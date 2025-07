Po krachu dcérskej firmy je v strate milión eur aj hlavná spoločnosť. Podnikanie Mariána Hossu však avizuje zlepšenie

Ešte počas mája sme vás informovali o tom, že dcérska firma úspešného slovenského hokejistu Mariána Hossu, skončila v konkurze. Krach bol sprevádzaný aj miernymi kontroverziami a naťahovaním sa s jej bývalým majiteľom. Podľa najnovších správ skončila v strate aj hlavná spoločnosť Hossa family s. r. o.

Popradské mraziarne v uplynulých rokoch stabilne navyšovali svoje tržby a spolu s nimi rástol aj zisk. V roku 2023 dosiahla eseročka Hossa family zisk 1,2 milióna eur. Produkcia spoločnosti je zameraná na tradičné múčne jedlá, ale firma tiež obchoduje s výrobkami iných producentov. Medzi odberateľov patria napríklad veľkoobchodné reťazce, reštaurácie či hotelieri.

Ako teraz upozornil Denník E, vlaňajší rok skončilo podnikanie ikony NHL v červených číslach. Z viac ako miliónového zisku sa prepadlo do zhruba miliónovej straty. Naopak, tržby pokračovali v rastúcej tendencii a firma utŕžila takmer 75 miliónov eur.

Investícia do nového skladu

Veľká strata však neznamená, že by mali nastať v podniku slávneho hokejistu problémy. Ako vedenie spoločnosti vysvetlilo, do konečných čísel sa premietla aj skutočnosť, že Hossa family zrealizovalo veľkú investíciu do nového skladu neďaleko Bratislavy. Cieľom je podľa kompetentných lepšie zásobovanie západného Slovenska.

Zároveň, krach dcérskej firmy HC Produkt uvedené skutočnosti nijako neovplyvnil. Zmeny nenastali ani v zamestnaneckej štruktúre a Hossa stále zamestnáva viac ako dve stovky ľudí.

V budúcnosti spoločnosť očakáva ďalší rast a návrat k zeleným číslam. Pomôcť by mohol aj nový sklad. „Tento rok plánujeme dosiahnuť pozitívny hospodársky výsledok vďaka už dosahovanej vyššej efektivite, optimalizácii nákladov aj posilneniu pozície na trhu,“ uviedol generálny riaditeľ Hossa family Roman Ježo.

Krach HC Produkt

Dcérska firma HC Produkt, ktorá sa zameriavala na spracovanie zemiakov do múčnych výrobkov, skončila v konkurze ešte v decembri minulého roka. Hossovci do nej naplno vstúpili v roku 2023 a očakávalo sa, že dokážu napraviť jej vtedajšie negatívne hospodárenie. Podľa dostupných správ do spoločnosti Hossove mraziarne investovali finančné prostriedky, no boj o záchranu vzdali počas vlaňajšieho leta. Z toho vyplývali aj neuhradené záväzky voči dodávateľom.

„Žiaľ, ani zvýšené investície neboli schopné sanovať spoločnosť a v určitom momente sme toto dotovanie spoločnosti museli ukončiť,“ uviedli mraziarne s tým, že do firmy vstúpili ako investor a ostatné povinnosti mal niesť bývalý majiteľ, ktorému sa to vraj nedarilo. Ten, naopak, argumentoval slabým dopytom zo strany mraziarní.

Firmy, ktorým HC Produkt dlží peniaze, zase kritizujú hokejistu a mraziarne. Podľa nich nebolo správne nechať firmu úplne padnúť aj s jej záväzkami a so zreteľom, že materskej spoločnosti sa darí.