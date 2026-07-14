Pavel Bruchala zažil v Turecku poriadnu drámu: Pre dve fľaše vína naňho zavolali políciu

Dovolenka v zahraničí môže priniesť nezabudnuteľné zážitky, no nie všetky sa skončia podľa predstáv. Stačí nedorozumenie pri objednávaní a z príjemného večera sa môže stať nepríjemný konflikt, do ktorého sa zapoja aj miestni policajti.
Moderátor Pavel Bruchala prezradil v podcaste Choď do…, že počas jednej zo svojich návštev Istanbulu zažil poriadne napätý večer. V podniku v novej prístavnej štvrti si objednal turecké červené víno, ktoré mu odporučil čašník. Cena uvedená v nápojovom lístku však nebola podľa jeho slov dostatočne zrozumiteľná.
Bruchala si myslel, že ide o sumu za celú fľašu, no pri platení zistil, že podnik si uvedenú cenu účtoval za každý pohár. Keď sa pokúsil s personálom dohodnúť, situácia sa vyhrotila a majiteľ privolal policajnú hliadku.
Víno mu odporučil čašník, dôležitú informáciu nepochopil
Pavel Bruchala navštívil istanbulský podnik počas dovolenky niekoľkokrát. Páčila sa mu jeho atmosféra aj poloha v novej prístavnej štvrti, preto sa tam rozhodol vrátiť aj posledný večer svojho pobytu.
Miešané nápoje, ktoré si objednával predtým, tentoraz vymenil za červené víno.S výberom mu pomohol čašník, ktorý mu ponúkol ochutnávku. V tej chvíli síce povedal aj ďalšiu informáciu, Bruchala jej však nerozumel a nevenoval jej väčšiu pozornosť.
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„Povedal, že môžem ochutnať, a pomedzi zuby niečo zašušľal, čomu som nevenoval veľkú pozornosť,“ prezradil Pavel Bruchala. Víno mu zachutilo, a tak si postupne objednal dve fľaše. Nič nenasvedčovalo tomu, že by sa mal príjemný večer skončiť konfliktom. Nepríjemné prekvapenie prišlo až vo chvíli, keď mu personál priniesol účet.
20 eur stálo jedno víno v pohári
Suma bola výrazne vyššia, než Pavel Bruchala očakával. Najskôr si myslel, že na účte nastala chyba alebo mu personál omylom započítal niečo, čo si vôbec neobjednal. „Pozriem na účet a hovorím si: To čo je za cenu?“ opísal svoju prvú reakciu.
Až pri následnom vysvetľovaní sa dozvedel, že cena v nápojovom lístku nepatrila celej fľaši. Išlo o cenu jedného pohára. Za pohár tureckého červeného vína si podnik účtoval 20 eur, čo sa mu zdalo neprimerane veľa.
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„Ty mi chceš povedať, že pohár tureckého červeného stojí 20 eur? Ty si sa s kým zrazil?“ reagoval na čašníka. Jedna fľaša ho tak mala vyjsť približne na 70 až 75 eur. Keďže si objednal dve, výsledná suma sa vyšplhala ešte vyššie. Bruchala bol presvedčený, že spôsob uvedenia cien v nápojovom lístku bol mätúci a hosť nemusel na prvý pohľad pochopiť, za čo presne platí.
Pokus o dohodu vyvolal konflikt
Bývalý televízny moderátor sa pokúsil situáciu vyriešiť dohodou. Nechcel podľa vlastných slov odísť bez zaplatenia, no navrhoval, aby sa s personálom dohodli na prijateľnejšej sume. Čašník však na jeho návrh nereagoval pokojne.
„Začal po mne kričať. Potom tam ,nabehli‘ jeho tureckí kamaráti. Povedal som mu, že toto nezaplatím, ale dohodnime sa na nejakej inej cene. Nemôžeš odo mňa pýtať 70 eur za fľašu tureckého vína,“ opísal napäté chvíle Pavel Bruchala.
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Pokojná diskusia sa zmenila na hlasnú výmenu názorov. K personálu sa navyše pridali ďalší muži, čo celú situáciu ešte viac vyhrotilo. Bruchala však naďalej trval na tom, že cena nezodpovedá tomu, ako bola ponuka prezentovaná.
Majiteľ zavolal políciu, na hliadku čakali viac než 30 minút
Keď sa zákazník a personál nedokázali dohodnúť, majiteľ podniku sa rozhodol privolať políciu. Takýto vývoj Pavel Bruchala nečakal, pretože bol presvedčený, že ide o spor, ktorý by sa dal vyriešiť spoločnou dohodou.
„Normálne na mňa zavolal policajtov,“ uviedol moderátor. Na príchod policajnej hliadky čakali viac ako pol hodiny. Ani po jej príchode však nebolo riešenie jednoduché. Policajti nehovorili po anglicky, preto sa komunikácie ujal jeden z mužov, ktorí sa nachádzali v podniku. Ten prekladal argumenty oboch strán.
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Bruchala vysvetľoval, že cenu v nápojovom lístku pochopil ako sumu za fľašu. Policajti sa však priklonili na stranu podniku a oznámili mu, že účet musí uhradiť. V opačnom prípade by sa celá záležitosť presunula na policajnú stanicu. „Povedali mi, že to mám zaplatiť. Ak nie, musia ma predvolať na policajnú stanicu,“ priblížil ešte.
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