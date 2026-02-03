Nutričná špecialistka: Nie všetky detoxy sú úplne bez efektu. Zelerové šťavy, očistné čaje a tabletky nepotrebujeme

Jojo efekt je pri očistných kúrach ako bonus.

S novým rokom, ale aj s príchodom jari sa u mnohých ľudí objavuje túžba začať žiť zdravšie, preto skúšajú rôzne detoxikačné kúry, očistné čaje a zázračné tabletky, ktoré sľubujú rýchly reštart tela. Otázka znie, či detox skutočne potrebujeme.

Preto sme sa opýtali nutričnej špecialistky Judity Tkáčovej, s ktorou sme sa nedávno rozprávali o zdravom a nezdravom chudnutí, ako je to teda s detoxom.

„Ľudské telo má vlastný mimoriadne sofistikovaný detoxikačný systém. Pečeň, obličky, črevá, pľúca a koža pracujú nepretržite, bez potreby zelerových štiav, zelených tabletiek, hladoviek či zázračných detoxikačných čajov,“ povedala pre interez nutričná špecialistka Judita Tkáčová.

Nie všetky „detoxy“ sú bez efektu

Odborníčka však zdôraznila, že to neznamená, že všetky „detoxy“ sú úplne bez efektu, pretože skutočný účinok sa niekedy neodohráva na úrovni detoxikácie, ale zmeny správania. „Ak niekto na pár dní vyradí alkohol, ultraspracované potraviny, sladkosti a začne piť viac vody, jesť viac zeleniny a pravidelnejšie spať, telo si to všimne a zareaguje pozitívne. Nie preto, že by sa „vyplavili nánosy z čriev a toxíny z krvi“, ale preto, že telo a jeho sústavnú prácu prestaneme neustále sabotovať,“ dodala.

Ako najväčší problém však vníma, ak sa detox prezentuje ako nejaký rýchly, zázračný reset po tom, čo sme sa dlhodobo prejedali a praktizovali zlé stravovacie návyky, alebo dokonca, ak sa považuje za adekvátnu náhradu normálneho stravovania.

Ilustračné foto: Freepik

Detox podporuje len v určitej podobe

Podľa nutričnej špecialistky krátkodobé očistné kúry založené na extrémnom obmedzení energie môžu viesť skôr k únave, strate svalovej hmoty, spomaleniu metabolizmu a návratu k pôvodným návykom, často aj s jojo efektom ako bonusom.

„Podporujem „detox“ v podobe obmedzenia alkoholu, zaradenia väčšieho množstva vlákniny, pitia dostatočného množstva tekutín, spolu s pravidelným pohybom, kvalitným spánkom a dostatočnou psychohygienou. Na druhej strane, niečo také by sa už určite nemalo nazývať detox, ale skôr životný štýl,“ uviedla na záver.

