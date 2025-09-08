Obľúbená predajňa v nákupnom centre už o pár dní definitívne končí. Z portfólia prevádzok známej značky postupne ubúda

Kamenné prevádzky spojené s herným priemyslom prežívajú minimálne od čias covidu náročné obdobie. Veľká časť biznisu sa presunula do online sveta a udržať si stálu klientelu navštevujúcu pobočky v nákupných centrách je výzva. To pocítili aj dve známe firmy pôsobiace na slovenskom trhu – PGS a Brloh.
PGS muselo vzhľadom na negatívnu finančnú situáciu optimalizovať a z pôvodnej siete viac ako 20 predajní napokon ostala iba jediná – flagship v shoppingu Nivy Centrum. Brloh sa zase v roku 2021 strategicky spojil so skupinou Smarty a začal s trasformáciou svojej obchodnej siete. To v praxi znamenalo, že sa niektoré pobočky zatvorili a ďalšie prešli zmenou.
Ešte počas minulého leta sme vás informovali o tom, že na takúto transformáciu doplatila napríklad prevádzka v trenčianskom nákupnom centre Laugarício, ktorá definitívne skončila. Ako teraz vyplýva z oznamu na oficiálnom webe, brány zatvára aj ďalšia známa predajňa. Tentoraz sa tak deje v shoppingu Bory Mall.
„S ťažkým srdcom oznamujeme, že 11. septembra bude naša predajňa Brloh v Bory Mall otvorená naposledy. Najbližšia predajňa Smarty.sk sa nachádza v OC Eurovea – Bratislava. Obrátiť sa ale môžeš na ktorúkoľvek predajňu Smarty.sk alebo Brloh,“ informuje spoločnosť na webovej stránke a sociálnych sieťach. V ozname zároveň láka na „posledný quest“, teda finálne výpredaje so zľavou až 50 %.
Ostanú už iba 2 pôvodné obchody
Vlani vo februári ešte platilo, že spoločnosť má otvorené prevádzky pod značkou Brloh v Bratislave, Nitre, Košiciach, Banskej Bystrici, Trnave a Trenčíne. To už aktuálne neplatí a keďže obchod v Bory Mall končí, s pôvodným konceptom už môžu herní nadšenci počítať iba v Banskej Bystrici a Trnave.
Vynovený koncept pod hlavičkou Smarty sa aktuálne nachádza v bratislavských nákupných centrách Eurovea a Avion, ako aj v košickom Auparku a nitrianskom OC Mlyny.
Tržby narástli, znížila sa aj strata
Eseročka Smarty SK dokázala v uplynulom roku pokračovať vo zvyšovaní svojich tržieb. Podľa hospodárskych výsledkov medziročne narástli o 37 % a dostali sa na úroveň 13,27 milióna eur. Spoločnosť sa však v uplynulých troch rokoch dostala do červených čísel, posledným ziskovým obdobím bol rok 2021. Vlani sa však strata znížila a predstavovala 379-tisíc eur. Ešte predvlani to bolo takmer pol milióna eur.
