Obľúbené predajne mnohých Slovákov miznú z nákupných centier. Už o pár dní sa zatvorí ďalšia, stane sa tak v tomto meste

Ešte vo februári sme vás informovali o tom, že zo slovenských nákupných centier postupne odchádzajú predajne známeho predajcu Brloh. Ide o sieť obchodov, ktoré sú zamerané na hráčsku komunitu a za dlhé roky fungovania si u nás našli množstvo spokojných klientov. Ako vyplýva z najnovších informácií, po košickej predajni skončí aj tá v meste Trenčín. Upozornil na to portál Kryptomagazín.sk.

Sieť predajní Brloh bola v roku 2021 odkúpená spoločnosťou Smarty, ktorá, okrem iného, predáva aj elektroniku a v rámci nového partnerstva transformuje slovenskú divíziu predajcu herného sortimentu. Ešte vo februári boli predajne Brloh otvorené v Bratislave, Nitre, Košiciach, Banskej Bystrici, Trnave a Trenčíne, no podľa oficiálneho webu budú už čoskoro dostupné iba obchody v hlavnom meste, Banskej Bystrici a Trnave.

Zatvárať by sa od 8. augusta mala aj predajňa v trenčianskom Laugaríciu. „Milí spoluhráči, s ťažkým srdcom oznamujeme, že od 8. 8. 2024 trvale uzatvárame našu Brloh predajňu v OC Laugaricio Trenčín,“ znie oznam na webe Brlohu. Najbližšiu predajňu tak Trenčania budú mať v Trnave.

Pravdou ostáva, že Brloh z trhu nemizne úplne, iba sa transformuje v rámci spoločnosti Smarty. V praxi to znamená, že sa stal súčasťou ich väčších predajní, kde hráčska komunita nájde svoj obľúbený obchod ako akýsi „gejmerský kútik“. „V nových predajniach sme zachovali minimálne celú veľkosť pôvodnej Brloh predajne a pridali ešte niečo navyše. Rozhodne teda neprídeš o svoj obľúbený sortiment, práve naopak,“ uviedol Brloh na webe k spojeniu so Smarty, ktoré prebehlo ešte v roku 2021.

Takéto Smarty prevádzky sú momentálne v Bratislave (Avion, Eurovea), Košiciach a Nitre. Dnes zatiaľ nie je jasné, či Smarty zavíta aj do Trenčína, no podľa predošlých krokov spoločnosti by to bolo logickým krokom.