Nákupy z Poľska budú konečne jednoduchšie: Nová sieť balíkoboxov pokryje celé Slovensko

Nakupovanie na poľskom Allegre bude pre slovenských zákazníkov jednoduchšie. Poľská platforma uzavrela partnerstvo so spoločnosťou Slovak Parcel Service (SPS), vďaka ktorému si zákazníci budú môcť objednávky nechať doručiť do viac ako 2 100 balíkových boxov a 1 000 výdajných miest po celom Slovensku, prípadne priamo domov.
Nová možnosť dodania je súčasťou vlastného doručovacieho riešenia Allegro International Delivery. Poľskí obchodníci tak môžu predávať na Slovensko bez toho, aby si museli sami dohadovať zmluvy s prepravcami. Ako uviedla spoločnosť vo svojej tlačovej správe, celý proces je zabudovaný priamo do logistiky a fakturácie Allegra.
Dvaja partneri
Na doručovaní sa podieľajú dvaja partneri. Zásielky od predajcov v Poľsku preberá kuriér Allegro One Courier, ktorý objednávky prevezie bez ohľadu na to, či smerujú do Poľska, Česka alebo na Slovensko.
Zásielky smerujúce na náš trh na Slovensku preberie spoločnosť SPS, ktorá zabezpečí doručenie na adresu zákazníka, do výdajného miesta alebo do balíkového boxu.
„Našou ambíciou je odstraňovať bariéry pri cezhraničnom nakupovaní a prinášať zákazníkom rovnakú úroveň pohodlia, akú očakávajú pri domácich nákupoch. Vďaka partnerstvu so spoločnosťou SPS môžeme slovenským zákazníkom ponúknuť rozsiahlu sieť doručovacích miest a vysokú flexibilitu pri preberaní zásielok. Zároveň zavedením modelu doručovania Allegro International motivujeme predajcov predávať svoje produkty aj na zahraničných trhoch, čím slovenským zákazníkom sprístupňujeme ešte širší výber tovaru pri zachovaní jednoduchého, spoľahlivého a cenovo dostupného doručovania,“ hovorí Adam Tomczak, Head of International Delivery and Solutions Development v spoločnosti Allegro.
Tri možnosti prevzatia zásielky
Zákazníci si budú môcť vybrať medzi doručením kuriérom priamo domov, vyzdvihnutím na výdajnom mieste alebo v samoobslužnom boxe siete Balíkovo. Kým zásielky uložené v boxoch treba vyzdvihnúť do dvoch pracovných dní, na výdajných miestach majú zákazníci na prevzatie až päť dní.
„Rýchlosť, pohodlie a flexibilita sú dnes pre slovenských zákazníkov pri doručovaní samozrejmosťou. V Slovak Parcel Service preto systematicky investujeme do rozširovania siete Balíkovoboxov, v ktorých vidíme jasnú budúcnosť celého segmentu. Významným krokom vpred je aj naše partnerstvo s platformou Allegro, prostredníctvom ktorého slovenským spotrebiteľom zabezpečujeme flexibilný a pohodlný prístup k miliónom produktov z celého sveta,” uviedol Ján Ťurek, CEO spoločnosti Slovak Parcel Service.
Súčasťou každej zásielky je automatické poistenie do hodnoty približne 820 eur, s možnosťou pripoistenia pri drahších objednávkach. Prípadné reklamácie súvisiace s prepravou rieši priamo Allegro, ktoré funguje ako jediný kontaktný bod pre predajcov aj zákazníkov. Doručenie je zároveň dostupné aj v rámci vernostného programu Allegro Smart.
„Allegro plánuje tento model doručovania postupne rozšíriť tak, aby z neho mohli profitovať všetci predajcovia. Partnerstvami s poprednými lokálnymi doručovacími spoločnosťami a ich technologickou aj prevádzkovou integráciou do doručovacieho modelu Allegro International zabezpečujeme rýchle, spoľahlivé a bezproblémové doručovanie pre predajcov aj zákazníkov,“ hovorí Ewa Legumina, International Delivery Manager v spoločnosti Allegro.
Novinkou aj optimalizácia objednávok
Popri rozšírení doručovacej siete pracuje Allegro aj na tom, aby zákazníci dostávali menej balíkov naraz. Keďže objednávka často obsahuje tovar od viacerých predajcov, jednotlivé položky sa doteraz posielali samostatne a zákazníkovi tak mohlo prísť aj niekoľko zásielok v rôznych termínoch.
V júni predstavený inteligentný optimalizátor objednávok má tento problém riešiť tak, že už priamo v košíku vyhľadá ponuky, ktoré je možné spojiť do menšieho počtu balíkov, pričom zákazník by nemal prísť o výhodnú cenu ani pohodlie nákupu.
Funkcia je dostupná nielen na Slovensku, ale aj v Česku a Maďarsku. Menej zásielok by malo zjednodušiť aj preberanie objednávok a odľahčiť logistiku predajcov a dopravcov. Allegro pritom poukazuje aj na ekologický prínos. Menej balíkov znamená aj menej spotrebovaného obalového materiálu.
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