Mirka Partlová otvorene o tom, ako to vyzerá u nej doma: Nikdy nič neplánujú a vstávajú už o šiestej ráno

Za úspešnými ženami často vidíme najmä červené koberce a úsmevy na verejnosti, pred kamerami alebo na divadelnom pódiu. Len málokedy však ľudia vidia, ako vyzerá ich bežný deň doma – ranné vstávanie, starostlivosť o rodinu, kompromisy vo vzťahu či obyčajné chvíle pri spoločnom jedle.
Práve tieto momenty často prezradia o človeku viac než akékoľvek titulky či televízne vystúpenia. Herečka a speváčka Mirka Partlová pre Báječnú ženu otvorene prehovorila o tom, ako funguje ich domácnosť, aké návyky majú doma zaužívané a čo tvorí základ ich každodenného života.
Medzi javiskom a rodinným životom
Sympatická blondínka má nabitý pracovný kalendár. Momentálne pripravuje nový muzikál Slovensko moje, otčina moja, ktorý príde na javiská koncom tohto roka, konkrétne v novembri. Herečka bude súčasťou silného príbehu zasadeného do obdobia prvej svetovej vojny, no tvorcovia chcú cez inscenáciu priniesť aj emócie a posolstvo, ktoré dokáže osloviť dnešného diváka.
V priebehu posledného roka sa u nej toho stalo veľa, čo sa týka pracovnej oblasti. “V mojom domovskom divadle Nová scéna sme odpremiérovali muzikál Six, to bolo v januári, a v marci sme premiérovali muzikál Müller, takže pracovne to bolo naozaj náročné. V podstate sa teda točím v jednom pracovnom aj rodinnom kolotoči,” priznala Mirka Partlová.
Hoci je v divadle varená-pečená, rodina pre ňu ostáva na prvom mieste. Keďže cesta domov z divadla jej trvá približne 20 minút, má tak čas na to, aby sa naladila z pracovného módu na ten príjemnejší, ktorý ju čaká doma. “Domov už prídem absolútne spokojná a pokojná,” ozrejmila muzikálová herečka.
