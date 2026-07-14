Podozrivá stránka so zájazdmi: Môžete prísť o tisíce eur, SACKA upozorňuje, čo treba pred kúpou urobiť

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) upozornila na ďalší podozrivý web. Ide o doménu www.onthebeach.sk, ktorá podľa odborníkov vykazuje viaceré typické znaky pre podvodné predajné stránky. Web ponúka zájazdy slovenským zákazníkom. Informovala o tom SACKA.
Druhý pokus tento mesiac
Asociácia už dlhodobo upozorňuje, že podvodné internetové stránky sa snažia zneužiť dôveru spotrebiteľov využívaním názvov alebo značiek známych zahraničných cestovných spoločností. Vylákať tak chcú peniaze za zájazdy, ktoré v skutočnosti neexistujú alebo ich predávajú bez potrebných oprávnení. Podobné prípady sa počas letnej sezóny opakujú každoročne, len za posledný mesiac je to už druhý pokus, upozornila SACKA.
„Odporúčame spotrebiteľom, aby sa pri kúpe dovolenky nerozhodovali iba podľa ceny. Niekoľko sekúnd venovaných overeniu organizátora a predajcu môže zabrániť strate stoviek či tisícov eur. Ak má web nejasnú identitu, neuvádza základné identifikačné údaje, odvoláva sa na neznámu zahraničnú cestovnú kanceláriu, nemá históriu alebo nie je možné overiť jeho oprávnenie na predaj zájazdov, je namieste zvýšená opatrnosť,“ uviedol generálny tajomník SACKA Radoslav Oliver Košík.
Overenie je jednoduché
Overiť si dôveryhodnosť predajcov letných zájazdov možno na bezplatnom webe oversicestovku.sk, ktorý čerpá dáta predovšetkým zo Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI). Portál umožňuje na jedno mieste overiť, či je cestovná kancelária riadne registrovaná a má zabezpečenú ochranu pre prípad úpadku. SACKA pripomenula, že zápis je pre každú cestovnú kanceláriu, ktorá organizuje zájazdy, bez výnimky povinný.
Podľa asociácie portál na overenie predajcov dovoleniek za prvý mesiac od spustenia využilo už takmer 30 000 spotrebiteľov. SACKA zároveň vyzvala ľudí, aby boli obozretní, najmä keď internetová stránka ponúka nižšie ceny ako konkurencia, požaduje platbu bez riadnej zmluvy o zájazde alebo neposkytuje jasné kontaktné a identifikačné údaje organizátora. Upozornila tiež, že v prípade, ak majú spotrebitelia podozrenie, že narazili na podvodný predaj zájazdov, mali by situáciu oznámiť príslušným orgánom a tiež informovať SACKA.
Tipy na výlety
Ak už máte jasné v tom, že cestovná kancelária je seriózna, treba pristúpiť aj k výberu. Naša stránka vám pravidelne prináša rôzne nevšedné cestovateľské tipy.
Jedným takým tipom je luxusný projekt, ktorý vyzerá ako Maldivy v púšti. Tým, ktorí si chcú na dovolenke dopriať luxus a všetko, čo k tomu patrí, sa rozhodla vyhovieť Saudská Arábia.
Projekt The Red Sea môže na prvý pohľad pripomínať palmový ostrov Palm Jumeirah v Dubaji alebo už spomínané Maldivy, s ktorými má spoločnú krištáľovočistú tyrkysovú vodu, biele piesočnaté pláže, malé ostrovčeky a luxusné rezorty s vilami. V mnohom sa však odlišuje.
Luxusná destinácia, ktorá sa stále rozvíja, má rozlohu 28-tisíc kilometrov štvorcových. Vznikla na súostroví, ktoré tvorí cez 90 ostrovov, a výstavba bude prebiehať celkovo na 22 z nich.
„Je pravdou, že ostrovy môžu krištáľovočistou vodou a bielymi piesočnatými plážami pripomínať Maldivy. Ale tým sa všetky podobnosti končia,“ prezradil pre portál s tým, že Saudská Arábia je oveľa rozmanitejšia a ponúka aj hory, sopky a púšte. Z turistického hľadiska je teda mimoriadne zaujímavá a pre mnohých zostáva neobjavenou destináciou.
The Red Sea ukrýva súkromné vily s bazénom a jeho architektúra vyzerá ako z iného, futuristického sveta. Ako spomína The Sun, projekt je stále vo výstavbe, no už otvoril 11 svojich rezortov, ktoré môžu dovolenkári navštíviť. Prvý otvoril svoje brány už v roku 2023 a celkovo má v luxusnom letovisku vzniknúť až 50 hotelov. Navyše má ambiciózny plán, a to do roku 2030 hostiť až milión turistov ročne.
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