Obrovská predajňa bude minulosťou, známa značka v bratislavskom nákupnom centre končí. Ľudí láka na výpredaj skladu

Na slovenskom trhu pôsobí viacero obchodníkov, ktorí sa zameriavajú na predaj športového oblečenia, vybavenia a doplnkov. Medzi najznámejších hráčov, ktorí zároveň fungujú vo veľkometrážnych predajniach, patria Decathlon a Sports Direct. Práve druhá menovaná spoločnosť teraz prichádza s prekvapujúcim krokom.

História britskej obchodnej siete Sports Direct siaha do 80. rokov minulého storočia, keď bola založená podnikateľom Mikeom Ashleym. V súčasnosti je vo vlastníctve skupiny Frasers Group a okrem kamenných pobočiek prevádzkuje aj internetový obchod so širokým sortimentom rôznorodých športových potrieb, doplnkov, oblečenia a obuvi.

E-shop je, pochopiteľne, sprístupnený aj na Slovensku a okrem toho môžu zákazníci vyhľadať aj niekoľko predajní. Tie sa momentálne nachádzajú v Trnave, Žiline, Košiciach a dvakrát v Bratislave (v nákupných centrách Avion a Eurovea). Ako sa ale teraz zdá, hlavné mesto o jednu zo svojich prevádzok príde. Konkrétne pôjde o tú v shoppingu Avion, ktorá je situovaná na okraji centra pri klzisku, či pri reťazci Kaufland.

Veľké zľavy a likvidácia skladu

Na sklenených výkladoch už spoločnosť láka zákazníkov na veľké výpredaje. Tie sa viažu na likvidáciu skladu a vďaka tomu môžu návštevníci ušetriť 20 %, a to aj na tovare, ktorý je v akcii. Promo bannery sú tiež viditeľne umiestnené naprieč celou rozľahlou predajňou.

Ako sa nám podarilo u zamestnancov predajne v Avione zistiť, fungovať by mala ešte do októbra, potom sa definitívne zatvorí. Do tohto termínu ešte teda zákazníci môžu využívať služby obchodu, ako aj reklamáciu tovaru. Viaceré úkony sa však postupne presúvajú na druhú pobočku v nákupnom centre Eurovea. Bližšie dôvody, prečo sa táto pobočka zatvára, sme sa nedozvedeli.

Podľa hospodárskych výsledkov sa Britom na Slovensku doteraz pomerne dobre darilo. V roku 2023 zaznamenali tržby vo výške 11,6 milióna eur a vykázali zisk 203-tisíc eur. V podobnom duchu sa niesli aj predošlé roky a s výnimkou covidového obdobia počas roku 2021 si Sports Direct stabilne držal tržby nad úrovňou 11 miliónov eur. Zároveň, ani raz nevykázal stratu. S akými číslami ukončili vlaňajšok zatiaľ známe nie je.

S otázkami sme sa obrátili aj na zástupcov nákupného centra Avion. Zaujímalo nás, čo bolo dôvodom ukončenia spolupráce a tiež to, či už majú do priestorov, kde aktuálne pôsobí Sports Direct, náhradu. V prípade stanoviska budeme článok aktualizovať. Oslovili sme tiež Frasers Group.