Nutričná špecialistka radí, ako neprísť z all inclusive dovolenky o 5 kíl ťažší: Bufet si vždy najprv prezrite

Chystáte sa toto leto na all inclusive dovolenku? Odborníčka vám poradí, čo robiť, aby ste sa domov nevrátili s pár kilami navyše.
Ak po návrate z dovolenky pozorujete pár kíl navyše, neprepadajte panike
„Nemyslím si, že je nutne potrebné zamýšľať sa nad tým, ako nepribrať na dovolenke, pokiaľ tá dovolenka netrvá 3 mesiace, čo, bohužiaľ, u väčšiny z nás netrvá,“ povedala pre interez nutričná špecialistka Judita Tkáčová.
Krátkodobá zmena stravovania podľa odborníčky spravidla nemá žiadny dlhotrvácny vplyv na chudnutie alebo udržanie hmotnosti.
„Ak pozorujete, že na dovolenke alebo po nej máte pár kíl navyše, tipovala by som to skôr na zadržanú vodu alebo zmenu vo frekvencii vyprázdňovania, čo je pre dovolenkárov pomerne typické a po návrate domov sa veľmi rýchlo upraví. Skôr by som upozornila na to, aby sme po návrate domov neprepadali panike z niekoľkých kíl navyše, dali si zopár týždňov, kým nabehnete na váš bežný spôsob stravovania a fungovania a za žiadnych okolností sa nevrhali do drastických diét a detoxov, ktoré môžu situáciu ešte zhoršiť,“ vysvetlila Tkáčová.
Radí niekoľko skvelých tipov
Ak by ste však predsa len chceli zvládnuť dovolenku úplne na jednotku, odborníčka nám poradila niekoľko pravidiel, ktoré by vám v tom mali pomôcť. Ako prvé si bufet vždy najprv prezrite, až potom si naberajte to, čo vás najviac osloví. Vyhnete sa tak prílišnému nakladaniu taniera a následne snahe všetko poslušne zjesť.
„Nemusíte ochutnať všetko – pocit FOMO (fear of missing out, psychologický fenomén a druh úzkosti, ktorý vzniká z pocitu, že ostatní prežívajú niečo zábavné, dôležité, jedinečné, zatiaľ čo vy o to prichádzate) je v reštauráciách all inclusive rezortov vždy veľký, avšak treba si položiť ruku na srdce, všetko sa ani ochutnať nedá. Špeciálne pri dezertoch odporúčam vybrať si to, čo vám urobí najväčšiu radosť, nie nutne to, čo považujete za najzdravšie a ostatné dezerty nechať pre iných.“
Dávajte si pozor aj na tekuté kalórie – sladené nápoje, džúsy, no najmä rôzne alkoholické drinky, ktoré bývajú súčasťou all inclusive a k jedálničku vám vedia pokojne pridať stovky kalórií. „Navyše alkohol podnecuje ďalšiu chuť na rýchle kalórie a mastné jedlá, preto sa ho snažte obmedziť na minimum,“ dodala.
Zároveň radí vyberať si jedlá, ktoré vás zasýtia, ale nedodajú príliš veľa kalórií. Mali by ste sa zamerať na kvalitné bielkoviny, ako sú hydina, ryby, morské plody, čerstvé syry či strukoviny.
„Dovolenka je skvelý priestor na ochutnanie lokálnych receptov z domácich surovín. Tanier vždy doplňte veľkou porciou zeleniny a nezabudnite ani na prílohy – ak máte možnosť, uprednostnite celozrnné variácie. Ak by celozrnné možnosti neboli k dispozícii, neodporúčam prílohy kvôli tomu vynechávať, môžete byť potom veľmi skoro opäť hladní a siahať po rôznych dezertoch či iných kalorických pochutinách,“ uviedla nutričná špecialistka.
Jedzte pomaly a vnímajte pocit sýtosti. „Mozog totiž potrebuje približne 15 až 20 minút, aby zaregistroval, že sme sa najedli. Ak jeme rýchlo, veľmi ľahko zjeme viac, než potrebujeme.“
No nezabúdajte ani na pohyb. „Vôbec to nemusí byť o vymetaní hotelových fitnescentier. Plávanie, prechádzky po meste, turistika či hry s deťmi často znamenajú viac prirodzeného pohybu, než máme počas bežného pracovného týždňa.“
Na záver dodala, že po návrate domov je úplne zbytočné postaviť sa hneď na váhu. Môže vás to zbytočne rozrušiť, pričom výpovedná hodnota takéhoto váženia je úplne zanedbateľná. „Doprajte si týždeň na postupné nabehnutie na pôvodné stravovanie a uvidíte, že hmotnosť sa skôr či neskôr vráti do normálu,“ uzavrela.
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