Rozhodnutie, ktoré nebolo ľahké: Petra Polnišová prezradila, čo ju presvedčilo tancovať v Let’s Dance

Herečka Petra Polnišová sa po rokoch vracia na parket populárnej tanečnej šou Let’s Dance. Hoci ide o veľkú výzvu aj návrat k niečomu známemu, rozhodnutie nepadlo zo dňa na deň.
Ponuku napokon prijala až po dôkladnom zvažovaní zdravotného stavu, rodinného zázemia aj pracovných povinností. Petra Polnišová, herečka milujúca humor, ktorú si diváci pamätajú najmä z obľúbeného komediálneho seriálu Horná Dolná, zároveň svoje pocity a prípravy priblížila magazínu Nový Čas.
Rozhodovanie ovplyvnilo zdravie
Správa o možnosti opäť tancovať ju najskôr skôr zaskočila, než potešila. „Nebolo to úplne telefonátom, bol to osobný rozhovor režiséra a ja som mu povedala, že si to potrebujem premyslieť,“ priznala herečka. Dôležitým faktorom bolo najmä zdravie, keďže Petra má za sebou viaceré zákroky kolien a dlhodobé ťažkosti s pohybovým aparátom.
„Naozaj mám niekoľko operácií kolien za sebou, dlhé roky ma neposlúchali,“ povedala otvorene. Skôr než vyslovila definitívny súhlas, obrátila sa na človeka, ktorému v tejto oblasti najviac dôveruje. „Prvé, čo som musela urobiť, bolo zavolať mojej fyzioterapeutke, či to vôbec nie je bláznivý nápad,“ priznala.
Práve jej reakcia jej dodala istotu. „Ona mi povedala: ,Dáme to.‘ A ja jej verím. Je to tímová práca,“ prezradila Polnišová. Návrat na parket zároveň vníma ako možnosť vystúpiť zo zaužívaného komfortu a posunúť vlastné hranice.
„Je to jedinečná príležitosť prekonať tú svoju komfortnú zónu. Lebo čo si budeme hovoriť, v päťdesiatke sa človeku nechce nič prekonávať,“ zasmiala sa Petra a doplnila, že práve preto berie účinkovanie ako veľkú výzvu. „Ale ja som ten typ, že rada posúvam svoje hranice. A v tomto veku je Let’s Dance naozaj o mimoriadnom posunutí hraníc. A naozaj sa z toho teším,“ dodala.
