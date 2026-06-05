Billu zasiahla transakčná daň aj krádeže. Za minulý rok je v strate takmer 8 miliónov eur

Slovenská pobočka obchodného reťazca Billa zaznamenala po dlhom období ziskového hospodárenia výrazný obrat. Hoci jej tržby vlani opäť rástli, výsledkom hospodárenia bola strata takmer 8 miliónov eur. Môže to ohroziť jej možnú expanziu.
Ešte donedávna patrila Billa medzi najstabilnejších hráčov slovenského maloobchodu. Kým v posledných rokoch pravidelne generovala miliónové zisky a ťažila zo silného rastu po pandémii, minulý rok priniesol výrazný obrat. Napriek pokračujúcemu rastu predaja sa hospodárenie spoločnosti dostalo do červených čísel a reťazec po prvýkrát po dlhšom období vykázal významnú stratu.
Medziročný pokles o takmer 16 miliónov
Tržby sa medziročne zvýšili a dosiahli 923 miliónov eur, no hospodársky výsledok sa medziročne prepadol o takmer 16 miliónov eur a spoločnosť skončila minulý rok v strate takmer 8 miliónov eur.
K rastu hospodárenia výraznejšie nepomohlo ani rozširovanie obchodných aktivít mimo tradičnej siete supermarketov. Billa pokračuje v spolupráci s čerpacími stanicami OMV prostredníctvom konceptu VIVA BILLA, ktorý zákazníkom umožňuje nakupovať rozšírený sortiment potravín a ďalšieho tovaru priamo na benzínových pumpách, vrátane víkendov, sviatkov či neskorých večerných hodín.
Reťazec reaguje, vplyv má najmä konsolidácia
K hospodárskym výsledkom sa pre interez vyjadril aj samotný reťazec. „V roku 2025 sme zaznamenali najvýraznejší dosah naakumulovaných konsolidačných opatrení štátu za posledné roky. A to tak na zákazníctvo, ako aj na firmy. Došlo k výraznej zmene zákazníckeho správania a spotreby. Zákazníci a zákazníčky celkovo nakupujú menej a uváženejšie, s dôrazom na nákup tovarov v akcii a v rámci výberu produktov hľadajú lacnejšie alternatívy,“ uviedol Marek Kravjar, hovorca spoločnosti BILLA Slovensko.
„Náklady rastú rýchlejšie, ako sa predpokladalo. Okrem mimoriadnych dosahov, akými bolo napríklad zavedenie transakčnej dane alebo zvýšenie mýta, sú naďalej vysoké ceny energií a náklady na odpady,“ pokračuje jeho vyjadrenie.
Spomenul aj tlak na rast ceny práce a vyššiu kriminalitu. „Nízka miera nezamestnanosti ako i legislatívne zásahy vytvárajú dodatočný tlak na rast ceny práce, a to zároveň so stagnujúcou produktivitou. Nárast drobnej kriminality spôsobil v roku 2025 výrazný nárast manka, čo, bohužiaľ, pretrváva doteraz. Zrýchlenie expanzie spôsobuje prvotný tlak na nákladovosť a profitabilitu, čo sa ale po nábehovej časti a v zmysle predpokladov bude zlepšovať,“ doplnil Kravjar.
Podľa reťazca sú problémy globálneho charakteru a ovplyvňujú celý segment. „Celkovo je ale koncept a obchodný model „Supermarket-u“ v aktuálnej situácii viac pod tlakom. Je to dané najmä nákladovou štruktúrou, vrátane vyššej potreby počtu zamestnanectva na prevádzku. Pri daných makro- a mikroekonomických podmienkach budú stagnujúca spotreba a tlak, vplyvom rýchlejšie rastúcich nákladov, pretrvávať.“
Billa zároveň nepredpokladá zlepšenie situácie. „Len zavedenie progresívneho zdanenia od začiatku roka 2026 má ďalší negatívny vplyv na kúpyschopnosť, a to najmä na stredné a vyššie príjmové skupiny obyvateľstva, ktoré práve vyhľadávajú kvalitu za rozumnú cenu. Je preto málo pravdepodobné, že v aktuálnych podmienkach a v čase prípravy ďalšej vlny vládnych opatrení sa externá situácia uvoľní a zásadnejšie zmení. Hľadáme preto najmä interné opatrenia – čo ešte vieme zefektívniť a zlepšiť,“ ukončil Kravjar.
Avizovaná expanzia je otázna
Pre reťazec hospodárske výsledky znamenajú aj možné odklonenie od pôvodných plánov rozširovania na našom trhu. Ako sme informovali, v minulom roku Billa otvorila 9 nových predajní a na rok 2026 mala v pláne toto číslo prekonať.
„Naše ciele sú ambiciózne – chceme rozvíjať a posilňovať dobre rozbehnutý trh, a tak prinášať zákazníkom kvalitné služby a produkty,“ vyjadril sa v decembri pre interez hovorca spoločnosti Billa Slovensko Marek Kravjar. Ako naznačil, rozširovanie obchodnej siete by vraj mohlo byť ešte výraznejšie.
„Nových predajní bude v roku 2026 o niekoľko viac než v roku 2025. Rekonštrukciou prejde v roku 2026 taktiež cez 20 našich predajní po celom Slovensku,“ uviedol ďalej pre interez s tým, že nové pobočky by mali pribudnúť napríklad v Nitrianskom, Banskobystrickom a v Prešovskom kraji. Dnes je však situácia zložitejšia.
Billa naopak očakáva pokračujúcu stagnáciu spotreby a ďalší tlak na rast nákladov. V reakcii na aktuálnu situáciu preto firma analyzuje svoje procesy a hľadá možnosti ďalšieho zefektívnenia fungovania. Prehodnocovať bude aj investičné plány, pričom objem investícií má v najbližších rokoch klesnúť.
„Prehodnocujeme, samozrejme, aj investície, ktoré s určitosťou v tomto a v ďalších rokoch klesnú. BILLA Slovensko má aktuálne 186 predajní a v roku 2026 plánujeme otvoriť približne desať nových prevádzok,“ vyjadril sa reťazec.
Nová európska daň
V čase, keď sa Billa vyrovnáva s rastúcimi nákladmi a prvýkrát po rokoch skončila v strate, sa na úrovni Európskej únie diskutuje o ďalšom možnom zaťažení firiem. Európska komisia totiž navrhla novú daň označovanú ako CORE, ktorá má pomôcť financovať vyššie výdavky budúceho rozpočtu EÚ.
Vplyvy takejto dane ilustruje analýza projektu Alternatívny rozpočet EÚ z dielne INESS na konkrétnom príklade práve obchodného reťazca Billa.
Ak by bol návrh schválený v súčasnej podobe, Billa by mala podľa výpočtov odviesť do rozpočtu Európskej únie ďalších približne 750 000 eur. Analýza upozorňuje, že daň CORE by museli platiť aj podniky, ktoré hospodária so stratou. Podľa autorov analýzy by však ani strata firmu pred novou európskou daňou neochránila.
Tvrdia, že takýto model by mohol ďalej znižovať konkurencieschopnosť európskej ekonomiky a zároveň predstavovať zásah do daňových kompetencií jednotlivých členských štátov.
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