Veľká predajňa v známom nákupnom centre je bližšie k otvoreniu. Nová sieť drogérií hľadá aj prvých zamestnancov

Počas minulého roka na slovenský trh vstúpila nová značka drogérií a prvú predajňu otvorila v Trenčíne. V súčasnosti už pracuje na minimálne dvoch ďalších pobočkách.

Ešte v júni sme vás informovali o tom, že na Slovensku prebehlo dlhoočakávané otváranie prvej predajne značky Müller. Známa sieť drogérií sa rozhodla expandovať pod Tatry a vďaka širokému sortimentu by mala konkurovať nielen etablovaným drogériám, ale tiež predajcom so zmiešaným tovarom.

Pre svoj tuzemský debut si reťazec vybral mesto Trenčín, kde zákazníkom sprístupnil dvojposchodovú predajňu s celkovou rozlohou 1 500 metrov štvorcových. Už dlhší čas je zrejmé, že to neostane iba v spomínanom krajskom meste a Nemci mieria aj do Bratislavy a Nitry.

Otvoria už na jar

Tieto plány ešte vlani pre interez potvrdila Soňa Kossuth z marketingového oddelenia reťazca. „Predajňa v Bratislave sa bude otvárať na jar 2026 v nákupnom centre Avion. Bude to prvá predajňa v hlavnom meste a svojou výmerou zároveň najväčšia predajňa na Slovensku,“ dodala.

Konkrétne sa tak stane vo veľkometrážnych priestoroch, ktoré v shoppingu ostali po britskom predajcovi športových potrieb Sports Direct. Ten v bratislavskom Avione skončil počas minuloročnej jesene, o čom sme vás exkluzívne informovali v našom článku.

Vonkajšiu časť budúcej predajne už zdobí veľký banner, ktorý avizuje príchod nového hráča a zároveň láka potenciálnych záujemcov o prácu. Spoločnosť má stále aktívne pracovné ponuky aj na portáli Profesia.sk, kde napríklad zháňa vedúceho oddelenia pre parfumériu, hračky a papiernictvo. Ponúkaný plat začína na úrovni 1 110 eur a vyrásť môže na sumu 1 500 eur. Termín nástupu je stanovený na začiatok februára.

Druhou potvrdenou lokalitou je nitrianske nákupné centrum OC Centro. Informáciu už pred nejakým časom potvrdil na svojich sociálnych sieťach aj samotný shopping. Okrem toho je známe, že Müller mal vlani rozbehnuté rokovania aj s ďalšími prevádzkovateľmi, medzi ktorými sa spomínalo napríklad Nivy Centrum.

Vo všeobecnosti by sa mal nemecký reťazec v prvej vlne otvárania zamerať najmä na väčšie mestá a, samozrejme, Bratislavu. „Na Slovensku plánujeme v roku 2026 otvoriť hneď niekoľko prevádzok, prevažne v Bratislave,“ uviedla Kossuth.

Viac o obchodníkovi

Skupina Müller Drogerie GmbH má viac ako 70-ročnú tradíciu a pôsobí v 8 krajinách Európy s viac ako 900 maloobchodnými predajňami, kde ponúka široký sortiment výrobkov drogérie, parfumérie, prírodnej kozmetiky, hračiek, papiernictva a školských potrieb, pomocníkov do domácnosti, potravín vrátane BIO sortimentu a doplnkov stravy.

Konceptuálne nejde o úplne typickú drogériu, akú poznáme z našich končín. Müller na veľkých plochách kombinuje viacero druhov sortimentu a na túto skutočnosť bude chcieť nalákať slovenských zákazníkov.

