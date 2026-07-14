Slovensko je druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe, zistil prieskum. Doplácajú na to bežní ľudia

Záber z protestu Smeru v roku 2022

Foto: TASR – František Iván

Roland Brožkovič
TASR
Štúdia informuje, že polarizácia na Slovensku prináša reálne dôsledky.

Slovensko je druhou najpolarizovanejšou krajinou v Európe, hneď za Maďarskom a tesne pred Španielskom. Vyplýva to z medzinárodného projektu V-Dem, ktorý v utorok priblížili predstavitelia DEKK Inštitútu. Tí na tento trend reagovali vydaním štúdie Polarizácia a antisystém 2026.

„Dlhodobo extrémne polarizované spoločnosti vo svete nám dokazujú, že polarizácia môže eskalovať do fyzického násilia či vojnového konfliktu. Príkladom je situácia v Iraku či Sýrii. Nepokoje v Severnom Írsku nám zároveň ukazujú, že nezvládnutá polarizácia môže prejsť do násilných konfliktov aj vo vyspelých a bohatých krajinách,“ vysvetlil hlavný výskumník a riaditeľ DEKK Inštitútu Pavol Kosnáč. Štúdia informuje, že polarizácia na Slovensku prináša reálne dôsledky.

Dáta ukazujú napríklad vplyv na vzťahy. „V prieskume sme sa pýtali na to, či respondenti obmedzili alebo prerušili pre rozdielne názory kontakt s niekým, s kým predtým trávili čas. Viac ako dve tretiny (66,7 percenta) nikdy z týchto dôvodov kontakt neprerušili, čo je približne o päť percent menej ako minulý rok. Navyše vzrástol podiel ľudí, ktorí prerušili vzťah s priateľmi, dokonca aj s rodičmi. Konflikty o hodnotové a politické témy prenikajú do osobných vzťahov o niečo častejšie ako minulý rok,“ zdôraznila analytička DEKK Inštitútu Veronika Cigáneková.

Rôzne príčiny

Výskumníci zapracovali do štúdie tiež príčiny polarizácie v spoločnosti. Zoznam zostavili na základe vlastného výskumu a tiež odbornej literatúry z oblasti spoločenskej súdržnosti, polarizácie a kolektívnej identity. Medzi príčinami je napríklad využívanie polarizácie ako mocenskej techniky.

Analytici vysvetlili, že polarizujúci lídri apelujú na základné evolučné inštinkty. Používajú viac čierno-bielej rétoriky a ich posolstvá sa zdajú byť preto jasnejšie. Medzi ďalšie silné príčiny zaradili výskumníci tiež ekonomickú nerovnosť i zlyhania Slovenska pri zvládaní minulých kríz.

Ilustračná foto: Unsplash

Zistenia štúdie naznačujú, že rozdelenie spoločnosti sa na Slovensku stalo akýmsi novým normálom, na ktorý krajina dopláca. Okrem poškodzovania vzťahov uvádza DEKK Inštitút následky ako odlev mozgov do zahraničia, horšie duševné zdravie obyvateľstva, nižšiu schopnosť spolupráce, legislatívnu paralýzu či podkopávanie dôvery v demokratické procesy a inštitúcie.

Pre zachovanie stability štátu a regeneráciu spoločenskej solidarity je preto podľa DEKK Inštitútu nevyhnutné, aby mienkotvorní aktéri a politické elity uprednostnili kultúru skutočného dialógu a hľadanie konsenzu.Prieskum realizovala agentúra Focus na vzorke 1200 ľudí od 2. 10. 2025 do 9. 11. 2025.

Stúpa aj počet detí s nadváhou

Ďalší prieskum zistil, že na Slovensku stúpa aj počet detí s nadváhou, pričom nadváhou alebo obezitou trpí viac ako pätina detí vo veku sedem až 13 rokov. Rodičia však hmotnosť svojich detí s nadváhou vnímajú skreslene a závažnosť problému podceňujú. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v piatok predstavili zástupcovia vzdelávacieho programu Viem, čo zjem.

Tento program, ktorého cieľom je motivovať žiakov k vyváženému životnému štýlu, uskutočnil prieskum stravovacích návykov detí vo veku sedem až 13 rokov. Prieskum realizovala v máji agentúra NMS Market Research na vzorke 971 respondentov, ktorými boli rodičia detí. Program Viem, čo zjem je súčasťou celosvetového vzdelávacieho programu Nestlé pre zdravie detí.

Podľa aktuálnych údajov založených na indexe BMI sa 74 percent detí v sledovanej vekovej kategórii nachádza v pásme normálnej hmotnosti, desať percent v pásme nadváhy, 12 percent v pásme obezity a podváhu majú štyri percentá detí. „V porovnaní s rokom 2024 sa podiel detí s nadváhou alebo obezitou zvýšil o tri percentuálne body. Najvyšší výskyt obezity bol zaznamenaný u detí vo veku 12 až 13 rokov,“ povedala koordinátorka programu Nestlé pre zdravie detí Ľubica Novotná.

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