyvolať pocit, že vo vzťahu chýba niečo podstatné. Navonok môže všetko pôsobiť pokojne, no ticho ešte nemusí znamenať spokojnosť. Človek si môže hovoriť, že keď sa partneri nehádajú a fungujú spolu, nie je čo riešiť. Nespokojnosť sa však môže ozvať aj bez veľkej krízy.
Ženy vo vzťahoch citlivejšie vnímajú nerovnováhu
Roeske si myslí, že rozdiel medzi ženami a mužmi môže súvisieť aj s výchovou a očakávaniami, ktoré spoločnosť na ženy často kladie. Od detstva bývajú viac vedené k tomu, aby vnímali emócie, potreby druhých a atmosféru vo vzťahoch.
V partnerstvách preto neraz preberajú väčšiu časť starostlivosti o komunikáciu, riešenie konfliktov či udržiavanie blízkosti. „Ženy sú často vedené k tomu, aby boli emocionálne vnímavejšie a viac sa zamýšľali nad sebou aj vzťahmi. To ich môže viesť k tomu, že kvalitu svojho vzťahu časom hodnotia pozornejšie,“ vysvetlila.
Vďaka väčšej citlivosti na vzťahovú atmosféru si môžu skôr všimnúť, keď medzi partnermi chýba rovnováha. Nemusí ísť hneď o veľké problémy, ako je nevera, klamstvo či neúcta. Často rozhodujú každodenné drobnosti, ktoré sa postupne nabaľujú.
Jeden partner viac otvára vážne rozhovory, častejšie ustupuje, stará sa o pokoj v domácnosti alebo nesie väčšiu zodpovednosť za to, aby sa napätie neprehĺbilo. „Keď na sebe nesú túto zodpovednosť, môžu si výraznejšie uvedomovať nerovnováhu, čo môže prispievať k pocitu, že sa uspokojili s menej, než chceli,“ dodala odborníčka.
Mladí dospelí najčastejšie pochybujú o správnom výbere partnera
Najviac pochybností sa podľa prieskumu objavilo u ľudí vo veku 25 až 34 rokov. Až 41 % z nich priznalo, že už premýšľali nad tým, či si vybrali správneho partnera na dlhodobý vzťah. Roeske však upozorňuje, že takéto otázky nemusia automaticky znamenať koniec.
V mladšom dospelom veku sa človek často výrazne mení. Buduje kariéru, prehodnocuje priority a inak sa pozerá na rodinu, peniaze, budúcnosť aj vlastné hranice. To, čo dávalo zmysel pred pár rokmi, už nemusí pôsobiť rovnako.
Preto je prirodzené, že sa začne pýtať, či partnerstvo stále zodpovedá tomu, kým sa postupne stáva. „Pozitívne je, že sme ochotnejší ukončiť vzťah, ktorý je nezdravý, nenapĺňa nás alebo brzdí náš osobný rast. Takéto spochybňovanie nemusí automaticky znamenať, že je niečo zle. Môže byť skôr znakom toho, že človek nad sebou premýšľa a priebežne hodnotí, či vzťah stále dáva zmysel,“ povedala.
Svoje robí aj doba neustáleho porovnávania. Sociálne siete ukazujú romantické výročia, zásnuby, spoločné dovolenky, darčeky aj páry, ktoré pôsobia, akoby nikdy neriešili nič ťažké.
Pri neustálom porovnávaní je jednoduché začať premýšľať, či vlastný vzťah nie je príliš obyčajný alebo či niekde inde nečaká niečo lepšie. „To môže jednoznačne ovplyvniť aj pocity z randenia a to, ako svojho partnera vnímajú v porovnaní s inými.“
Starší ľudia pochybujú menej, vzťahy vnímajú pokojnejšie
Zaujímavé je, že ľudia vo veku 45 rokov a viac mali podľa prieskumu najmenšiu tendenciu cítiť, že sa vo vzťahu uspokojili. Roeske to spája s väčšou životnou skúsenosťou, lepším poznaním samého seba a pokojnejším rozhodovaním. S pribúdajúcim vekom si mnohí jasnejšie uvedomujú, čo od partnerstva skutočne potrebujú a čo je iba predstava vytvorená okolím.
S vekom bývajú menej impulzívni a nedokonalosti vo vzťahu nevnímajú hneď ako dôkaz, že si vybrali nesprávneho človeka. „Zvyčajne prichádza aj väčšia emocionálna vyrovnanosť a prijatie, vďaka čomu ľudia dokážu zvládať nedokonalosti vo vzťahu bez toho, aby ich hneď vnímali ako dôkaz, že si vybrali nesprávneho partnera,“ poznamenala psychologička.
Vzťah sa dá zachrániť, no iba vtedy, keď chcú obaja
Ak má človek pocit, že vo vzťahu zostáva skôr zo zvyku, zo strachu zo samoty alebo z únavy z randenia, nemusí to hneď znamenať rozchod. Roeske tvrdí, že pocit, že človek vo vzťahu prijal menej, než si želal, sa dá riešiť aj bez okamžitého ukončenia vzťahu. Podmienkou sú však otvorené rozhovory a ochota niečo zmeniť.
„Môže ísť aj o nové rozdelenie povinností, obnovu emocionálnej blízkosti a vytváranie vedomejšieho spojenia. Ak sú obaja partneri ochotní sa do tohto procesu zapojiť, vzťah sa môže posunúť z pasívneho prijímania situácie k aktívnej, vzájomnej investícii a naplneniu,“ vyjadrila sa.
Odborníčka hovorí aj o rozdiele medzi bežnou vzťahovou neistotou a skutočným nesúladom. Každý vzťah má slabšie obdobia, no ak sa nespokojnosť opakuje, vracia sa v podobných situáciách a dlhodobo človeka vyčerpáva, netreba ju zľahčovať.
„Keď sa ľudia cítia vyčerpaní zo zoznamovacích aplikácií, nejasnej komunikácie alebo opakovaných sklamaní, ich priority sa môžu posunúť. Namiesto hľadania skutočnej kompatibility začnú hľadať najmä úľavu od celého procesu,“ povedala.
„Všímanie si opakujúcich sa vzorcov, nie iba ojedinelých pochybností, môže pomôcť rozlíšiť jedno od druhého,“ vysvetlila. Jedna pochybnosť ešte nemusí znamenať, že vzťah nemá budúcnosť.
Dôležitejšie je, či sa podobné pocity vracajú, či sa o nich dá hovoriť a či obaja partneri chcú hľadať riešenie. Zostať s niekým len preto, že je to pohodlné, totiž nie je to isté ako zostať preto, že vzťah stále dáva zmysel.
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