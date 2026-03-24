Na Slovensko prichádza nový veľký poľský reťazec. Prvú predajňu otvorí v známom nákupnom centre

Obyvatelia Nitry sa dočkajú premiérovej kamennej predajne poľského reťazca Martes Sport na Slovensku. U našich susedov má pritom silnú pozíciu na trhu a vyše 350 predajní.
Predajňa sa bude nachádzať v OC Centro Nitra. To príchod nového predajcu tradične oznamuje hádankou a súťažou na sociálnej sieti. V komentároch k súťaži sa takmer výlučne skloňuje meno Martes Sport. Oficiálne však doteraz informáciu nepotvrdil ani samotný reťazec, ani nákupné centrum. To sa zmenilo a pre interez príchod nového reťazca oficiálne potvrdilo OC Centro Nitra.
„V blízkej dobe budeme mať otvorenie viacerých nových nájomcov: Martes Sport – prvá predajňa v Nitre, Woolworth – prvá predajňa v Nitre, Müller – prvá predajňa v Nitre, a tiež otvoríme rozšírenú predajňu Billa a najväčšiu predajňu DM v Nitre,“ uviedla pre interez Simona Užovičová z marketingového oddelenia OC Centro Nitra.
Obchodné centrum tak pokračuje vo vysokom tempe expanzie a obmeny svojich predajní. O tom, že do priestorov sa tento rok chystá reťazec Woolworth, sme už informovali, rovnako ako o príchode siete drogérií Müller. Novinka v podobe Martes Sport je tak ďalším veľkým zahraničným reťazcom, ktorý poteší návštevníkov.
Spoločnosť je už oficiálne na našom trhu
Informácie o vstupe reťazca na slovenský trh potvrdzujú aj naše zistenia. Minulý mesiac, konkrétne 14. februára 2026, bola založená slovenská spoločnosť Martes Sport s. r. o.
Podľa informácií z obchodného registra sú konateľmi Małgorzata Trojanowska a Marcin Grzegorz Dudek. Obaja pochádzajú z mesta Bielsko-Biała, poľského sídla spoločnosti. Je teda isté, že v blízkej dobe sa dá očakávať aj oficiálne oznámenie slovenského zastúpenia.
Jeden z najväčších hráčov na poľskom trhu
Martes Sport je poľský reťazec športových predajní so sídlom v Bielsku-Białej, ktorý pôsobí na trhu už viac ako 25 rokov a patrí medzi popredných predajcov športového oblečenia, obuvi, vybavenia a doplnkov v strednej a vo východnej Európe.
Martes Sport bude na slovenskom trhu konkurenciou reťazcom ako Exisport, Sportisimo a Decathlon, ktoré ponúkajú široký sortiment športového oblečenia, obuvi a vybavenia pre rôzne športy cez kamenné predajne aj online obchody. Ďalšími konkurentmi sú medzinárodné značky ako Intersport či Sports Direct.
