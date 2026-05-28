Vodiči v Bratislavskom kraji, pozor. Cez víkend sa pripravte na viaceré dopravné obmedzenia

Ilustračná foto: TASR - Jaroslav Novák

Klaudia Oselská
Začne sa to už zajtra.

Dopravné obmedzenia počas víkendu sa týkajú najmä Bratislavy a jej okolia. Dôvodom je uzávera tunela Sitina a koncert britskej heavy metalovej kapely Iron Maiden, kde sa očakáva účasť takmer 30-tisíc ľudí. 

Bratislavský tunel Sitina na diaľnici D2 bude počas nadchádzajúceho víkendu opäť uzavretý

Obmedzenie potrvá počas nocí z piatka (29. 5.) na sobotu (30. 5.) a zo soboty na nedeľu (31. 5.) do ranných hodín. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

Dôvodom uzávery sú údržbové práce. Začnú sa o 22.00 h a potrvajú približne 12 hodín. NDS približuje, že obchádzková trasa povedie v oboch smeroch cez mestské komunikácie – križovatku Patrónka. V tejto súvislosti apeluje na motoristov, aby dodržiavali dopravné značenie a nejazdili po pamäti.

Servis a údržba technologických zariadení tunela Sitina odštartovali už počas uplynulého víkendu. Počas štyroch nocí sa približne 1,5-kilometrový tunel dôkladne vyčistí. „Tak ako pri ostatných tuneloch je nevyhnutné očistiť vozovku, chodníky, steny aj odvodnenie. Zároveň sa prečistia a skontrolujú všetky technické zariadenia. Od osvetlenia cez ventiláciu tunela až po samotný riadiaci systém. Dvojnásobne dôležitá je pri každej údržbe kontrola požiarnej bezpečnosti,“ dodala NDS.

Obmedzenia v Bratislave si vyžiada aj koncert Iron Maiden

Koncert britskej heavy metalovej kapely Iron Maiden, ktorý sa má konať v sobotu (30. 5.) na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave, si vyžiada viaceré dopravné obmedzenia. S niektorými treba počítať už od piatka (29. 5.). Informujú o tom hlavné mesto na sociálnej sieti i mestská časť Nové Mesto na svojom webe.

„Organizácia podujatia si vyžiada viaceré dopravné, prevádzkové a bezpečnostné obmedzenia v okolí štadióna a v priestoroch komplexu,“ podotýka samospráva s tým, že na dodržiavanie verejného poriadku bude dohliadať i štátna a mestská polícia.

v piatok bude neprejazdná Kalinčiakova ulica, a to v časti medzi tunelmi T1 a T2. Následne v sobotu bude úplne neprejazdná až do približne 23.00 h. V tento deň bude tiež pre autá uzatvorená ulica Viktora Tegelhoffa v celej dĺžke, a to od 12.00 h. „Rezidenti budú mať na ulicu prístup a možnosť zaparkovať, ulica bude riadená políciou,“ podotýka samospráva.

S prípravou tzv. fanzóny sa začne už vo štvrtok, od piatka tak bude uzatvorené aj námestie. Umožnený bude len kontrolovaný prístup pre prevádzky. V sobotu bude námestie úplne uzavreté.

Samospráva tiež upozorňuje na to, že ulica Príkopová pred štadiónom bude neprejazdná. VIP vstup na koncert bude od Kalinčiakovej ulice.

Dopravný podnik Bratislava avizuje zavedenie posilnenej dopravy na odvoz fanúšikov z okolia štadióna. Na autobusovej linke 98 budú zároveň počas celého dňa premávať vysokokapacitné 18-metrové autobusy.

Na sobotnom koncerte sa očakáva účasť takmer 30-tisíc ľudí. Na koncerte budú platiť prísne bezpečnostné opatrenia. Iron Maiden sa v Bratislave predstavia v rámci svojho svetového turné Run For Your Lives, špeciálnym hosťom bude thrashmetalová skupina Anthrax. Na prípravách sa podieľajú pracovníci z viacerých krajín, potrebnú infraštruktúru privezie asi 50 kamiónov.

