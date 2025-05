Zo slovenských nákupných centier potichu zmizli známe predajne, ostala už iba jediná. Firma od pandémie hlási veľké straty

Značku ProGamingShop.sk netreba fanúšikom herného sveta či elektroniky bližšie predstavovať. Významná firma v gaming segmente patrí medzi priekopníkov predaja hier a herného príslušenstva na našom území, pričom v časoch najväčšej slávy u nás mala viac ako dve desiatky kamenných predajní. Veľkú sieť napokon manažment musel výrazne osekať.

ProGamingShop.sk neskôr prešiel rebrandingom a v súčasnosti je známy pod názvom PGS – PlayGoSmart. V roku 2019 do firmy Arašid spol. s r. o., pod ktorou značka PGS pôsobí, vstúpila spoločnosť WESTech a stala sa jej vlastníkom. Investor okamžite začal s optimalizáciou, ktorá bola podľa kompetentných nevyhnutná. Firma sa totiž stretala s finančnými problémami a so zmenou nákupného správania – teda s faktormi, ktoré sa dotkli aj konkurencie.

Ostala iba jediná predajňa

Ako teraz informoval portál Forbes, z pôvodnej siete už ostal iba jediný obchod – vlajková loď v bratislavskom obchodnom centre Nivy. Podľa dostupných správ malo pritom PGS v roku 2023 ešte 22 otvorených kamenných predajní. Tie mohli herní nadšenci nájsť naprieč celou krajinou od Bratislavy cez Trenčín, Žilinu, Banskú Bystricu, Poprad, Spišskú Novú Ves až po Košice. Zástupcovia spoločnosti uviedli, že ich k tomuto kroku motivovalo niekoľko faktorov.

„Vzhľadom na globálne trendy a meniace sa nákupné správanie zákazníkov, ako aj na dlhodobý nepriaznivý vývoj finančnej situácie spoločnosti, sme sa rozhodli postupne optimalizovať prevádzku kamenných predajní PGS na Slovensku a sústrediť sa najmä na podporu predaja cez internetový obchod,“ povedala pre Forbes Katarína Štefánková, marketing director spoločnosti WESTech.

Zároveň celý priemysel zmenila aj pandémia, v rámci ktorej sa veľká časť herného biznisu preniesla do online prostredia. To spôsobilo, že do predajní chodilo čoraz menej ľudí, pričom do úvahy treba brať aj samotný covid a opatrenia s ním spojené. V posledných rokoch sa tiež zvýšili náklady na mzdy pre zamestnancov, energie či nájomné.

Podľa hospodárskych výsledkov je zrejmé, že posledným „zeleným“ rokom bol rok 2020. Vtedy dokázala firma vygenerovať pri tržbách 24,66 milióna eur zisk zhruba 54-tisíc eur. Odvtedy sa PGS potápa do červených čísel. V rokoch 2021, 2022 a 2023 gigant v slovenskom gaming svete kumulatívne prerobil viac ako 3,3 milióna eur. Jeho tržby pritom majú relatívne stúpajúcu tendenciu.

Ako ďalej vedenie PGS deklarovalo, investovanie do rozširovania obchodnej siete neprinieslo výsledky a v blízkej budúcnosti sa bude chcieť zamerať predovšetkým na internetový predaj.