Nový reťazec na Slovensku pripravuje ďalšie predajne. Vieme, kedy ich plánuje otvoriť

Reťazec Müller počas minulého roka otvoril v Trenčíne svoju prvú predajňu. V expanzii na našom trhu neprestáva, odhalil ďalšie nové plánované lokality.
Pre TV Noviny sa spoločnosť vyjadrila o ďalšej predajni, tá by mala byť otvorená v Galérii Petržalka na Panónskej ceste. Nákupné centrum s rozlohou približne 11 000 štvorcových metrov poskytuje zákazníkom možnosť pohodlného nakupovania na jednom mieste. Tento rok sa k viac ako 50 obchodom v centre pridá aj nemecký Müller.
„Otvárame v nákupnom centre Avion, pričom táto predajňa bude zároveň najväčšou spomedzi plánovaných Müller predajní na Slovensku, a tiež v Galérii Petržalka,“ ozrejmila Soňa Kossuth z marketingového oddelenia spoločnosti pre TV Noviny.
Prevádzka v nákupnom centre Avion sa bude nachádzať vo veľkometrážnych priestoroch, ktoré v shoppingu ostali po britskom predajcovi športových potrieb Sports Direct. Ten v bratislavskom Avione skončil počas minuloročnej jesene, o čom sme vás exkluzívne informovali v našom článku.
Plány v Avione ešte vlani pre interez potvrdili zástupcovia spoločnosti. „Predajňa v Bratislave sa bude otvárať na jar 2026 v nákupnom centre Avion. Bude to prvá predajňa v hlavnom meste a svojou výmerou zároveň najväčšia predajňa na Slovensku,“ uviedla vtedy Kossuth.
Vieme aj dátumy
Reťazec nám zároveň poskytol aj dátumy otvorenia nových predajní. Prvou predajňou poteší obyvateľov Bratislavy, predajňu v Avione otvoria 23. apríla 2026. Nasledovať bude prevádzka v Nitre, s otvorením 23. mája 2026. Ďalšie dve predajne sa otvoria v novembri – 19. novembra príde spomínaná predajňa v Galérii Petržalka.
Ako sa nám podarilo zistiť, novinkou je bratislavská predajňa v OC VIVO! s plánovaným otvorením 5. novembra 2026.
Vyzerá to tak, že mimo týchto predajní sa budeme môcť tešiť aj na ďalšie. „V roku 2027 plánujeme otvoriť ďalších päť-šesť predajní,“ vyjadrila sa Kossuth pre TV Noviny.
Spoločnosť už hľadá personál
To, že otvorenie prevádzky v Avione sa blíži, potvrdzuje aj zverejnený inzerát na portáli Profesia. Spoločnosť v ňom hľadá asistenta predaja pre rôzne oddelenia v prvej predajni v Bratislave. Nástupný plat sa vie vyšplhať na úroveň 1350 eur a dátum nástupu je 15. marca 2026. Oficiálny dátum otvorenia predajňa nezverejnila, je to však indícia, že sa predajne v Avione ľudia dočkajú už čoskoro.
Reťazec tak napĺňa svoje vyjadrenia zo začiatku tohto roku. Vo všeobecnosti sa totiž chce nemecký reťazec v prvej vlne otvárania zamerať najmä na väčšie mestá a, samozrejme, Bratislavu. „Na Slovensku plánujeme v roku 2026 otvoriť hneď niekoľko prevádzok, prevažne v Bratislave,“ uviedla pre interez v januári Kossuth.
Nové prevádzky teda nezostávajú iba pri Bratislave, pripojí sa aj predajňa v Nitre, ktorá vznikne v obchodnom dome OC Centro Nitra.
Reťazec tak bude mať svoje zastúpenie v Trenčíne, Bratislave aj Nitre.
Viac o obchodníkovi
Spoločnosť Müller Drogerie GmbH má za sebou viac ako 70 rokov pôsobenia a dnes je prítomná v ôsmich krajinách Európy. Prevádzkuje viac než 900 predajní, v ktorých zákazníci nájdu veľmi širokú ponuku tovaru. Sortiment zahŕňa drogériu, parfumy, prírodnú kozmetiku, hračky, papiernické a školské potreby, pomôcky do domácnosti aj potraviny vrátane BIO produktov a výživových doplnkov.
Koncept predajní sa pritom líši od klasickej drogérie, na akú sú zákazníci v našich končinách zvyknutí. Müller na veľkých predajných plochách spája viacero druhov sortimentu na jednom mieste a práve touto pestrosťou chce zaujať aj slovenských zákazníkov.
Nahlásiť chybu v článku