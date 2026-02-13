Nečakaná svadba v srdci Ríma. Petra Polnišová spomína na moment, ktorý jej zmenil život

Foto: Instagram (polnis_petusa)

Frederika Lyžičiar
Zásnuby na ambasáde v Ríme a svadba o pár minút neskôr. Aj tak môže vyzerať nezabudnuteľný veľký deň.

Svadobné príbehy bývajú plné romantiky, no len máloktoré prekvapia tak ako ten, ktorý prežila naša talentovaná herečka.

Herečku Petru Polnišovú, ktorá už čoskoro vystúpi v populárnej tanečnej šou Let’s Dance, zasiahla táto životná udalosť úplne nečakane a bez dlhých príprav, no o to silnejšie sa zapísala do jej spomienok. O nezvyčajnej svadbe aj pohľade na manželstvo prehovorila v podcaste Hľadá sa človečina.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Prekvapenie priamo na ambasáde

Herečka sa ocitla v Ríme z úplne iného dôvodu, než aký napokon rozhodol o jednom z najdôležitejších momentov jej života. „Boli sme v Ríme na veľvyslanectve úplne kvôli iným veciam a on ma tam požiadal o ruku a ja že hm, dobre, tak Rím,“ zaspomínala si Polnišová.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Katarina Hoffmann Šlesarova (@katarinaslesar)


Jej partner však nič nenechal na náhodu a pripravil scenár do posledného detailu. „No ale on to aj zorganizoval a vlastne to bolo tak, že o päť minút nato, ako ma požiadal o ruku, tam nabehli kamaráti a vlastne sme sa tam hneď zobrali.“ Aj samotná Petra priznala, že v ten deň nepôsobila práve tradične. „Ja som vyzerala proste ako… neštandardná nevesta, hej. Ale vlastne bolo to veľmi krásne,“ poznamenala radostne.

Láska bez váhania

