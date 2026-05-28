Úmrtie policajtky na strednom Slovensku: Prípad vyšetruje inšpekcia, Mikulec hovorí o šikane

Dana Kleinová
TASR
Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) sa zaoberá úmrtím policajtky z Obvodného oddelenia Policajného zboru Nitrianske Rudno v okrese Prievidza a preveruje všetky okolnosti. Hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová pre TASR vo štvrtok uviedla, že ÚIS začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Spresnila, že k úmrtiu policajtky malo dôjsť v noci na stredu (27. 5.).

O samovražde mladej policajtky v Nitrianskom Rudne informoval aj exminister vnútra Roman Mikulec (Hnutie Slovensko), podľa ktorého ide údajne o študentku Akadémie Policajného zboru. Tvrdí, že ide o druhú nešťastnú udalosť počas polroka v okrese Prievidza, prípadne v Trenčianskom kraji. Prvá sa mala podľa neho týkať samovraždy policajta. V regióne sa majú podľa Mikulca šíriť informácie o údajnom šikanovaní na pracovisku.

K samovražde policajta došlo ešte minulý rok v Prievidzi. „Vyšetrovanie bolo ukončené a zastavené, keďže v ňom nie je možné pokračovať, lebo bolo vylúčené cudzie zavinenie,“ ozrejmila Dobiášová.

Nemajú robiť predčasné závery

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Trenčíne v súvislosti s úmrtím policajtky apeluje na verejnosť, médiá aj politických predstaviteľov, aby sa zdržali predčasných záverov a nepodložených vyjadrení, uviedla vedúca oddelenia komunikácie a prevencie KR PZ Ingrid Krajčíková.

Trenčianska krajská polícia podľa nej považuje za neakceptovateľné, aby boli bez relevantných dôkazov prezentované tvrdenia o údajnej šikane na KR PZ či o systémových zlyhaniach v rámci PZ. „Dostupné informácie v súčasnosti nepotvrdzujú tvrdenia, že by voči zosnulej dochádzalo k šikane alebo inému protiprávnemu či neetickému konaniu, ktoré by malo súvislosť s touto tragickou udalosťou,“ vyhlásila Krajčíková, podľa ktorej akékoľvek spájanie príčin úmrtia s pracovným prostredím alebo vedením KR je v tejto chvíli predčasné, neobjektívne a bez opory vo výsledkoch vyšetrovania.

Polícia sa zároveň dôrazne ohradila voči šíreniu nepodložených obvinení, rovnako odmietla vytváranie dojmu, že medzi touto udalosťou a inými medializovanými prípadmi existuje potvrdená súvislosť. „Ani v jednom z uvádzaných prípadov doposiaľ nebola preukázaná spojitosť s údajne nevhodnými vzťahmi na pracovisku alebo s vedením KR,“ doplnila Krajčíková.

Okolnosti prípadu sú podľa nej predmetom vyšetrovania ÚIS, KR PZ v Trenčíne poskytuje orgánom činným v trestnom konaní maximálnu súčinnosť a bude rešpektovať závery riadneho a nestranného vyšetrovania. „Do jeho ukončenia považujeme za potrebné pristupovať k celej veci s rešpektom, vecnosťou a zodpovednosťou voči pozostalým aj všetkým zúčastneným osobám,“ ozrejmila.

Riaditeľ KR PZ v Trenčíne vyjadril úprimnú ľútosť nad tragickou udalosťou, pri ktorej došlo k úmrtiu policajtky a zároveň vyjadril v mene všetkých kolegov úprimnú sústrasť rodine, blízkym a pozostalým, tlmočila Krajčíková.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.
Fico chce prijať rázny krok: Nechce, aby boli homosexuálne manželstvá uznané na slovenských matrikách

