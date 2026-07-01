Farmeceutka o tom, čo zbaliť do cestovnej lekárničky: Je rozdiel medzi zahraničnou a domácou dovolenkou

Farmaceutka Kamila Klímová a lekárnička

Foto: osobný archív Kamily Klímovej/interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Letná dovolenka
„Cestovná lekárnička by mala byť vždy prispôsobená konkrétnej destinácii, dĺžke pobytu, plánovaným aktivitám aj zdravotnému stavu cestujúcich,“ zdôraznila.

Letné dovolenky sú už v plnom prúde. Hoci si každý želá, aby sa dovolenka zaobišla bez zdravotných komplikácií, niekedy sa tomu nedá vyhnúť. Preto treba byť pripravený. Pýtali sme sa farmaceutky, čo nesmie chýbať v lekárničke na dovolenku. 

PharmDr. Kamila Klímová je skúsená farmaceutka, ktorá radí ľuďom v tejto oblasti aj na sociálnych sieťach, kde vystupuje pod prezývkou ze_zivota_lekarnice.

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Farmaceutke sme na túto tému položili hneď niekoľko otázok. Zaujímalo nás, čo by nemalo chýbať v lekárničke na letnú dovolenku, čo by mala obsahovať, ak cestujeme aj s deťmi, či sa obsah lekárničky nejako líši pri ceste do zahraničia a pri dovolenke doma a ako sa líši lekárnička podľa typu dovolenky – pri mori, jazere, na kúpalisku alebo v horách.

Čo nesmie chýbať v lekárničke na dovolenku

Podľa odborníčky sú základom každej cestovnej lekárničky lieky, ktoré človek pravidelne užíva, a to v dostatočnom množstve na celé obdobie pobytu, ideálne s rezervou na niekoľko dní.

“Ďalej odporúčam pribaliť lieky proti bolesti a horúčke, prípravky proti hnačke, rehydratačné roztoky, antihistaminiká na alergické reakcie, dezinfekčný prostriedok na drobné poranenia, náplasti rôznych veľkostí, sterilné krytie, elastické obväzy, pinzetu, malé nožnice a teplomer,” povedala pre interez doktorka farmácie Kamila Klímová.

Ďalej uviedla, že v letných mesiacoch by mal byť samozrejmosťou aj kvalitný opaľovací krém s vysokým SPF, prípravok po opaľovaní a repelent proti hmyzu. “Praktické sú aj gély alebo krémy na upokojenie pokožky po uštipnutí hmyzom,” dodala.

Pri cestovaní s deťmi je podľa odborníčky však vhodné lekárničku rozšíriť. “Nemali by v nej chýbať lieky proti horúčke a bolesti vo forme vhodnej pre vek dieťaťa (sirup alebo čapíky), rehydratačné roztoky, detské prípravky proti hnačke, nosový sprej s morskou vodou a dostatok prostriedkov na ošetrenie drobných poranení. Detská pokožka je citlivejšia, preto odporúčam opaľovacie krémy s SPF 50+ a dôslednú ochranu pred slnkom.”

Ak cestujete do zahraničia, vaša lekárnička by mala byť o niečo kompletnejšie vybavená, ako keď zostávate doma na Slovensku, pretože v niektorých krajinách nemusia byť bežne dostupné rovnaké lieky alebo môžu byť vydávané iba na lekársky predpis. Okrem toho jazyková bariéra môže skomplikovať ich zháňanie.

“Pri cestách do exotických destinácií je vhodné vopred sa poradiť s lekárom alebo odborníkom na cestovnú medicínu, či nie je potrebné doplniť lekárničku o špecifické lieky alebo očkovanie. Každé prostredie prináša trochu odlišné riziká,” vysvetlila farmaceutka.

Lekárnička na dovolenku
Ilustračné foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Lekárnička by mala byť prispôsobená destinácii

Ak cestujete k moru, farmaceutka odporúča klásť dôraz na ochranu pred slnkom – kvalitný opaľovací krém, prípravky na ošetrenie spálenej pokožky, dostatok rehydratačných prostriedkov a základné vybavenie na ošetrenie drobných poranení. Vhodné môžu byť aj ušné kvapky pre osoby so sklonom k zápalom spôsobeným častým kúpaním.

K jazeru alebo na kúpalisko je okrem opaľovacích prípravkov dôležitý aj repelent proti komárom a kliešťom a prostriedky na ošetrenie uštipnutí.

Do hôr odporúča pribaliť elastický obväz, chladivý gél alebo sprej na pomliaždeniny, podvrtnutia a prostriedky na ošetrenie pľuzgierov. No ani na horách by ste nemali podceňovať ochranu pred UV žiarením, ktoré býva vo vyšších nadmorských výškach intenzívnejšie.

Na záver odborníčka dodala, že cestovná lekárnička by mala byť vždy prispôsobená konkrétnej destinácii, dĺžke pobytu, plánovaným aktivitám aj zdravotnému stavu cestujúcich.

“Dobre pripravená lekárnička síce nenahradí lekársku starostlivosť, ale pomôže rýchlo zvládnuť väčšinu bežných zdravotných ťažkostí a môže predísť zbytočným komplikáciám počas dovolenky. V neposlednom rade odporúčam pred odchodom skontrolovať dátum exspirácie všetkých liekov a zdravotníckeho materiálu a chrániť lekárničku pred vysokými teplotami, ktoré môžu znížiť účinnosť niektorých prípravkov,” zdôraznila.

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